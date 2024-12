Anbernic RG406V: la console portatile che mi ha fatto tornare bambino

Ti ricordi quei pomeriggi passati davanti ad una vecchia TV a tubo catodico giocando con console leggendarie come Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, PS2 o Dreamcast? Sì? Anche io, e spesso mi assale la nostalgia di quelle giornate spensierate ed ho trovato nel retrogaming un ottimo rimedio. Nel corso degli anni ho provato molte console portatili dedicate proprio al retrogaming, ma nessuna mi ha stupido e convinto come la Anbernic RG406V: una console portatile che mi ha catapultato indietro nel tempo e che mi sta regalando tantissime ore di divertimento in questi freddi mesi invernali.

Videorecensione di Anbernic RG406V: che spettacolo di console!

Cosa c’è nella scatola - Unboxing e prima accensione

L’unboxing della Anbernic RG406V è abbastanza classico, la confezione bianca non presenta dettagli particolari e al suo interno troviamo:

Console ben protetta

Cavo USB-C da usare per la ricarica e il trasferimento delle ROM

Vetro temperato per il displya

Eventualmente una microSD se avete scelto il modello con memoria inclusa

Come per tutte le console Anbernic, anche la RG406V arriva a casa nostra pronta da usare e con molte ROM a nostra disposizione, a patto di aver scelto il modello con microSD in confezione. In caso contrario sarà sufficiente copiare le proprie ROM nella memoria interna o in una microSD, la trovate in vendita su Geekbuying nella versione con microSD da 25GB a 176,99 euro (codice sconto NNNRETROPOLOS09).

La console dispone, a differenza del modello precedente, la Anbernic 353V che montava un doppio sistema operativo che ci consentiva di bootare Android o Linux, dispone di un solo sistema operativo con l’aggiunta di una importante personalizzazione del produttore che la rende semplicissima da usare.

Com’è fatta - Design e costruzione

Sotto il punto di vista della costruzione e del design, la Anbernic RG406V sembra un GameBoy sotto steroidi e centra in pieno l’effetto nostalgia che è poi il fattore principale che ci porta ad acquistare d’impulso queste console.

La costruzione della console è di buona qualità, le plastiche utilizzate sono di buona fattura e trasmettono un discreto senso di solidità che mi lascia ben sperare per la sua durata nel tempo. Le dimensioni sono mediamente compatte, 14.5 x 10.5 x 2.9cm, e il peso di 290 grammi la rendono semplice da trasportare. Piccola nota sui colori: è disponibile in grigio, bianco e nero trasparente che è quello che vedete nelle foto della nostra recensione.

Sulla parte frontale ci troviamo una disposizione in pieno stine Game Boy a cui vanno ad aggiungersi un tasto Home da usare per il richiamo del menu durante il gaming e due analogici con LED colorati molto comodi e precisi da usare. Piccola digressione sugli analogici, sono completamente esposti a differenza di quanto accadeva sulla RG353V, questo peggiora la portabilità della console ma li rende decisamente più comodi da utilizzare, oltretutto li ho trovati precisi e non ho quindi nessuna lamentela a riguardo. Qualche lamentela ce l’ho, invece, relativamente ai tasti che sono piccoli, abbastanza vicini fra di loro e abbastanza alti, non un grande problema con i giochi classici ma potrebbero darvi qualche grattacapo con le combo sui picchiaduro.

Sul retro della console troviamo 4 grilletti facili da raggiungere ed una ventolina da usare per il raffreddamento della console. Completano il tutto bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento, slot per microSD, porta USB-C con uscita video, jack audio da 3,5 mm, due piccoli speaker stereo di buona qualità ed un tasto dedicato per lanciare il sistema di emulazione personalizzato di Anbernic.

Come sono le specifiche tecniche - Hardware e batteria

Sotto il punto di vista delle specifiche tecniche, la Anbernic RG406V può essere considerata un’eccellente console portatile grazie al sistema operativo basato su Android 13, processore Unisoc T820, GPU Mali G57, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Una comparto hardware di tutto rispetto ed in grado di supportare al meglio ogni tipo di gioco per Android e di emulatore per console.

Al tutto si affianca una connettività completa di WiFi Dual Band e Bluetooth 5.0 che ci consentono di collegare cuffie e controller e, soprattutto, di fare lo streaming dello schermo su TV e di trasformare quindi la Anbernic RG406V in una console da salotto.

La RG406V ha a disposizione una batteria da 5500 mAh con una autonomia massima di 8 ore, naturalmente molto dipende dall’emulatore usato e dalla luminosità del display. Personalmente ho avuto una autonomia media attorno alle 5 ore effettive di gioco. Non eccezionale la ricarica lenta che impiega circa 3 ore e mezza per una carica completa.

