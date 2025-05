Apple alla conquista della casa intelligente: tutto quello che c’è da sapere su homeOS

Nell’anno che ci aspetta, Apple si appresta a fare un notevole passo avanti nel mondo dei software, presentando importanti redesign per iOS 19, macOS 16 e iPadOS 19. Ma la vera novità si chiama homeOS, un sistema operativo completamente nuovo che promette di rivoluzionare l’interazione con il mondo domestico smart. Scopriamo insieme le anticipazioni su questa nuova piattaforma.

Un nuovo dispositivo: il HomePad

È un evento raro che Apple lanci un sistema operativo del tutto nuovo, e quando lo fa, è sempre in concomitanza con il lancio di nuovi prodotti. Quest’anno non fa eccezione: si prevede l’arrivo del ‘HomePad’, un dispositivo che svolgerà un ruolo centrale nella presentazione di homeOS.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il HomePad combina le funzionalità di un iPad con la potenza di un HomePod, creando un’interfaccia ideale per gestire la casa intelligente. Anche se molti dettagli hardware sono già emersi, ci conserveremo le specifiche più tecniche per concentrarci sull’innovativa software experience che homeOS promete di offrire.

Cosa aspettarsi da homeOS

Secondo il reporter Mark Gurman, homeOS avrà molte affinità con i software già noti di Apple, ma sarà adattato per soddisfare le esigenze degli ambienti domestici moderni.

La Home Screen

La schermata principale di homeOS sarà personalizzabile, simile a quella di iOS e iPadOS. Gli utenti potranno facilmente:

Aggiungere widget per monitorare meteo , borsa , promemoria e altro.

, , e altro. Lanciare applicazioni da una griglia tipo iOS .

. Utilizzare un dock per le proprie app preferite.

Accedere a controlli per la casa smart.

Queste caratteristiche offriranno un look&feel familiare agli utenti di iPhone e iPad, rendendo la transizione a homeOS estremamente agevole.

L’importanza di Siri e Apple Intelligence

Siri avrà un ruolo cruciale in homeOS. Secondo quanto riportato, la nuova piattaforma sarà progettata per “far vivere Siri e l’Apple Intelligence in un modo mai visto prima”. Dunque, gli utenti possono aspettarsi di ottenere le capacità attuali di Siri sul HomePod, amplificate dalle funzionalità aggiornate di iOS 19, che offriranno a Siri una maggiore consapevolezza del contesto personale e la capacità di agire in diverse app. Ciò si tradurrà in un’esperienza vocale avvolgente su homeOS, fornendo un’interazione senza precedenti tra consumatori e tecnologia.

App disponibili su homeOS

Si prevede che homeOS non presenterà un App Store al momento del lancio, ma verrà fornito con una serie di applicazioni integrate. Alcune delle app che ci aspettiamo di vedere includono:

FaceTime

Note

Calendario

Promemoria

Home

Safari

Impostazioni

Notizie

Musica

TV

Podcast

Meteo

Foto

Un modo innovativo per visualizzare le foto

La funzione Foto avrà una modalità speciale per mostrare slideshow, simile a uno screensaver. homeOS presenterà questo ‘screensaver’ come una delle diverse opzioni quando l’utente si trova a una certa distanza dal dispositivo. Secondo quanto riportato, il HomePad sarà dotato di sensori che determineranno l’avvicinamento dell’utente e regoleranno automaticamente le proprie funzioni in base alla distanza. Immaginate di avere la visione di una serie di widget tipo StandBy quando siete lontani dal dispositivo, per poi passare alla Home Screen quando vi avvicinate.

homeOS: iOS ma per la tua casa

Quest’anno si prospetta come un periodo cruciale per Apple, che intende unificare le sue diverse piattaforme software per offrire un’esperienza più coesa. Il neonato homeOS, con la sua proposta semplificata di “iOS, ma per la tua casa”, potrebbe attrarre i miliardi di utenti attivi di iPhone e rendere il HomePad un’ottima opzione al suo lancio.

In attesa di ulteriori dettagli sul rilascio di homeOS e del HomePad, gli appassionati sono invitati a rimanere sintonizzati per le ultime notizie.