Amazon introduce la funzione di riepilogo per Kindle: ecco cosa sapere

Amazon ha recentemente lanciato una novità interessante per i lettori di eBook con il suo dispositivo Kindle. Si tratta di una funzione denominata “Recaps”, che promette di rendere più semplice il proseguimento delle letture, in particolare per le serie di libri. Questa nuova opzione permetterà ai lettori di immergersi immediatamente nella storia collegandosi ai temi e ai personaggi precedenti, proprio come accade in molte serie televisive con i loro segmenti “Previously on…”.

Un aiuto per i lettori di serie

La funzione Recaps è stata ideata per facilitare il compito a chi si trova a leggere serie letterarie, fornendo un “breve riassunto delle trame e degli archi narrativi dei personaggi” prima di iniziare un nuovo libro, come riportato da Amazon. Ciò è particolarmente utile in un momento storico in cui le persone si dedicano a più letture contemporaneamente e potrebbero avere difficoltà a ricordare i dettagli cruciali di un romanzo precedente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

I Riepiloghi offrono anche spoiler, il che significa che i lettori possono essere avvertiti su eventi significativi che potrebbero influenzare la loro esperienza di lettura. Secondo quanto dichiarato da Amazon, questa funzione sarà accessibile negli Stati Uniti per “migliaia di bestseller in lingua inglese di serie che hai acquistato o preso in prestito”.

Dove trovare i riepiloghi nel Kindle

I lettori possono facilmente individuare la disponibilità della funzione Recaps all’interno dell’interfaccia di Kindle. Questo è possibile cercando un pulsante “Visualizza Riepiloghi” nella pagina di ogni serie nel proprio Kindle Library. In alternativa, sarà presente anche in un menu a tre punti che si attiva quando si visualizza un gruppo di libri della stessa serie. Queste posizioni strategiche sono state pensate per semplificare l’accesso ai riepiloghi, rendendo l’esperienza utente più fluida e immediata.

Aggiornamenti e accessibilità della funzionalità

Amazon sta implementando questa nuova funzione attraverso un aggiornamento via etere nei prossimi settimane. Sebbene il processo di aggiornamento possa richiedere del tempo, gli utenti non devono aspettare necessariamente: è possibile scaricare il software aggiornato direttamente dal sito di Amazon e installarlo manualmente sui propri Kindle. Inoltre, Amazon ha confermato che la funzione Recaps sarà presto disponibile anche per l’app Kindle su iOS, rendendo così accessibili i riepiloghi a un pubblico ancora più ampio.

In questo contesto, l’innovazione della funzione Recaps si propone non solo di accrescere il valore del dispositivo Kindle ma anche di migliorare l’esperienza complessiva dei lettori, permettendo loro di immergersi più facilmente nelle storie senza dover ripassare interi libri per ricordare ciò che era accaduto. Con questo passo, Amazon mostra l’impegno a sostenere i lettori avidi e garantire che non perdano mai il filo delle loro narrazioni preferite.