Come va lo schermo - Display

L’hardware è sicuramente importante, ma su una console di questo tipo è assolutamente indispensabile avere anche un buon display e quello montato sull’Anbernic RG406V ha tutto quello che serve. Parliamo di uno schermo IPS da 4 pollici touch screen con risoluzione di 960 x 720 pixel e dotato di una buona luminosità massima che ci permette di giocare anche all’aperto senza particolari problemi.

Lo schermo può contare su colori brillanti e su una buona qualità visiva che ci consente di goderci al meglio la grafica pixellosa dei vecchi titoli classici. Azzetta anche il formato 4:3, ideale per giocare ai vecchi giochi in 1:1 senza stretch esagerati e senza bande nere.

Oltretutto l’ottimo hardware ci permette di fare un upscale dalla grafica dei vecchi titoli aumentando risoluzione e livello di dettaglio in maniera importante e credo questa sia una delle caratteristiche più importanti della console perché migliora in maniera sostanziosa i vecchi titoli. La trasformazione dei titoli più vecchi si vede a colpo d’occhio ed il livello di dettaglio stravolge completamente l’esperienza di gaming, immaginati di giocare a Gran Turismo 1 in 4k sulla TV, di fatto ci propone una versione rimasterizzata in HD di quasi tutti i titoli emulabili.

Esperienza d’uso ed emulazione - Software e performance

Prima di parlare di performance è bene parlare di emulatori e di sistema operativo. La Anbernic RG406V ha un sistema operativo basato su Android 13 che può essere usato come un classico smartphone o tablet Android e possiamo quindi navigare, messaggiare e scaricare app dal Play Store o da Aptoide ed usare quindi tutti i giochi che siamo abituati ad usare sul nostro smartphone che, oltretutto, grazie all’ottimo hardware e al piccolo display funzionano perfettamente, senza lag e ritardi.

Ma il vero punto di forza delle console Anbernic è il launcher proprietario, basato su RetroArch, che crea un sistema di emulazione immediato che, attraverso una semplice interfaccia, ci da accesso a tutte le console emulabili e a tutte le nostre ROM. Il sistema funziona in maniera impeccabile, è fluido e veloce, ci permette di gestire salvataggi e caricamenti e di settare molte differenti impostazioni di emulazione per ogni console, oltre a mappare i pulsanti possiamo anche gestire la velocità di riproduzione dei giochi e gestire l’upscaling automatico che fa davvero i miracoli. Ma ci permette anche di saltare dei frame sui titoli pesanti qualora la fluidità non fosse sufficiente.

La console è in grado di emulare 30 console differenti, oltre al classico MAME e a tutte le vecchie console, possiamo emulare: PlayStation 1, PlayStation 2 e PSP, Nintendo 64 e Nintendo Wii, tutti i vari Game Boy, Dreamcast e tantissime altre.

Naturalmente le console più vecchie girano senza nessun problema, passare le ore a giocare ai vecchi titoli per MAME, Super Nintendo o GameBoy è un gioco da ragazzi ed abbiamo una gestione dell’emulazione impeccabile ed una qualità generale di alto livello con una perfetta gestione anche di salvataggi e caricamenti e con l’upscale automatico che funziona molto bene e permette di migliorare sensibilmente la qualità grafica dei titoli più vecchi.

Mi hanno stupito le performance con console più recenti come PSP, Dreamcast, PlayStation 2 e Nintendo Wii dove i giochi girano in maniera impeccabile, anche quelli con grafiche pensati come GTA o God Of War, e dove in molti casi si riesce anche a spingere un upscaling 2x o 3x che migliora la resa grafica rendendo il tutto ancora migliore e senza andare ad intaccare le performance. Con i titoli più recenti e pesanti la Anbernic RG406V regala un’esperienza di gaming fantastica, senza lag e senza nessun problema grafico, gira tutto perfettamente come sulle vecchie console.

Anbernic RG406V: la retro console portatile perfetta

Nel corso degli ultimi anni ho provato molte console di Anbernic, ma questa RG406V mi ha davvero colpito perché riesce ad unire il formato retro in stile GameBoy ad una potenza hardware importante che permette di emulare perfettamente console, anche recenti, con prestazioni impeccabili. L’aggiunta dell’upscaling è una chicca davvero piacevole e rende ancora migliore l’esperienza di emulazione.

Se state cercando una retro console non posso che consigliarvi di acquistarla, ma potrebbe anche essere un ottimo regalo di Natale. In ogni caso la trovate in vendita su Geekbuying nella versione con microSD da 25GB a 176,99 euro (codice sconto NNNRETROPOLOS09).

Immagini di Anbernic RG406V