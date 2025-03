Apple Arcade: sei nuovi giochi in arrivo ad aprile per gli abbonati

Apple continua ad arricchire la sua piattaforma di giochi in abbonamento, Apple Arcade, con il lancio di sei nuovi titoli. Questa iniziativa si rivela sempre più interessante per i fan dei videogiochi, poiché offre l'accesso a nuovi contenuti divertenti e coinvolgenti in modo illimitato, senza interruzioni pubblicitarie o acquisti in-app. Di seguito, daremo un'occhiata ai prossimi giochi in arrivo e alle loro caratteristiche peculiari.

I nuovi titoli in arrivo ad aprile

Giovedì 3 aprile sarà una data da segnare sul calendario per gli amanti del gaming: Apple Arcade presenterà sei nuovi giochi, ognuno con la propria unicità e dinamiche di gioco. Tra i titoli più attesi spicca Katamari Damacy Rolling LIVE, che segna il ritorno della celebre saga dopo un’assenza di quasi otto anni. Questa nuova avventura ripropone il meccanismo classico dei giochi Katamari, dove i giocatori possono rotolare, attaccare e far crescere la propria sfera raccogliendo oggetti del mondo di gioco, in un format che promette di divertire e stimolare la creatività.

RollerCoaster Tycoon: un classico ritorna su Apple Arcade

Tra i sei nuovi titoli da non perdere, RollerCoaster Tycoon occupa un posto d’onore. Questo gioco, che ha incantato generazioni di appassionati sin dalla sua prima versione, tornerà in una formula che mescola i primi due episodi della saga con tre pacchetti di espansione. Gli utenti di Apple Arcade potranno così rivivere la magia della costruzione e gestione di parchi divertimenti, straordinario nel suo mix di strategia e creatività. Il gioco sarà accessibile su iPhone, iPad e Mac, garantendo un'ampia fruibilità su diversi dispositivi.

Apple Arcade: accesso illimitato a oltre 200 giochi

Il servizio Apple Arcade si propone come un'opzione attraente per gli appassionati di videogiochi, con un abbonamento mensile di $6,99. È anche incluso nel bundle Apple One, rendendo la proposta ancora più vantaggiosa per chi già utilizza altri servizi Apple. Gli utenti potranno accedere a una vastissima libreria che conta più di 200 giochi, tutti privi di pubblicità e acquisti in-app, permettendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Scopri la novità e il futuro di Apple Arcade

Con il continuo arrivo di nuovi titoli, Apple Arcade si propone come una giungla di opportunità per gli appassionati di giochi, combinando nostalgia e novità. I nuovi titoli in arrivo non solo ampliano il parco giochi disponibile, ma confermano l'impegno di Apple nel settore del gaming, puntando su titoli tanto iconici quanto freschi. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle prossime uscite e sulle novità della piattaforma, un'opzione che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo il mondo dei videogiochi.