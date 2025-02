Apple abbandona definitivamente i telefoni compatti: l'iPhone SE non è più in vendita

Con la recente eliminazione dell'iPhone SE dal catalogo, Apple ha fatto un passo significativo verso l'abbandono del mercato degli smartphone compatti. Attualmente, l'unico modello di iPhone disponibile è quello con schermo di 6.1 pollici, con la serie iPhone 15 e 16 che rappresenta gli unici smartphone con questa dimensione, accompagnati anche da varianti più grandi. Questo cambiamento rispecchia una tendenza sempre più accentuata verso dispositivi con display più ampi.

Dimensioni degli schermi degli iPhone in vendita

La nuova gamma di iPhone di Apple, comprensiva delle versioni 15, 16, 16e e 16 Pro, ha tutte uno schermo che misura 6.1 pollici. Se i clienti desiderano un display ancora più grande, l'iPhone 15 Plus e l'iPhone 16 Plus offrono uno schermo di 6.7 pollici, mentre l'iPhone 16 Pro Max si spinge fino a un'impressionante misura di 6.9 pollici. Questo abbandono dei modelli più compatti ha portato a una notevole uniformità nelle dimensioni degli smartphone offerti da Apple.

Storia delle dimensioni degli schermi degli iPhone

Nel corso degli anni, Apple ha lanciato diverse versioni di iPhone con schermi di dimensioni variabili, mantenendo sempre un attento equilibrio tra design e funzionalità. Di seguito una lista delle dimensioni degli schermi disponibili nei modelli che sono stati dismessi, con il rispettivo anno di introduzione:

3.5 pollici: iPhone di prima generazione

di prima generazione 4 pollici: iPhone 5

4.7 pollici: iPhone 6

5.5 pollici: iPhone 6 Plus

5.8 pollici: iPhone X

5.4 pollici: iPhone 12 mini

Queste varianti più piccole hanno contribuito a soddisfare le diverse preferenze dei consumatori, ma ora con la scomparsa dell'iPhone SE, è chiaro che Apple sta seguendo una strategia più incentrata su dispositivi dalle dimensioni maggiori.

L'abbandono del mercato degli smartphone compatti

Con la scomparsa di tutti gli iPhone con display più piccoli di 6 pollici e senza alcun segnale o rumor riguardo a un possibile ritorno dei modelli compatti, sembra che Apple stia definitivamente chiudendo la porta al mercato degli smartphone con schermi ridotti. Questa scelta è indicativa di un cambiamento nelle esigenze degli utenti, che tendono a preferire telefoni con display più ampi per fruire di contenuti multimediali, navigare su internet e utilizzare applicazioni sempre più elaborate.

Il passaggio a schermi più grandi è stato probabilmente favorito dal crescente consumo di video e dall'evoluzione delle applicazioni, le quali richiedono maggior spazio per una fruizione ottimale. Pertanto, anche se c'è una fetta di mercato affezionata ai modelli più compatti, Apple sembra aver fatto una scelta strategica per concentrarsi su una gamma di prodotti che rispecchiano le attuali tendenze del settore.

Questo cambiamento potrebbe oltrepassare il semplice miglioramento delle specifiche tecniche; implica anche una riflessione sul modo in cui i dispositivi mobili vengono utilizzati nel quotidiano, rendendo i modelli più grandi non solo una preferenza ma, per molti, una necessità.