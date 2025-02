App Store: Apple rimuove le app non conformi ai requisiti di trader nell'Unione Europea

Recentemente, Apple ha annunciato che le applicazioni che non hanno rispettato il requisito di identificazione come trader nell'Unione Europea sono state rimosse dall'App Store. Questa decisione segna un momento cruciale per gli sviluppatori che operano nel mercato europeo, poiché la conformità alle norme del Digital Services Act rappresenta un obbligo per continuare a distribuire le proprie app sulla piattaforma.

Obbligatorietà del requisito di trader

Il requisito di fornire lo stato di trader è inserito nel quadro normativo del Digital Services Act dell'Unione Europea e si applica a tutti gli sviluppatori che distribuiscono applicazioni in questi territori. Per essere considerati trader, gli sviluppatori devono fornire informazioni dettagliate ai clienti, inclusi indirizzo, numero di telefono ed email, informazioni che devono risultare visibili nell'App Store europeo.

Apple aveva già avvisato più volte gli sviluppatori riguardo alla rimozione delle app prive di uno stato di trader verificato, avvenuta il 17 febbraio 2025. Questo annuncio non è stato inaspettato, poiché l'azienda californiana ha imposto da tempo l'inserimento di tali informazioni sia per le nuove applicazioni che per gli aggiornamenti. L'aggiunta delle informazioni relative allo stato di trader può essere effettuata tramite il portale App Store Connect.

Impatti e critiche degli sviluppatori

La normativa DSA impone a Apple il dovere di verificare e visualizzare i dettagli di contatto di tutti i trader che distribuiscono app sull'App Store all'interno dell'Unione Europea. Gli sviluppatori che generano entrate tramite l'App Store, sia attraverso un prezzo upfront per l'acquisto dell'applicazione sia tramite acquisti in-app, sono considerati trader, indipendentemente dalla loro dimensione.

Questa situazione ha suscitato malcontento tra gli sviluppatori indipendenti e le piccole aziende, che spesso non possiedono indirizzi aziendali e numeri di telefono dedicati da fornire ai clienti. Tali requisiti possono risultare onerosi e complicati per queste realtà, che potrebbero non avere le risorse necessarie per ottemperare a tali obblighi normativi. È importante notare che le informazioni di contatto dell'istruttore verranno visualizzate sulla pagina del prodotto dell'app nell'App Store, in qualsiasi dei 27 Stati membri dell'Unione Europea.

Risorse aggiuntive e linee guida

Per gli sviluppatori che desiderano capire meglio chi rientra nella categoria dei trader e quali informazioni devono fornire, Apple ha reso disponibile un'ampia gamma di risorse sul proprio sito web. Qui, gli sviluppatori possono trovare linee guida dettagliate su come conformarsi ai requisiti del DSA, assicurandosi così di mantenere la loro presenza nell'App Store e continuare a interagire con i clienti.

La rimozione di applicazioni dall'App Store per mancato rispetto delle normative europee segna quindi un cambiamento significativo nel modo in cui le applicazioni vengono gestite nella regione. Con la crescente attenzione alla conformità normativa, gli sviluppatori sono ora più che mai incentivati a prestare attenzione alle informazioni richieste e a mantenere la loro attività in regola per evitare sorprese indesiderate.