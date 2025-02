Amazft Active 2: il nuovo smartwatch che combina tecnologia e sport, ora disponibile in Italia

L'Amazft Active 2 ha catturato l'attenzione al CES 2025 grazie alle sue funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e delle attività sportive, proposte a prezzi decisamente competitivi. Dopo il suo debutto negli Stati Uniti, ora è accessibile anche in Italia e nei principali paesi europei, proponendosi come una scelta imperdibile per gli appassionati di fitness e tecnologia.

Funzionalità avanzate per la salute e lo sport

Uno dei punti di forza dell'Amazft Active 2 è l'integrazione di sensori avanzati e funzioni di monitoraggio della salute precedentemente disponibili solo nei modelli di fascia alta. Dotato del nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5, questo smartwatch offre una serie di monitoraggi dettagliati, come la variabilità della frequenza cardiaca , la frequenza cardiaca a riposo, la qualità del sonno e della respirazione, nonché il livello di stress. A questi si aggiunge il punteggio di “Readiness Score”, che fornisce un'analisi della fatica fisica e mentale, utile per ottimizzare le performance quotidiane.

Con supporto a oltre 160 modalità sportive, l'Amazft Active 2 si distingue con l'inclusione di allenamenti specifici per la corsa, valutazione degli esercizi di forza, padel e l'inedita disciplina HYROX, che sta guadagnando popolarità a livello globale. Il dispositivo permette quindi una personalizzazione elevata, consentendo di visualizzare i parametri di allenamento preferiti attraverso quadranti e schermate che possono essere adattati alle esigenze individuali. Le mappe offline gratuite ampliano ulteriormente l'utilizzo per gli sportivi, offrendo la possibilità di pianificare gli allenamenti in luoghi sconosciuti.

Assistenza all’allenamento e integrazione con app di terze parti

L'Amazft Active 2 non si limita a monitorare i dati, ma offre anche un supporto attivo per l'allenamento. Grazie all'assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, Zepp Coach, gli utenti possono ricevere piani di allenamento personalizzati. Questa innovativa funzione consente di ottimizzare ogni sessione di esercizio in base ai risultati individuali e agli obiettivi prefissati.

Inoltre, è possibile condividere senza difficoltà le informazioni sul proprio stato di salute e sui progressi sportivi con le piattaforme più popolari, come Apple Salute, Google Fit, Strava, Komoot, Health Connect e TrainingPeaks. Questo permette a chi utilizza diversi strumenti di monitoraggio di centralizzare i dati e ottenere una visione completa della propria attività fisica.

Novità del sistema operativo Zepp OS 4.5

L'innovativo Zepp OS 4.5 porta con sé una serie di funzionalità che arricchiscono l'interazione quotidiana con lo smartwatch. È la prima volta che un dispositivo Amazft integra un assistente vocale in grado di leggere notifiche, fornire annunci e offrire suggerimenti di risposta per WhatsApp su iOS e per gli SMS su Android. Ulteriori miglioramenti riguardano la tastiera, ora arricchita con input testuali e vocali e un maggior supporto per caratteri speciali, ottimizzando l'esperienza per gli utenti italiani e di altre lingue.

La gamma di emoji disponibili è aumentata da 1.300 a ben 3.000, ampliando le opzioni per l'espressione personale. Le funzioni di accessibilità sono state potenziate, con sei livelli per la dimensione del testo e nuove opzioni di ingrandimento. I possessori di smartphone Android troveranno particolarmente utile il fatto che il centro notifiche possa mostrare anche immagini, come quelle provenienti da videocamere di sicurezza, migliorando ulteriormente la versatilità del dispositivo.

Autonomia e prezzo dell'Amazft Active 2

Con un'autonomia fino a 10 giorni in condizioni d'uso standard e circa 5 giorni in modalità sportiva intensiva, l'Amazft Active 2 si posiziona come un'opzione affidabile per chi cerca uno smartwatch da indossare quotidianamente senza doversi preoccupare della ricarica frequente.

In termini di disponibilità e prezzi, il modello standard è in vendita al costo di 99 euro, mentre la versione Premium, che include un vetro zaffiro resistente, un cinturino sportivo aggiuntivo e funzionalità di pagamento contactless tramite Zepp Pay, è offerta a 129 euro. Gli appassionati possono già acquistarlo tramite Amazon, rendendolo facilmente accessibile a chi desidera migliorare la propria esperienza di fitness e monitoraggio della salute.