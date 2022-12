8 app che gli amanti del cinema e dei film dovrebbero avere

Prendersi del tempo per vedere un film è un buon modo per concludere una giornata frenetica, trascorrere una serata piovosa o divertirsi nel fine settimana con gli amici. Indipendentemente dal genere di pellicole che ami, l’offerta di film a disposizione è ormai ampia e variegata ed è semplice trovare il contenuto per te più adatto se hai le applicazioni giuste. Anche se potresti trovare numerosi trailer di film e recensioni su piattaforme popolari come YouTube, avere delle applicazioni specifiche nel tuo dispositivo ti permetterà di ottenere in maniera più rapida quello che cerchi. In questo articolo troverai otto applicazioni che gli amanti del cinema e dei film in generale possono trovare davvero utili. Queste non sono solo app per guardare contenuti in streaming ma anche servizi che ti permettono di guardare trailer, leggere recensioni e commenti o scoprire dove puoi guardare le nuove pellicole uscita.

IMDb

Internet Movie Database, comunemente conosciuto con l'acronimo IMDb, è un sito web di proprietà di Amazon. Oltre al sito, l'app di IMDb è perfetta per scoprire nuovi film ma anche gli aggiornamenti più recenti sull'industria dell'intrattenimento. Grazie all’alto numero di recensioni, trailer e informazioni su ogni film qui puoi trovare suggerimenti su cosa guardare in base alle tue preferenze. Hai anche la possibilità di creare un account che puoi utilizzare per valutare le pellicole che hai visto, oltre a seguire attori e registi per ricevere aggiornamenti sui loro film recenti. Su IMDb si può trovare la Top 250, una classifica dei primi 250 film di tutti i tempi votati dagli utenti registrati al sito. Inoltre, qui è presente anche una classifica speciale nota come “Bottom 100” che elenca i cento film che hanno ricevuto il voto più basso.

Netflix

Netflix non ha bisogno di presentazioni dato che è uno dei servizi di streaming più diffusi. La piattaforma è nel mercato dagli anni ’90 ma ha avviato il suo servizio di streaming dedicato nel 2007 e da allora Netflix si è diffusa in tutto il mondo grazie ad un catalogo composto da migliaia di film e programmi TV. Se ancora non hai scaricato l’app questo potrebbe essere il momento giusto. Ci sono molte funzionalità utili, tra cui quella che permette di scaricare i contenuti da guardare anche quando si è offline. Per le serie TV è presente anche la funzionalità Smart Downloads: quando l’utente finisce di guardare un episodio scaricato, Smart Downloads lo rimuove dalla lista e scarica automaticamente l’episodio successivo.

RayPlay

Ray Play è l’applicazione per i contenuti On Demand realizzata dalla Rai. Scaricando l’app avrai accesso ad un ampio catalogo di contenuti suddiviso per tipologie e generi. Qui, infatti, non sono presenti solo film, fiction e serie TV ma anche i programmi culturali, d’intrattenimento, d’approfondimento, i documentari e le trasmissioni sportive. Inoltre, una sezione a parte è dedicata alla musica, all’opera e al teatro con un ampio catalogo rivolto al pubblico più giovane. Una volta scaricata l’app puoi accedere ai contenuti On Demand gratuitamente semplicemente registrandoti. Sull'app c'è anche la possibilità di guardare le dirette di 14 canali Rai (Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, RaiMovie, RaiPremium, RaiGulp, RaiYoyo, RaiStoria, RaiNews, RaiSport1, RaiSport2 e RaiScuola).

VVVVID

Non è così popolare eppure VVVVID è una piattaforma streaming italiana con una selezione di moltissimi contenuti che coprono oltre 1500 ore di intrattenimento. Il servizio è gratuito e si finanzia grazie alle inserzioni pubblicitarie e grazie ad un'opzione a pagamento che permette di rimuovere la pubblicità. L’applicazione è disponibile sia per Android che per iOS ed è sufficiente iscriversi per accedere all’ampio catalogo di contenuti. Oltre a produzioni italiane e americane qui si trovano anche anime e serie TV giapponesi. Come Netflix anche su VVVVID puoi salvare i contenuti per guardarli offline quando vuoi ma devi aver sottoscritto l'abbonamento a pagamento.

Coming Soon Cinema

Coming Soon Cinema è l’applicazione per tutti coloro che amano guardare i trailer dei film appena usciti o prossimamente in uscita e vogliono sapere in quale cinema vengono trasmessi. L’applicazione, infatti, fornisce tutti i trailer con scheda del film e trama più eventuali recensioni e commenti. In più sono presenti le sale che trasmettono il film con gli orari aggiornati, l’indirizzo e il collegamento a Google Maps per avere le indicazioni stradali. Per i titoli già usciti sono presenti anche informazioni extra come se la visione è in 2D/3D e se è presente la Versione Originale. Inoltre, se il cinema dispone del servizio ticketing è possibile acquistare il biglietto direttamente dal tuo smartphone. Una sezione dell'app è dedicata all’offerta cinematografica riservata a bambini e le famiglie. Gli appassionati di statistiche e cinema, invece, possono consultare la classifica Box Office italiana e americana.

Run Pee

La conoscono in pochi ma Run Pee è una delle applicazioni più utili per gli amanti del cinema. Quest’app, infatti, ti suggerisce il momento migliore per andare a fare una pausa in bagno durante un film. Sai, quelle scene che sono ritenute un po' noiose e che non sono fondamentali per un film? Ecco, RunPee ti fa sapere quando arrivano quei momenti così sai di poter andare in bagno senza perderti qualcosa di eclatante. Il database viene aggiornato settimanalmente oppure ogni volta che i film in grande distribuzione escono nelle sale così qui potrai sempre trovare i momenti migliori per correre e fare pipì. In più l’applicazione ti può fornire anche un breve riassunto delle scene che ti sei perso mentre eri in bagno.

Just Watch Streaming Guide

Durante quei fine settimana piovosi in cui non sai cosa guardare, JustWatch può venire in soccorso. Questa, infatti, è una delle app più utili per gli amanti del cinema nell'era dello streaming. Il servizio offre un ampio catalogo di titoli con trame e informazioni dettagliate. Non sai che film guardare oppure vuoi guardare un film o una serie TV ma non sai dove trovarla? Ti basta consultare Just Watch e avrai la risposta in pochi secondi. All’interno dell’applicazione è presente una vasta collezione di contenuti che puoi scoprire, guardare la trama e individuare in quale piattaforma di streaming sono disponibili. Just Watch può anche aiutarti a rimanere aggiornato sui programmi e le serie TV in corso informandoti ogni volta che è disponibile un nuovo episodio.

Indovina il film

Quanto pensi di sapere sui film? Riesci a indovinare un film dalla sua scena migliore o dal volto di un attore? “Indovina il film” è un'app per gli appassionati di cinematografia che mette alla prova la loro conoscenza con quiz e indovinelli. Ha 20 diversi livelli con centinaia di enigmi e attività in cui devi indovinare il film in base a ciò che vedi. Potresti visualizzare un volto famoso o un logo facilmente riconoscibile, ma esistono anche quiz che mostrano brevi scene di film o solo dei particolari. Oltre ad essere un modo per vagliare la tua preparazione sui temi cinematografici questa è anche un’applicazione che aiuta a sviluppare la memoria. Se ti piacciono i giochi sul cinema con quest'applicazione ti divertirai molto!