Amazon Kindle (2024): L'aggiornamento limitato di un e-reader già noto

Il nuovo Kindle , l'undicesima generazione del popolare e-reader di Amazon, si presenta con modifiche minime rispetto al modello precedente del 2022. La principale novità è l'inclusione di una colorazione matcha e un incremento di prezzo di 10 dollari. Sebbene il dispositivo rimanga un'opzione interessante per chi cerca un e-reader economico, l'assenza di innovazioni significative solleva dubbi sulla sua competitività sul mercato.

Design e portabilità

Il Kindle continua a mantenere un design compatto e leggero, rendendolo facile da portare ovunque. Con dimensioni pari a 6.2 x 4.3 x 0.32 pollici e un peso di soli 5.56 once, questo modello è progettato per essere tenuto in una sola mano senza affaticare il lettore. La possibilità di infilare il Kindle nella tasca dei pantaloni lo rende un compagno ideale durante i viaggi o semplicemente per quando ci si sposta in città.

Nonostante le dimensioni ridotte, il display da 6 pollici offre un'esperienza di lettura soddisfacente. La luminosità è adeguata per la lettura anche in ambienti ben illuminati, stimolando un'ottima visibilità dei testi. Tuttavia, il posizionamento del pulsante di accensione, collocato sul fondo, può risultare scomodo per alcuni, dato che è facile attivarlo per errore mentre si tiene l'ebook. Sebbene non si tratti di un difetto grave, è un aspetto da considerare durante l'uso.

Performance e esperienza di lettura

Sebbene il Kindle non introduca grandi novità rispetto ai suoi predecessori, continua a offrire un'interfaccia familiare e intuitiva, simile a quella delle versioni precedenti. Gli utenti possono aspettarsi le stesse opzioni di personalizzazione per la lettura, come la modifica della dimensione del carattere, la scelta tra diversi font e la possibilità di modificare i margini e la spaziatura. Queste funzionalità rendono il Kindle accessibile a un vasto pubblico, comprese le persone con difficoltà di lettura.

Un'ottima caratteristica di questo modello è la funzione "Lookup", che permette agli utenti di cercare definizioni e articoli di Wikipedia semplicemente evidenziando parole o frasi. Questo rende il Kindle non solo uno strumento per la lettura, ma anche un utile compagno per l'apprendimento. Inoltre, le funzionalità di annotazione e segnalibro rimangono disponibili, consentendo di organizzare e rivedere il materiale letto.

Tuttavia, è importante notare che, nonostante il display tenga il passo con quello del Kindle Paperwhite, non ci sono state migliorie significative nelle prestazioni complessive. Gli utenti che cercavano un'evoluzione del prodotto potrebbero rimanere delusi dall'assenza di nuove funzionalità, data anche la leggera crescita del prezzo.

Limitazioni e delusioni

Il Kindle , pur essendo un dispositivo apprezzato, presenta alcune limitazioni evidenti. Le opzioni di archiviazione rimangono ferme a soli 16 GB, una capacità sufficiente per migliaia di libri ma poco adeguata per chi desidera archiviare manga o audiolibri. Alcuni volumi di manga possono occupare considerevoli quantità di spazio, e senza un'opzione di espansione tramite microSD, gli utenti potrebbero trovarsi a dover cancellare file precedentemente scaricati per fare spazio a nuove aggiunte.

Un ulteriore aspetto critico è la mancanza di protezione da acqua e polvere. Sebbene non ci si aspetti che un dispositivo entry-level sia completamente impermeabile, sarebbe stato auspicabile almeno un grado di resistenza. Questo limita l'uso del Kindle in situazioni in cui potrebbe essere esposto a condizioni atmosferiche avverse.

Infine, il tempo di download per i contenuti digitali risulta essere più lungo rispetto ad altri dispositivi più recenti. Per chi è abituato a scaricare libri o manga in anticipo, il Kindle potrebbe risultare lento e poco pratico, soprattutto in contesti in cui la connessione internet è limitata.