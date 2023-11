Apple introduce lo standard RCS all’app Messaggi: arriva nel 2024

Un po’ a sorpresa Apple ha annunciato nelle scorse ore che adotterà lo standard di messaggistica RCS (Rich Communication Services). La funzionalità verrà lanciata tramite un aggiornamento software “entro la fine del prossimo anno” e porterà un’ampia gamma di funzionalità in stile iMessage per la messaggistica tra utenti iPhone e Android.

Lo standard RCS ha continuato a svilupparsi nel corso del tempo, diventando una piattaforma via via sempre più matura.

In una dichiarazione rilasciata al sito 9to5Mac, un portavoce di Apple ha affermato che la società con sede a Cupertino ritiene che RCS offrirà una migliore interoperabilità per i messaggi multipiattaforma.

“Nel corso del prossimo anno aggiungeremo il supporto per RCS Universal Profile, lo standard attualmente pubblicato dalla GSM Association – fa sapere il portavoce della Mela – Riteniamo che RCS Universal Profile offrirà una migliore esperienza di interoperabilità rispetto a SMS o MMS. Funzionerà insieme a iMessage, che continuerà a essere l’esperienza di messaggistica migliore e più sicura per gli utenti Apple”.

RCS offre molte funzionalità in stile iMessage alla messaggistica multipiattaforma tra iPhone e dispositivi Android, tra cui conferme di lettura, indicatori di digitazione, immagini e video di alta qualità e molto altro ancora.

L’implementazione di RCS da parte di Apple darà inoltre agli utenti la possibilità di condividere la propria posizione con altre persone all’interno di thread di testo, come riportato dalla stessa azienda. A differenza dei normali SMS, RCS può funzionare anche tramite dati mobili o Wi-Fi.

Nonostante l’implementazione dello standard RCS non ci sono cambiamenti per iMessage, che continuerà a essere la piattaforma di messaggistica utilizzata per tutte le comunicazioni tra gli utenti iPhone. RCS sostituirà semplicemente SMS e MMS ed esisterà separatamente da iMessage.

La decisione di Apple di adottare RCS fa seguito ad anni di pressioni da parte di alcuni dei suoi concorrenti, tra cui Samsung e Google. Fino ad oggi la società del CEO Tim Cook era riuscita a resistere a questo pressing, pur introducendo alcuni miglioramenti all’esperienza SMS tra iPhone e dispositivi Android. ​