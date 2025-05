Apple lancia un risarcimento di 95 milioni di dollari per attivazioni indesiderate di Siri

Nuove opportunità di risarcimento per i clienti Apple: è stata messa in piedi una piattaforma dedicata per restituire parte di una somma di 95 milioni di dollari ai possessori di dispositivi Apple negli Stati Uniti. Questi utenti possono presentare delle richieste per un rimborso in seguito a attivazioni indesiderate di Siri durante conversazioni private avvenute tra il 17 settembre 2014 e il 31 dicembre 2024.

La causa legale del 2019: violazione della privacy

Questa iniziativa di risarcimento trae origine da una class action del 2019, in cui era stato denunciato che Apple violava la privacy dei suoi utenti. La causa sosteneva che l’assistente vocale Siri registrasse conversazioni senza il consenso degli utenti, passando successivamente queste registrazioni a contractor terzi per il controllo della qualità. In seguito a queste accuse, Apple si è scusata formalmente con i propri clienti e ha assicurato che le registrazioni non sarebbero state più conservate. Tuttavia, l’azienda ha contestato ulteriori accuse secondo cui avrebbe permesso agli inserzionisti di targetizzare i consumatori basandosi sui dati ottenuti dalle registrazioni di Siri.

Nel gennaio del 2025, Apple ha deciso di risolvere la controversia accettando di versare un risarcimento di 95 milioni di dollari per andare incontro agli utenti colpiti. Questo segna un importantissimo passo avanti nella gestione delle preoccupazioni relative alla privacy e all’uso delle tecnologie vocali nella vita quotidiana.

Come richiedere il rimborso: scadenze e condizioni

Le domande per partecipare al rimborso saranno aperte fino al 2 luglio 2025. Gli utenti possono presentare richiesta per un massimo di cinque dispositivi abilitati a Siri, inclusi iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, iPod touch e Apple TV. È fondamentale che coloro che fanno richiesta giurino sotto testimoni che l’assistente vocale è stato attivato involontariamente su ciascun dispositivo. Inoltre, se le richieste saranno approvate, il rimborso sarà limitato a un massimo di 20 dollari per ciascun apparecchio.

Apple ha già iniziato a notificare i titolari di dispositivo che avevano ricevuto un Codice di Identificazione della Richiesta e un Codice di Conferma riguardo al risarcimento. Tuttavia, chiunque ritenga di essere idoneo, indipendentemente dalla ricezione di una notifica, è libero di presentare la propria domanda.

Le implicazioni per la privacy degli utenti

Il caso Siri ha messo in luce le delicate questioni legate alla privacy in un’epoca in cui gli assistenti vocali diventano sempre più comuni. Ogni giorno, milioni di utenti interagiscono con Siri e altri assistenti vocali senza una piena consapevolezza di come le loro interazioni possano essere registrate e utilizzate. Questo risarcimento non solo cerca di rimediare ai danni subiti, ma potrebbe anche avviare un dibattito più ampio sull’importanza di una maggiore trasparenza e di standard di protezione dei dati per gli utenti di tecnologie vocali.

Con l’aumentare dell’uso di tali dispositivi, è fondamentale che le aziende tecnologiche garantiscano non solo il rispetto delle normative esistenti, ma anche una comunicazione chiara e trasparente con i loro utenti. Queste azioni potrebbero ricordare ai consumatori di essere sempre vigili riguardo alla loro privacy, spingendo al contempo le aziende a migliorare le loro pratiche in materia di sicurezza e riservatezza.