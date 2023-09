Apple, niente nuovi iPad per quest’anno: lancio nel 2024?

Tutti i riflettori sono ovviamente puntati sull’evento Wonderlust in corso ad Apple Park, presso il quartier generale di Cupertino. Quest’oggi, infatti, è il grande giorno degli iPhone 15, presentati ufficialmente da Apple durante l’appuntamento lungamente atteso dai fan della Mela. Mentre le attenzioni di tutti gli appassionati dei prodotti Apple sono chiaramente rivolte sui quattro nuovi modelli di iPhone – ovvero iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max – sono trapelate proprio in queste ore alcune interessanti indiscrezioni che riguardano altri dispositivi su cui sta lavorando la società del CEO Tim Cook.

In questo caso, però, non sembrano esserci buone notizie per i fan di Apple. Come riportato dall’affidabile analista Ming-Chi Kuo, sempre molto informato su tutto ciò che avviene nel mondo Apple, pare molto improbabile che i nuovi modelli di iPad vengano introdotti sul mercato prima della fine dell’anno.

Kuo si è limitato a dare questa spiacevole notizia senza però fornire ulteriori informazioni sui prossimi tablet di Apple. Le ultime voci riferiscono che i modelli di iPad Pro di prossima generazione verranno lanciati nel 2024 anziché quest’anno, mentre le indiscrezioni su iPad mini e iPad Air sono contrastanti.

Di recente, un affidabile leaker della piattaforma social Weibo ha affermato che l’‌iPad Air‌ di sesta generazione dovrebbe essere lanciato a ottobre come unico aggiornamento dell’iPad‌ del 2023, aggiungendo che per quest’anno non vedremo “né Mini né Pro”. Nell’ultimo episodio del podcast The MacRumors Show, il noto reporter Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che la Mela sta lavorando a un nuovo iPad Air con specifiche migliorate e che il dispositivo potrebbe arrivare a ottobre. Tuttavia, stando a quanto affermato da Kuo, il lancio di un nuovo ‌iPad Air‌ a ottobre sembra ora in forte dubbio.

La settimana scorsa Kuo ha affermato anche che molto probabilmente Apple non rilascerà entro quest’anno i nuovi modelli di MacBook con chip M3. I fan della Mela non possono fare altro che attendere.