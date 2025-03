Apple al lavoro su un iPhone pieghevole: le stime di prezzo e le previsioni di vendita

Negli ultimi anni, il concetto di un iPhone pieghevole ha suscitato grande interesse tra appassionati e analisti, soprattutto grazie ai numerosi brevetti depositati da Apple. Oggi, mentre la possibilità di un lancio sembra avvicinarsi, stanno emergendo le prime stime sui prezzi del nuovo modello, con cifre che fanno riflettere.

Le stime di prezzo: le opinioni di analisti e esperti

Ming Chi Kuo, noto analista del settore, ha indicato che il prezzo del primo iPhone pieghevole potrebbe oscillare tra i 2.000 e i 2.500 dollari. Questa stima ha attirato l’attenzione, soprattutto considerando l’attuale prezzo dell’iPhone 16 Pro Max, che in America parte da 1.199 dollari e in Italia da 1.239 euro. Successivamente, un report di Barclays ha segnalato un incremento nelle previsioni, con un prezzo di partenza fissato a 2.299 dollari, una cifra che si avvicina a quella di computer professionali come il Mac Studio, disponibile in Italia a partire da 2.549 euro. Il contrasto tra questi prezzi e quelli attuali rende evidente l’impatto che un dispositivo pieghevole potrebbe avere sul mercato, generando curiosità e preoccupazione tra i potenziali acquirenti.

Le aspettative di vendita e le opinioni divergenti

Mentre gli analisti sembrano concordi sulle cifre elevate, le previsioni relative alle vendite differiscono notevolmente. Kuo crede che se il nuovo iPhone pieghevole soddisferà le aspettative degli utenti, le vendite potranno risultare incoraggianti. Tuttavia, Barclays avverte che il costo elevato potrebbe influire negativamente sulla domanda, limitando il numero di unità vendute. Questa divergenza di opinioni sottolinea l’incertezza che circonda il lancio di un prodotto così innovativo, chiamato a entrare in un mercato già affollato di smartphone.

Tempistiche di lancio: cosa ci dicono gli analisti

Rivolgendo lo sguardo alle tempistiche di lancio, si prevede che il processo di introduzione del nuovo prodotto, noto come NPI , inizierà a breve. Secondo Jeff Pu di GF Securities, i primi prototipi verranno testati nel mese di aprile, con la produzione di massa che è attesa nella seconda metà del 2025. La commercializzazione potrebbe quindi avvenire a fine 2026 o inizio 2027, un orizzonte temporale che ci fa intuire l’intensità del lavoro posto in essere da Apple per sviluppare un prodotto all’avanguardia.

Le prospettive per il futuro del formato pieghevole

Guardando avanti, il primo iPhone pieghevole potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel rilancio delle vendite di Apple. L’analisi di Pu prevede un aumento di interesse che potrebbe anche coinvolgere dispositivi con schermi di generose dimensioni, paragonabili a quelli di un iPad o di un Mac, a seconda delle specifiche tecniche che saranno rivelate in futuro. Questo rende l’attesa intorno al nuovo modello ancora più avvincente, mentre gli appassionati di tecnologia ponderano l’idea di un gemello pieghevole del loro smartphone preferito.