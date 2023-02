Mercoledì primo febbraio 2023, Samsung ha annunciato la sua nuova serie di punta del 2023, ufficializzando finalmente l’uscita di Samsung Galaxy S23. L’azienda ha presentato i tre nuovi modelli dell’amata serie: stiamo parlando di Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, tre dispositivi che si differenziano principalmente per le loro dimensioni e che sono invece molto simili sotto il punto di vista delle specifiche. Come previsto, la nuova serie di punta Samsung offrirà agli appassionati di tecnologia una lunga serie di novità davvero molto interessanti, sia dal punto di vista estetico e del design, sia dal punto di vista tecnico. Alcune di queste informazioni sono già state rese pubbliche grazie ad alcuni leak trapelati nelle ultime settimane: gli utenti Samsung dovranno aspettarsi un nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, decisamente più avanzato e performante rispetto ai modelli delle vecchie generazioni. Da tanti anni, i telefoni del marchio Samsung sono famosi per offrire prestazioni di altissima qualità a prezzi decisamente non accessibili a tutti. Tuttavia, tenendo conto delle previsioni sull’andamento del prezzo di Samsung Galaxy S23 è possibile acquistare i tre dispositivi risparmiando sul prezzo originale. Come abbiamo già visto in passato, spesso è sufficiente attendere qualche mese dalla data di uscita per ottenere lo stesso identico dispositivo con uno sconto non indifferente. Diamo un’occhiata alle previsioni sull’andamento del prezzo di Samsung Galaxy S23 in modo da riuscire a portarcelo a casa al miglior prezzo possibile.

I nuovi modelli della serie S23

Come già accennato, all’inizio del mese di febbraio Samsung ha ufficializzato l’uscita di tre nuovi modelli della serie di punta Galaxy: si tratta di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Diamo un’occhiata a quali sono le principali differenze tra i tre device.

Samsung Galaxy S23 offre un display da 6,11 pollici, mentre lo schermo di S23+ è leggermente più piccolo (6,6 pollici). Entrambi offrono una risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel e un frame rate adattivo da 48-120 Hz, e supportano HDR10+. Infine, entrambi i dispositivi offrono un’ottima fotocamera frontale da 12 megapixel con tecnologia autofocus. Il modello S23 Ultra invece è un dispositivo dal peso di 234 grammi caratterizzato da uno schermo Super aMOLED HD+ da 6,8 pollici e che offre una frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 120 Hz. Il display è anche protetto dallo speciale vetro Gorilla Glass Victus 2. Il processore montato sullo smartphone è lo Snapdragon 8 Gen 2, che, abbinato a 12 GB di RAM e a 1TB di memoria interna è in grado di offrire il massimo delle prestazioni. Ottima anche la batteria da 5000 mAh, che grazie alla ricarica rapida consente di godere di un’autonomia incredibile e di ricaricare il dispositivo al 100% in pochissimi minuti.

Andamento del prezzo di Samsung Galaxy S23

Per quanto riguarda invece il prezzo di Samsung Galaxy S23, questo è attualmente disponibile in diversi tagli di prezzo a seconda del modello che si desidera acquistare. Ecco il listino prezzi ufficiale:

Samsung Galaxy S23 - 8/128 GB: 979€

979€ Samsung Galaxy S23 - 8/256 GB: 1.039€

1.039€ Samsung Galaxy S23+ - 8/256 GB: 1.229€

1.229€ Samsung Galaxy S23+ - 8/512 GB: 1.349€

1.349€ Samsung Galaxy S23 Ultra - 8/256 GB: 1.479€

1.479€ Samsung Galaxy S23 Ultra - 12/512 GB: 1.659€

1.659€ Samsung Galaxy S23 Ultra - 12/1TB: 1.899€

Si tratta sicuramente di dispositivi appartenenti a una fascia di prezzo alta e pertanto non accessibili a tutti. Tuttavia, come abbiamo già visto in passato, attendendo qualche mese dalla data di uscita ufficiale è possibile aggiudicarsi S3 a un prezzo nettamente inferiore. Per esempio, gli esperti del sito Idealo hanno realizzato una pagina dedicata ai Galaxy S23 dove è possibile monitorare l'andamento del prezzo degli smartphone e trovare il sito migliore dove acquistarlo al miglior prezzo.