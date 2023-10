Apple potrebbe lanciare presto un iPad pieghevole: ecco quando

In questi giorni si è parlato molto del possibile lancio di nuovi prodotti da parte di Apple già entro il 2023. Le ultime indiscrezioni rivelano però che la Mela dovrebbe rilasciare i nuovi iPad nel 2024. Tuttavia c’è una notizia molto interessante che riguarda una novità su cui starebbe lavorando da tempo il colosso di Cupertino.

Il presunto iPad pieghevole di Apple, infatti, viene dato ora in “sviluppo intensivo” e potrebbe essere annunciato entro la fine del 2024. Lo riporta DigiTimes, citando fonti della catena di approvvigionamento. Il sito rivela che la Mela starebbe lavorando con i fornitori sullo sviluppo di ‌iPad‌ pieghevoli, in vista della produzione su piccola scala prevista per la fine del 2024. La pubblicazione taiwanese ritiene che la società del CEO Tim Cook potrebbe quindi annunciare il dispositivo alla fine del 2024 o al massimo all’inizio del 2025.

Apple ha lavorato su prodotti pieghevoli per quattro anni e in questo periodo ha apportato continue modifiche al design: l’obiettivo sembra essere quello di rilasciare un ‌iPad‌ pieghevole prima di lavorare su un iPhone pieghevole. Apple ha scelto di concentrarsi sull’‌iPad‌ perché costituisce una percentuale relativamente piccola delle vendite dell’azienda: i potenziali problemi sono pertanto più facili da gestire e hanno un impatto inferiore.

Secondo quanto riferito, la Mela non ha ancora finalizzato il design dell’‌iPad‌ pieghevole. Inizialmente, il team di progettazione del prodotto Apple guidava il progetto, ma ora si dice che questo ruolo sia stato spostato al dipartimento acquisti per ridurre i costi. L’obiettivo principale di Apple in questa fase è ottenere un design che imponga meno spese.

Uno dei problemi principali, stando ai rumors, sembra riguardare il pannello e le cerniere del dispositivo: il gigante californiano è particolarmente preoccupato per le pieghe del display. L’azienda avrebbe quindi chiesto l’aiuto di Samsung e LG per ottenere un display che riduca l’effetto sgualcitura utilizzando soluzioni di progettazione meccanica.