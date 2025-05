Apple estende la connettività satellitare a iPhone 13: nuove opportunità per gli utenti

Con l’arrivo della nuova versione di iOS 18.5 RC, Apple porta un significativo aggiornamento per gli utenti dei suoi smartphone. Raggiungendo anche il modello di iPhone 13, l’azienda statunitense amplia le funzionalità di connessione satellitare attualmente in uso solo su iPhone 14 e versioni successive. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per migliorare la connettività in aree dove il servizio cellulare tradizionale è assente o ridotto.

Il lancio delle funzionalità satellitari per iPhone 13

A partire dall’aggiornamento iOS 18.5, i possessori di iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max potranno accedere ai servizi satellitari forniti dai carrier, tra cui T-Mobile. Questa collaborazione offre la possibilità di utilizzare la connettività satellitare, basata sulla rete Starlink, per avere accesso a Internet anche in zone senza copertura mobile. Una soluzione che si rivela particolarmente utile per chi spesso si trova in luoghi remoti o nelle aree meno servite.

Fin dal rilascio di iOS 18.3, i dispositivi iPhone 14 hanno potuto beneficiare della medesima connettività satellitare. Ora, con l’imminente lancio di iOS 18.5, anche i modelli della serie iPhone 13 si allineano a questa innovazione, permettendo a un numero maggiore di utenti di sfruttare il vantaggio della connessione satellitare nei momenti di necessità.

Caratteristiche della connettività satellitare

Tuttavia, è fondamentale chiarire che l’aggiornamento di iOS 18.5 non porta con sé la funzione di SOS d’emergenza via satellitare per iPhone 13. Questa funzionalità è riservata ai modelli più recenti, in quanto necessita di hardware speciale presente solo su iPhone 14 e successivi, e opera in maniera autonoma rispetto alle reti dei carrier.

Al contrario, i servizi satellitari forniti dai carrier si comportano in modo simile alle normali connessioni cellulari, richiedendo un piano di abbonamento valido per funzionare. Sul mercato statunitense, T-Mobile ha formato una partnership con SpaceX per introdurre la connettività Internet basata su satellite Starlink nelle zone morte della rete. Fino a luglio, il servizio sarà in fase beta e gli utenti di iPhone, indipendentemente dal carrier, possono registrarsi per testare queste funzionalità prima della disponibilità ufficiale. La compagnia offre anche piani che possono essere sottoscritti da qualsiasi possessore di iPhone, a prescindere dall’operatore telefonico scelto.

Opportunità e sfide per gli utenti

Grazie a questa nuova funzionalità di connettività, gli utenti di iPhone 13 possono trarre vantaggio dall’innovazione tecnologica che potenzialmente migliora le loro esperienze quotidiane, specialmente nei contesti in cui l’affidabilità delle tradizionali reti cellulari è compromessa. Tuttavia, gli utenti dovrebbero essere consapevoli dei requisiti necessari e delle eventuali spese collegate all’attivazione di servizi satellitari.

La crescente disponibilità di copertura satellitare rappresenta un’evoluzione significativa delle opzioni di comunicazione, con la possibilità di essere sempre connessi, anche nei luoghi più isolati. Inoltre, questa evoluzione potrebbe anche influenzare le scelte degli utenti nei prossimi acquisti di smartphone nella misura in cui la connettività diventa una delle caratteristiche fondamentali nella selezione di un dispositivo.

Ora più che mai, l’interesse per le funzionalità avanzate è sicuramente in aumento tra gli utenti di smartphone, rendendo questo un periodo entusiasmante nel settore della tecnologia mobile.