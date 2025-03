Apple Pay arriva a Porto Rico: un’opportunità per gli utenti di iPhone, iPad e Mac

I possessori di dispositivi Apple a Porto Rico possono finalmente beneficiare del servizio Apple Pay per effettuare acquisti nei negozi al pubblico e online. Questa novità consente agli utenti di utilizzare il sistema di pagamento senza contactless direttamente dall’app Wallet, semplificando notevolmente le transazioni. Fino ad oggi, i bancari di Porto Rico non avevano accesso a questa funzione, malgrado l’isola sia un territorio degli Stati Uniti. Scopriamo i dettagli di questa espansione e le implicazioni per gli utenti locali.

L’assenza di Apple Pay e la sua integrazione attuale

Fino ad oggi, nonostante gli abitanti di Porto Rico avessero accesso alla Apple Card e potessero utilizzare Apple Pay con carte di credito e debito degli Stati Uniti, il servizio non era disponibile per le banche locali. La mancanza di supporto per istituti finanziari di Porto Rico ha limitato la possibilità di utilizzare Apple Pay in modo completamente integrato. Tuttavia, con l’arrivo odierno del servizio, gli utenti possono finalmente aggiungere le proprie carte del Banco Popular, l’istituto bancario che attualmente sostiene Apple Pay, direttamente nell’app Wallet.

Questa integrazione offre ai titolari di carta Banco Popular la facoltà di effettuare pagamenti contactless in negozi che accettano il servizio in questione. Si tratta di un passo significativo per gli utenti che cercano comodità e praticità nelle proprie transazioni quotidiane.

La situazione di Apple Pay dal 2015 ad oggi

Apple Pay è stato lanciato nel 2015 ed ha conosciuto un’importante espansione, arrivando in decine di paesi e territori del mondo. Il servizio è diventato un punto di riferimento per chi desidera effettuare pagamenti sicuri e rapidi attraverso i propri dispositivi mobili. Con l’introduzione di Apple Pay a Porto Rico, Apple continua a rafforzare la propria presenza al di fuori del territorio continentale.

Questa espansione non è un evento isolato, poiché Apple ha anche lanciato oggi la funzionalità “Tap to Provision” in Hong Kong, Macao e Mongolia. Questa nuova possibilità consente di aggiungere carte di credito e debito al Wallet con un semplice tocco, rendendo il processo ancora più immediato e accessibile.

Le prospettive future dopo l’arrivo di Apple Pay a Porto Rico

Con l’introduzione di Apple Pay a Porto Rico, si aprono nuove prospettive per il commercio e le transazioni nell’isola. I commercianti locali ora possono attirare una clientela più ampia e moderna, che cerca modalità di pagamento innovative e facili da utilizzare. La possibilità di effettuare transazioni digitali e contactless promette di stimolare la crescita economica a lungo termine.

Inoltre, è lecito attendersi che, se il servizio avrà successo, altre banche locali possano seguire l’esempio del Banco Popular per offrire supporto simile agli utenti. Questo potrebbe allargare ulteriormente il mercato per Apple Pay e rendere l’isola ancora più allineata con le tendenze globali in fatto di pagamenti digitali.