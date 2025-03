Apple Card: crollo dell’interesse sul conto di risparmio, ora al 3.75%

Negli Stati Uniti, il conto di risparmio associato all’Apple Card ha recentemente subito una riduzione del tasso d’interesse, portando il rendimento percentuale annuale dal 3.9% al 3.75%. Questa condizione continua a rendere il conto un’opzione più vantaggiosa rispetto ai conti di risparmio tradizionali offerti dalle banche, sebbene il tasso attuale rappresenti un nuovo minimo storico per questo prodotto.

Dettagli sui tassi d’interesse del conto di risparmio

Se un cliente depositasse 1.000 dollari nel conto di risparmio dell’Apple Card e mantenesse tale saldo per un anno, guadagnerebbe 37.50 dollari in interessi, in base al tasso attuale di 3.75%. Un confronto con altri conti di risparmio ad alto rendimento disponibili negli Stati Uniti mostra che l’Apple Card mantiene una posizione competitiva, sebbene ci siano alcune alternative con rendimenti superiori.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

| Fornitore | APY* |

|————————-|——-|

| Ally | 3.70% |

| Discover | 3.70% |

| American Express | 3.70% |

| Capital One | 3.70% |

| Citizens Bank | 3.70% |

| Apple Card Savings | 3.75% |

| Marcus by Goldman Sachs | 3.75% |

| SoFi | 3.80% |

| Barclays | 3.90% |

| PNC Bank | 3.95% |

| Synchrony | 4.00% |

| Betterment | 4.00% |

| Wealthfront | 4.00% |

| UFB Direct | 4.01% |

| CIT Bank | 4.10% |

| Fierce | 4.25% |

| Openbank by Santander| 4.40% |

| Pibank | 4.60% |

APY pubblicizzati a partire dal 26 marzo 2025, esclusi tassi promozionali e bonus per riferimenti. I requisiti di saldo minimo e altre condizioni variano in base al conto. Gli APY possono cambiare in qualsiasi momento, quindi non possiamo garantire l’accuratezza delle tariffe sopra elencate.

La nascita e le caratteristiche del conto di risparmio Apple

L’Apple Card ha lanciato il suo conto di risparmio nell’aprile 2023, in collaborazione con Goldman Sachs. La gestione del conto avviene attraverso l’app Wallet sull’iPhone, senza applicazione di commissioni, senza requisiti di deposito minimo e senza vincoli di saldo minimo. Per poter aprire un conto, è necessario essere possessori di un’Apple Card, residenti negli Stati Uniti ed avere almeno 18 anni.

Grazie a questo conto, i titolari di Apple Card possono guadagnare interessi anche sul saldo del Daily Cash, oltre ai fondi depositati tramite un conto bancario collegato o un saldo Apple Cash. Recentemente, il limite massimo del saldo è stato innalzato a 1 milione di dollari, precedentemente fissato a 250.000.

Quando il conto è stato lanciato, l’APY era fissato al 4.15%, ma ha subito oscillazioni, spesso in concomitanza con le variazioni dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Il picco più alto dell’APY è stato di 4.5% agli inizi del 2024, mentre ora il tasso attuale del 3.75% rappresenta una nuova soglia minima.

L’impatto delle future collaborazioni e sostituzioni

Recenti notizie suggeriscono che Goldman Sachs potrebbe interrompere anticipatamente la sua partnership con Apple nel settore dei prestiti al consumo. Tuttavia, non è chiaro quali sarebbero le conseguenze per i titolari di Apple Card. Alcuni report indicano la presenza di almeno tre potenziali sostituti per Goldman Sachs come partner finanziario per l’Apple Card, tra cui Barclays, Synchrony e JPMorgan Chase. La scadenza delle attuali intese e il possibile cambio di partner potrebbero influenzare non solo le condizioni del conto di risparmio, ma anche le strategie promozionali e il servizio clienti per gli utenti.

Questa situazione mette in risalto l’importanza di monitorare i tassi e le opportunità offerte dai conti di risparmio, specialmente in un contesto di fluttuazioni economiche e cambiamenti nel panorama bancario.