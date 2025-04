Apple fa un passo indietro con la sua strategia sull’intelligenza artificiale

Con l’emergere dell’intelligenza artificiale come uno dei pilastri dell’innovazione tecnologica, Apple ha deciso di riorganizzare le proprie risorse interne. L’azienda sta smembrando il suo team centrale dedicato all’AI, riportando diverse funzioni nella loro struttura tradizionale, dove i gruppi sono divisi a seconda delle loro specifiche competenze, come software e hardware. Questa manovra arriva in un momento in cui i concorrenti di Apple stanno investendo massicciamente nel settore dell’intelligenza artificiale, creando un clima di intensa competizione.

La riorganizzazione dei team interni

Apple ha avviato un processo di ristrutturazione dei suoi team di intelligenza artificiale, con lo sviluppo di Siri che torna sotto la direzione del principale gruppo di ingegneria software guidato da Craig Federighi. Nel frattempo, le esplorazioni legate alla robotica vengono trasferite nel team di ingegneria hardware di John Ternus. Secondo Gurman, questa non è solo una manovra per sistemare le cose, ma suggerisce che Apple ritenga che la precedente configurazione del team non stesse portando i risultati auspicati. Con questo cambiamento, si può ipotizzare che l’azienda miri a una maggiore efficienza nell’integrazione dell’AI nei propri prodotti.

La concorrenza nel panorama dell’AI

Mentre Apple modifica la propria strategia, i suoi concorrenti accelerano le proprie iniziative nell’intelligenza artificiale. Google continua a integrare il suo sistema AI Gemini in una gamma di prodotti, dalle ricerche online ai telefoni Pixel, fino ai dispositivi Samsung Galaxy. Microsoft, dal canto suo, ha sviluppato il suo assistente Copilot, disponibile in tutto l’ambiente Windows e Office. Anche Meta sta spingendo sull’acceleratore, introducendo l’AI nelle sue applicazioni e in prodotti innovativi come gli occhiali smart Ray-Ban. La crescente pressione per rimanere competitivi nel mercato dell’AI si fa sentire, rendendo la posizione di Apple ancora più delicata.

La direzione futura di Apple nell’intelligenza artificiale

Johny Giannandrea, ancora responsabile delle tecnologie core legate all’AI, continua a supervisionare i modelli fondamentali e le attività di ricerca e sviluppo dati. Tuttavia, l’approccio di Apple sembra ora più accentuato, con un focus sulle basi dell’AI mentre altri team si occupano della sua applicazione nei prodotti. Ci sono speculazioni, riferisce Gurman, riguardo alla possibile mancata sostituzione di Giannandrea qualora decidesse di lasciare l’azienda, il che potrebbe segnare la fine di un esperimento volto a stabilire un “capo dell’AI” nella struttura di Apple.

Le implicazioni della ristrutturazione

La domanda che emerge è se questo cambiamento strategico rappresenta una scelta intelligente o se indica difficoltà da parte di Apple nel tenere il passo con la concorrenza. Riportare i team nei loro ambiti funzionali sembra di fatto un ritorno alla praticità e alla focalizzazione tipica di Apple. Questo approccio potrebbe semplificare il processo di integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti finali. Tuttavia, suscita interrogativi sul perché l’azienda abbia sentito il bisogno di una revisione della sua spinta sull’AI. Sarà interessante osservare se questa decisione consentirà a Apple di recuperare terreno nel competitivo settore dell’intelligenza artificiale, dove è chiaro che vi era la necessità di un cambiamento.