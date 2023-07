Apple lavora ad un monitor per Mac che faccia da display smart

Il mese di giugno è stato particolarmente importante per Apple, che ha svelato i suoi nuovi prodotti nel corso della WorldWide Developers Conference 2023. Tuttavia, come sanno bene i fan, la Mela non si ferma mai e proprio in queste ultime ore sono giunte notizie relative ad altre novità in arrivo, ovviamente targate Apple.

Stando ai rumors, infatti, la società del CEO Tim Cook starebbe lavorando a un nuovo monitor esterno per Mac che funzioni anche come una sorta di display per la Smart Home quando non è in uso. L’indiscrezione viene riportata dal noto reporter di Bloomberg, Mark Gurman, nella sua ultima newsletter Power On.

Gurman afferma che Apple starebbe sviluppando diverse nuove offerte di monitor, alcune delle quali potrebbero essere i successori dei suoi Studio Display e Pro Display XDR. Una di queste proposte, invece, potrebbe avere funzionalità di standby intelligenti alimentate da un chip iOS integrato.

Nel caso l’indiscrezione di Gurman dovesse rivelarsi corretta, non sarebbe la prima volta che il chip di Apple viene utilizzato in un display esterno. Il colosso di Cupertino include infatti un chip A13 dedicato nel suo attuale Studio Display da 27 pollici, anche se la sua funzionalità è limitata alla gestione delle funzioni della fotocamera e degli altoparlanti come Center Stage e audio spaziale quando il display è in uso.

L’utilizzo di un chip per dispositivi iOS per alimentare funzionalità intelligenti indipendenti quando un monitor è inattivo verrebbe certamente visto come un importante passo in avanti e potrebbe eventualmente fare affidamento su una versione ampliata della nuova funzione Standby in iOS 17, che trasforma un iPhone in carica con orientamento orizzontale in un hub domestico con widget a schermo intero. Ma quando potremmo vedere sul mercato questo monitor intelligente? Secondo Gurman il rilascio non avverrà sicuramente prima del 2024, ma non è detto che non si vada anche oltre.