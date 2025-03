Apple Card: sei anni di successi e novità per gli utenti di carte di credito

L’arrivo della Apple Card ha segnato un punto di svolta nel mondo delle carte di credito, con un massimo riscontro tra gli utenti in questi sei anni di presenza sul mercato. Se stai pensando di richiedere la Apple Card, ci sono alcune informazioni essenziali che è utile conoscere prima di procedere.

Caratteristiche principali della Apple Card

Richiedere e gestire la Apple Card è semplice grazie all’app Wallet sul tuo iPhone. Questa carta, progettata da Apple e supportata finanziariamente da Goldman Sachs, si presenta con una serie di vantaggi. Non ci sono commissioni per ritardi nei pagamenti, costi per superamento del limite di spesa o penali per transazioni all’estero. Inoltre, ogni pagamento è dovuto l’ultimo giorno del mese, e la verifica di approvazione richiede solo un’ispezione del credito leggera.

La Apple Card è anche accompagnata da una carta fisica in titanio, dal design elegante e minimalista, che può essere utilizzata per pagamenti nei punti vendita che non accettano Apple Pay. Questa combinazione di praticità e stile ha reso la Apple Card molto attraente per molti consumatori.

Cashback giornaliero: cos’è e come funziona

Con la Apple Card, guadagni cashback attraverso un programma chiamato “Daily Cash“. Questa modalità consente di accreditare immediatamente il cashback sugli acquisti effettuati, differente da molte altre carte di credito che accreditano il denaro solo a conclusione di un ciclo di fatturazione.

Il “Daily Cash” è depositato sul tuo saldo di Apple Cash, un sistema di pagamento che funge da alternativa ai servizi di pagamento come Venmo e Cash App. Le somme accumulate possono essere utilizzate per acquisti tramite Apple Pay, per inviare denaro a contatti o per il prelievo su un conto bancario collegato. È anche possibile applicare direttamente i guadagni del “Daily Cash” al saldo della Apple Card.

Un’introduzione recente è la Apple Card Savings Account, che offre un deposito immediato del “Daily Cash” in un conto di risparmio che attualmente offre un interesse del 3,90%, un tasso ottimo rispetto alla media nazionale.

Come guadagnare cashback con la Apple Card

La Apple Card consente di guadagnare un cashback che varia in base alla tipologia e al luogo dell’acquisto. Si possono ottenere il 3% di cashback per gli acquisti effettuati presso gli Apple Store, sul sito di Apple e per diverse spese digitali come App Store e Apple Music. Effettuando pagamenti tramite Apple Pay, sia online che nei negozi, si guadagna il 2%. Tutti gli altri acquisti fruttano un cashback dell’1%.

Esistono anche negozi specifici, come Nike, T-Mobile e Uber, dove si può guadagnare un sorprendente 3% di cashback usando Apple Pay. Questa varietà rende la Apple Card competitiva rispetto ad altre carte di credito sul mercato.

Finanziamenti con rate mensili e sicurezza della Apple Card

La funzione “Monthly Installments” consente di finanziare l’acquisto di prodotti Apple senza interessi, spalmando il costo nel tempo. Gli utenti possono finanziare un vasto assortimento di prodotti, dall’iPhone ai Mac, con piani che variano da sei a ventiquattro mesi a seconda del prodotto. Con questa opzione, si guadagna anche cashback per ogni acquisto finanziato.

La Apple Card include diverse misure di sicurezza per proteggere le informazioni personali e scongiurare transazioni non autorizzate. Il codice di sicurezza della carta cambia quotidianamente e non è presente un numero di carta fisico. Inoltre, gli utenti possono bloccare la carta tramite l’app Wallet e ricevere notifiche in tempo reale sulle transazioni.

Novità e considerazioni sull’Apple Card

Apple ha recentemente introdotto un bonus di iscrizione disponibile fino al 21 marzo: per i nuovi utenti che fanno un minimo di dieci acquisti al mese, ci sarà un cashback bonus di 20 dollari. Questa opportunità è parte di uno sforzo per attrarre nuovi clienti in un periodo di crescente concorrenza nel settore delle carte di credito.

La Apple Card rappresenta un’ottima opzione per chi acquista regolarmente da Apple o utilizza Apple Pay. Tuttavia, è importante considerare altre carte di credito che offrono sistemi di premi comparabili, come Chase e Citi, che potrebbero fornire maggior valore a lungo termine.

In sintesi, la Apple Card si conferma una scelta interessante, ma come per ogni strumento finanziario, l’uso consapevole e l’attenzione ai costi è fondamentale per massimizzarne i benefici.