I Galaxy S23 sono ufficiali: tutto sui nuovi telefoni di Samsung

Dopo mesi di rumors, indiscrezioni, voci, render, foto e video, il grande giorno è finalmente arrivato. Nella giornata di ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, Samsung ha finalmente lanciato i suoi primi smartphone di punta del 2023, ufficializzando l'attesissima serie Galaxy S23.

Come previsto, Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono stati presentati con una serie di novità molto interessanti, sia dal punto di vista tecnico che in termini di design.

Molte di queste innovazioni sono già trapelate nei 'leak' comparsi in questi ultimi mesi, a cominciare dalla presenza dei chip Snapdragon in tutti i mercati e la rinuncia a qualsiasi variante Exynos.

Galaxy S23 Ultra è un telefono da 'urlo'

Dando uno sguardo ai tre nuovi telefoni di Samsung appare fin troppo evidente come il Galaxy S23 Ultra sia il vero e proprio top di gamma e abbia tutte le potenzialità per diventare uno dei migliori telefoni Samsung di sempre. Anche in questo modello notiamo tracce del Galaxy Note: il design squadrato è stato ulteriormente accentuato con linee più dritte che aumentano anche la superficie piana sul pannello del display (altrimenti curvo). La società di Seul ha deciso di fare a meno del design Contour Cut, puntando su un'estetica più pulita e lineare che metta in risalto i singoli ritagli della fotocamera.

Il Galaxy S23 Ultra, dal peso di 234 grammi, è dotato di un display Super AMOLED Quad HD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz e una protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore che alimenta questo telefono è Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Il Galaxy S23 Ultra è inoltre equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh che può contare anche sul supporto per la ricarica da 45 W.

E per quanto riguarda il comparto foto? I fan di Samsung sono abituati al fatto che l'azienda sudcoreana riservi le sue migliori fotocamere per il modello Ultra. Una tendenza confermata anche nel 2023, dato che il Galaxy S23 Ultra è il primo smartphone Samsung con un sensore primario da 200 megapixel, a cui si aggiunge un teleobiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel, un terzo sensore da 10 megapixel con OIS e zoom ottico 3x, nonché un teleobiettivo da 10 megapixel con OIS e ottico 10x e zoom spaziale 100x. Sul davanti troviamo invece una nuova fotocamera selfie da 12 megapixel.

Samsung ha poi apportato molti miglioramenti al software della fotocamera per garantire risultati davvero eccellenti per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. La Nightography di livello professionale, come la chiama l'azienda, offre effetti bokeh migliorati per i ritratti notturni realizzati con la fotocamera selfie. Adaptive VDIS, invece, migliora significativamente le registrazioni video notturne e la riduzione del rumore - assistita dall'intelligenza artificiale - fa in modo che le immagini in condizioni di scarsa illuminazione appaiano più nitide. Samsung ha anche reso possibile acquisire immagini da 50 megapixel utilizzando l'app Expert Raw.

Il Galaxy S23 Ultra può contare anche sulla S Pen, che può essere memorizzata all'interno del dispositivo (proprio come il Galaxy S22 Ultra). Il sistema operativo è Android 13, con personalizzazione One UI 5.1.

Galaxy S23 e Galaxy S23+, più somiglianze che differenze: tutti i dettagli

Anche se i riflettori si sono concentrati soprattutto sul Galaxy S23 Ultra, anche gli altri due telefoni hanno riscosso un certo successo. Il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ presentano rispettivamente un display Super AMOLED piatto da 6,1 pollici e 6,6 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento variabile di 48-120Hz. La protezione Gorilla Glass Victus 2 è il meglio sul mercato per questi prodotti, che pesano rispettivamente 168 e 196 grammi.

Entrambi i dispositivi sono alimentati con il chipset Snapdragon 8 Gen 2, con 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna, anche se il Galaxy S23+ sarà disponibile solo con 256/512 GB di spazio di archiviazione. Tra le altre specifiche troviamo un sensore di impronte digitali a ultrasuoni, la certificazione di resistenza all'acqua e alla polvere IP68, Bluetooth 5.3, il supporto 5G, la ricarica wireless da 10 W e il supporto eSIM. Entrambi funzionano con Android 13 e personalizzazione One UI 5.1.

Anche la configurazione della fotocamera presenta somiglianze tra i due nuovi telefoni. Entrambi dispongono di un sensore primario da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine oltre a un sensore teleobiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e un terzo sensore da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Confermato il supporto per la registrazione di video 8K a 30 fps. Sul davanti i due telefoni sono equipaggiati con una nuova fotocamera selfie da 12 megapixel, con apertura f/2.2.

Entrambi i modelli hanno batterie più grandi rispetto ai loro predecessori. Il Galaxy S23 ha una batteria da 3.900 mAh con una ricarica da 25 W, mentre il Galaxy S23+ ha una batteria da 4.700 mAh con una ricarica da 45 W.

Tutti e tre i nuovi dispositivi di Samsung saranno disponibili nel mercato italiano nei colori Phantom Black, Cream, Green e Lavender.

Galaxy S23, aperti i pre-ordini: tutti i prezzi

L'intera serie Galaxy S23 riceverà quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Samsung ha già reso disponibili i pre-ordini per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, che verranno ufficialmente rilasciati sul mercato il 17 febbraio.

Il Galaxy S23 viene venduto a 979 euro per la variante da 8/128 GB e 1.039 euro per la variante con 8/256 GB, mentre il Galaxy S23+ parte da 1.229 euro per la variante con 8/256 GB per arrivare ai 1.349 euro del modello con 8/512 GB. Infine, il Galaxy S23 Ultra costa 1.479 euro per la variante con 8/256 GB e 1.659 euro per la variante con 12/512 GB; c'è la possibilità di acquistare anche il modello con 12 GB di RAM e 1 TB di storage al prezzo di 1.899 euro.