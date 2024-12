Apple Maps debutta sul Web: nuove funzionalità per gli utenti

Apple, il colosso tecnologico di Cupertino, ha recentemente messo a disposizione degli utenti una versione Web di Apple Maps, dopo più di dieci anni dal lancio originale del servizio. Questa versione, attualmente in fase beta, consente a chi utilizza piattaforme diverse da iOS, come Windows, di accedere alle mappe direttamente dal browser. Negli ultimi giorni, sono state implementate importanti novità che arricchiscono l'esperienza degli utenti, rendendo Apple Maps ancora più interessante per una vasta gamma di utilizzi.

La nuova funzionalità Look Around di Apple Maps

Tra le novità più attese c'è Look Around, che può essere paragonato a Google Street View. Questa funzionalità offre la possibilità di esplorare virtualmente località e spazi pubblici come se ci si trovasse fisicamente in quei luoghi. Gli utenti possono, quindi, navigare attraverso le strade e osservare attrazioni e punti di interesse in prima persona. Secondo quanto riferito da Chris Carley su Threads, questa funzionalità è disponibile nella versione beta di Apple Maps sul Web. Tuttavia, ha notato che l'effetto parallasse, che arricchisce la navigazione, non è identico a quello presente nelle versioni per i dispositivi Apple.

Look Around sta già supportando diverse città in tutto il mondo, comprese metropoli italiane e luoghi iconici. Questa capacità di "virtual tour" permette agli utenti di esplorare aree mai visitate, scoprendo dettagli che rendono l’esperienza di navigazione più immersiva e coinvolgente.

I vantaggi riservati agli utenti della versione beta

Benché Apple Maps sul Web sia ancora in fase beta, offre già numerosi vantaggi agli utenti. Attraverso questa versione, è possibile navigare tra le varie mappe, cercare attività commerciali e punti di interesse. Gli utenti possono trovare indicazioni per raggiungere le destinazioni desiderate e visualizzare guide dedicate.

Tuttavia, ci sono ancora alcune funzionalità che non sono disponibili nella beta attuale. Per esempio, la mappa dei trasporti pubblici e la visualizzazione in 3D degli edifici mancano all’appello, limitando un po' l'esperienza complessiva rispetto alle versioni dedicate per dispositivi Apple. Nonostante ciò, il team di Apple sottolinea che questo servizio pubblico attira già un buon numero di visitatori, offrendo una nuova e alternativa modalità di interazione con il servizio mappe.

Come accedere alla versione Web di Apple Maps

Per chi desidera scoprire cosa offre Apple Maps sul Web, l'accesso è semplice. Basta andare sul sito e avviarne l'utilizzo direttamente dal browser, senza dover scaricare alcuna applicazione. La facilità di accesso e la nuova interfaccia sono motivi validi per provare questo servizio innovativo.

Se non avete ancora avuto la possibilità di utilizzare Apple Maps sul Web, è il momento giusto per farlo. Anche in fase beta, offre già diverse funzionalità utili e interessanti per la pianificazione dei viaggi, la ricerca di luoghi d'interesse e l'esplorazione virtuale delle città. In attesa di futuri aggiornamenti e miglioramenti, Apple Maps si propone come una risorsa valida per tutti coloro che vogliono scoprire nuove destinazioni.