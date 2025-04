Apple si prepara a lanciare un iPhone pieghevole e un nuovo modello Pro nel 2027

Negli ultimi mesi, il mondo della tecnologia ha visto circolare diverse voci riguardo a un possibile iPhone pieghevole in fase di sviluppo da parte di Apple. Secondo le ultime informazioni emerse dalla newsletter di Mark Gurman, noto insider del settore, non solo il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro su questo dispositivo innovativo, ma starebbe anche preparando un nuovo modello Pro. Queste novità sono attese per il 20° anniversario dell’iPhone, previsto per il 2027.

Le novità del pieghevole

L’iPhone pieghevole rappresenterebbe una svolta significativa nella storia degli smartphone Apple. Ricorrendo a un design avanzato, il nuovo dispositivo potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con iOS. La possibilità di piegare lo schermo consentirebbe di ottenere maggiore versatilità e una nuova dimensione d’uso, tanto che sarebbe una vera novità da presentare in un evento tanto atteso come quello del ventesimo anniversario dell’iPhone. Sebbene non ci siano dettagli ufficiali sul design o sulle specifiche tecniche, i fan di Apple sono già ansiosi di scoprire le funzionalità di questa innovazione.

Mark Gurman ha sottolineato che questo pieghevole non sarà solo un nuovo gadget, ma un’esperienza completamente ridisegnata. Infatti, l’introduzione di un dispositivo così avanguardistico potrebbe elevare l’evento del 2027 a un livello senza precedenti, regalando agli utenti un’anteprima di un futuro che sembra sempre più futuristico. Con questa mossa, Apple dimostrerebbe di saper anticipare le esigenze del mercato, in un’epoca in cui il design degli smartphone è in continua evoluzione.

Un nuovo modello Pro in arrivo

Oltre alle notizie riguardo l’iPhone pieghevole, Mark Gurman ha menzionato anche un nuovo modello Pro in fase di creazione. Pur non disponendo di molti dettagli, ha fatto intendere che questo dispositivo offrirà un approccio “audace” all’esperienza dell’iPhone, con un utilizzo “estensivo di vetro”. Questa scelta potrebbe suggerire un sostanziale cambiamento nella qualità dei materiali, portando a un design più premium e raffinato.

Attualmente, i fan stanno aspettando con interesse il lancio dell’iPhone 17 Air, previsto per quest’anno, il quale si sostituirà agli attuali modelli Plus. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo modello Pro rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti e stimolerebbe grandi aspettative da parte degli appassionati di tecnologia. Non è chiaro se l’utilizzo di vetro prefiguri elementi più trasparenti nel design o se si tratti semplicemente di un’innovazione mirata a migliorare la qualità costruttiva del dispositivo.

In attesa di ulteriori dettagli, il mercato è già in fermento, con gli utenti e gli esperti di tecnologia che si interrogano su come Apple continuerà a rivoluzionare l’industria degli smartphone. Il futuro degli iPhone, come indicano queste voci, potrebbe essere molto più luminoso e interessante di quanto si possa immaginare.