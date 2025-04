Apple aggiorna la lista di prodotti vintage e obsoleti: addio all’Intel Mac mini

Oggi Apple ha ampliato la sua lista di prodotti vintage e obsoleti, introducendo due nuove aggiunte che segnano la fine di un’era per alcuni modelli storici. Con la nuova classificazione, l’azienda ribadisce il suo impegno nel mantenere l’innovazione, ma al contempo segna la definitiva uscita di scena di tecnologie ormai superate.

I nuovi prodotti classificati come vintage

Con l’aggiornamento odierno, Apple ha ufficialmente inserito l’iPhone 6s e il Mac mini del 2018 nella sua lista di prodotti vintage. Questo riconoscimento è particolarmente significativo per il Mac mini, in quanto rappresenta l’ultimo modello Intel ancora in circolazione prima di essere etichettato come tale. Queste categorizzazioni da parte di Apple si basano sul periodo trascorso dall’ultima disponibilità commerciale dei prodotti.

La definizione di vintage, secondo Apple, si riferisce ai dispositivi che non sono stati più distribuiti per la vendita da più di cinque e meno di sette anni. D’altra parte, la classificazione obsoleta riguarda quei prodotti che non sono stati venduti per più di sette anni. Questa distinzione è fondamentale non solo per la catalogazione, ma anche per il supporto che Apple fornisce.

I dettagli sul supporto per i prodotti vintage e obsoleti

È importante notare che la disponibilità di assistenza e parti di ricambio è direttamente collegata allo status di vintage o obsoleto dei prodotti. Fino ai cinque anni successivi alla cessazione della distribuzione, Apple garantisce l’accesso a servizi e pezzi di ricambio. Tuttavia, una volta che i dispositivi vengono classificati come vintage, il supporto diventa incerto: Apple non offre più alcuna garanzia su parti o assistenza.

Per i modelli obsoleti, Apple si ferma ufficialmente nel fornire assistenza e componenti dopo sette anni dalla cessazione della vendita. Attualmente, sia il Mac mini del 2018 che quello del 2014 sono già considerati vintage. Se possiedi ancora un Intel Mac mini, è bene tenere presente che non potrai contare su un supporto ufficiale garantito a lungo termine.

Cosa significa per i possessori di dispositivi vintage

Per gli utenti che ancora utilizzano l’iPhone 6s o il Mac mini del 2018, questa notizia solleva alcune domande sulla futura disponibilità di riparazioni e assistenza. Sebbene Apple continui a garantire supporto per i prodotti più recenti, la scarsa disponibilità di ricambi per dispositivi vintage potrebbe rendere sempre più complicati eventuali interventi di manutenzione. In un panorama tecnologico in continua evoluzione, questa transizione evidenzia l’importanza di considerare l’upgrade a modelli più recenti per ricevere un supporto duraturo.

I possessori di questi dispositivi storici faranno anche i conti con il dilemma di continuare ad utilizzare tecnologie ormai superate, o investire in modelli più moderni e performanti. Con i rapidissimi sviluppi nel campo della tecnologia, spesso la scelta migliore è quella di adattarsi ai cambiamenti e investire in nuove soluzioni.