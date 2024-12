Apple lancia la beta di iOS 18.3: supporto per aspirapolvere robot e novità nell'app Casa

La beta 1 di iOS 18.3 è finalmente disponibile, portando con sé una serie di innovazioni per gli utenti del sistema operativo di Apple. Questo aggiornamento arriva a cinque giorni dal rilascio di iOS 18.2 e introduce il tanto atteso supporto per una nuova categoria di dispositivi: gli aspirapolvere robot. Questa importante evoluzione nella gestione dei dispositivi HomeKit era stata anticipata durante la WWDC 2024, ma la sua reale implementazione è stata attesa con impazienza.

Un passo avanti per HomeKit

Fino a questo aggiornamento, gli aspirapolvere robot erano esclusi dall’ecosistema HomeKit, causando frustrazione tra gli utenti. Apple aveva inizialmente annunciato questa funzionalità per iOS 18, ma la sua assenza nell’aggiornamento di settembre aveva lasciato molte aspettative deluse. Diverse voci si erano susseguite circa una possibile integrazione con iOS 18.2, ma il lancio era stato nuovamente ritardato.

Con il rilascio della beta di iOS 18.3, gli utenti possono ora finalmente utilizzare gli aspirapolvere robot attraverso l’app Casa di Apple. La documentazione ufficiale è stata aggiornata e nuove righe di codice sono state inserite specificamente per abilitare questa funzionalità, rendendo la gestione della pulizia domestica più integrata e accessibile. Questa novità segna un miglioramento significativo nell'utilizzo quotidiano dei dispositivi smart, promettendo una coordinazione migliore tra i vari componenti dell'automazione domestica.

Le nuove funzionalità di gestione degli aspirapolvere robot

L’integrazione degli aspirapolvere robot permetterà agli utenti di controllare le funzioni principali di questi dispositivi direttamente dall’app Casa. Tra le operazioni disponibili ci sono:

Controllo della potenza dell’aspirapolvere : Gli utenti potranno regolare l’intensità pompa di aspirazione in base alle necessità specifiche di pulizia.

: Gli utenti potranno regolare l’intensità pompa di aspirazione in base alle necessità specifiche di pulizia. Modalità di pulizia selezionabili : Sarà possibile scegliere tra diverse modalità di pulizia, adattando il lavoro dell’aspirapolvere alle diverse superfici e stanze.

: Sarà possibile scegliere tra diverse modalità di pulizia, adattando il lavoro dell’aspirapolvere alle diverse superfici e stanze. Monitoraggio dello stato di carica della batteria : Gli utenti potranno tenere sotto controllo il livello di carica della batteria dei loro dispositivi.

: Gli utenti potranno tenere sotto controllo il livello di carica della batteria dei loro dispositivi. Impostazione della modalità mop : Per i modelli dotati della funzione di lavaggio, sarà possibile attivare direttamente la modalità adeguata.

: Per i modelli dotati della funzione di lavaggio, sarà possibile attivare direttamente la modalità adeguata. Creazione di automazioni e scene: Gli utenti potranno programmare routine personalizzate in base ai cicli di pulizia.

Siri diventa un alleato ancora più prezioso, permettendo di impartire comandi vocali per avviare pulizie mirate, come ad esempio nella stanza del soggiorno. Questa interfaccia diretta rappresenta un grande vantaggio rispetto a quanto avveniva in precedenza, dove era necessaria l’installazione di app di terze parti.

Una visione per il futuro dell’automazione domestica

Questo aggiornamento segna un'importante svolta nell'ecosistema Home di Apple. Non solo gli aspirapolvere robot si integrano nell’app Casa, ma si prevede che questa evoluzione possa stimolare ulteriori sviluppi futuri. Con la continua espansione delle tecnologie per la casa intelligente, sembra probabile che Apple possa integrare ulteriori dispositivi nel prossimo futuro, offrendo un’esperienza utente ancora più completa.

Grazie a questo nuovo supporto, gli utenti Apple potranno gestire un numero sempre crescente di aspetti della propria casa direttamente tramite i loro dispositivi, come iPhone, iPad o Mac. Ciò non solo rende la vita quotidiana più comoda, ma consente anche una maggiore personalizzazione delle routine domestiche, contribuendo così a rendere la casa un ambiente più armonico e interconnesso.

Un cambio significativo nella gestione della casa intelligente

Fino ad ora, i possessori di aspirapolvere robot si erano dovuti affidare a soluzioni esterne per integrarli nell’ecosistema Apple. Sebbene queste applicazioni alternative offrano dimensioni avanzate di controllo, l’integrazione diretta con HomeKit è stata da sempre un desiderio grande per molti utenti. Con l'arrivo di iOS 18.3, la situazione è destinata a cambiare.

Immaginare di utilizzare Siri per avviare la pulizia di una stanza o di vedere l’aspirapolvere inserito in un ciclo di automatizzazione giornaliera è sicuramente affascinante e apre scenari inediti per l’automazione domestica. Questo aggiornamento appare come un chiaro passo evolutivo nel panorama delle tecnologie smart, accrescendo la funzionalità e la praticità nell'interazione degli utenti con la loro casa intelligente.