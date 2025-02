Apple e Netflix: una nuova collaborazione per l'integrazione nell'app Apple TV

Nell'era della tecnologia avanza rapida, Apple e Netflix sembrano aver intrapreso un cammino comune. La notorietà dei servizi di streaming incontra quella di un gigante della tecnologia per offrire una migliore esperienza agli utenti. Negli Stati Uniti, alcuni utenti stanno ricevendo richieste di collegamento del loro account Netflix all'app Apple TV sui dispositivi Apple TV 4K. Questa integrazione promette di semplificare la fruizione dei contenuti.

Le novità dell'integrazione tra Apple TV e Netflix

La nuova funzionalità permette agli abbonati di Netflix di visualizzare le proprie produzioni originali all'interno dell'app Apple TV. Questo significa che titoli celebri come "Stranger Things" e "Squid Game" possono ora essere aggiunti alla Watchlist e apparire nel settore "Continua a guardare". Tuttavia, è importante notare che l'integrazione sembra ancora essere in fase di sviluppo, con alcune funzionalità che potrebbero non essere del tutto attive.

Uno degli aspetti principali di questa integrazione è la coda nell'app Apple TV, una funzione che consente di raccogliere i programmi visualizzati su diverse piattaforme in un'unica lista. Con l’app, si può monitorare il progresso di visione e ricevere avvisi quando nuovi episodi diventano disponibili, rendendo più facile seguire i propri programmi preferiti su vari servizi di streaming come Disney+ e Max. Fino a questo nuovo aggiornamento, Netflix non supportava questa funzionalità, escludendo quindi i suoi contenuti da questa comodità.

Cosa aspettarsi dai futuri aggiornamenti

Con il rollout in corso, gli utenti cominciano a godere di una maggiore integrazione tra i due servizi. Tuttavia, non tutte le funzionalità sono attualmente attive. Ad esempio, il monitoraggio del progresso nella visione non sembra funzionare correttamente, lasciando gli utenti in attesa di futuri sviluppi. La possibilità di collegare il proprio account Netflix all'app Apple TV segna un cambiamento significativo nel panorama dello streaming, promettendo una fruizione dei contenuti più fluida e integrata.

Si prevede che, data la crescente diffusione di questa funzionalità tra gli utenti, un annuncio ufficiale da parte di Apple e Netflix non tarderà ad arrivare. Al momento della pubblicazione, l'elenco ufficiale delle app supportate da Apple non è stato aggiornato dal marzo 2024, e Netflix non appare tra queste. Questo suggerisce che ci sono ancora alcuni dettagli da definire prima che l'integrazione possa essere considerata completa.

I vantaggi per gli utenti

L'integrazione tra Netflix e Apple TV rappresenta un passo avanti significativo per gli abbonati di entrambi i servizi. Grazie a questa novità, gli utenti possono finalmente avere un accesso più diretto e semplicistico ai contenuti Netflix, senza dover passare da un'app all'altra. Unendo le forze, Apple e Netflix possono migliorare drasticamente l’esperienza dello streaming.

È un significativo passo verso un futuro in cui gli utenti non devono più scontrarsi con la frammentazione delle app e dei servizi, potendo disporre di un'unica piattaforma per la visione dei contenuti. Non resta quindi che osservare come evolverà questa partnership e quali ulteriori miglioramenti verranno apportati in vista dell'esperienza della visione.