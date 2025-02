Amazfit Active 2: la nuova frontiera nei cani della tecnologia per sci e snowboard

Il lancio dell'Amazfit Active 2, avvenuto all'inizio dell'anno, ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di sport invernali. Questo smartwatch di tracciamento fitness si è presentato come un'opzione accessibile per chi cerca di monitorare le proprie performance sulla neve, con una novità degna di nota: la modalità di tracciamento per sci e snowboard. Questo articolo esplora in dettaglio le funzionalità offerte dal dispositivo e come si comporta in confronto ad alternative più costose sul mercato.

Un'analisi dettagliata delle funzioni di tracciamento

Una delle caratteristiche più utili dell'Amazfit Active 2 è la possibilità di visualizzare in tempo reale una varietà di dati durante le sessioni di sci e snowboard. Gli utenti possono navigare tra cinque schermi differenti, ognuno personalizzabile a proprio piacimento. Questo offre un'ottima opportunità per monitorare in modo efficace le performance in pista.

La schermata principale mostra informazioni fondamentali, come la durata totale dell'allenamento, la distanza percorsa e il dislivello verticale. Un elemento interessante è la velocità massima raggiunta durante la giornata, un’informazione apprezzata da molti sportivi che puntano a superare i propri record personali.

Passando a un altro schermo, il dispositivo fornisce il numero totale di discese effettuate, oltre alla distanza e al dislivello verticale coperto. La misurazione della pendenza massima è un'aggiunta che potrebbe risultare interessante anche per i meno esperti: un valore del 54% indica un'inclinazione piuttosto elevata, registrata durante una discesa particolarmente impegnativa.

In aggiunta, il monitoraggio della frequenza cardiaca è costantemente disponibile, visualizzando in tempo reale il battito cardiaco attuale e offrendo un grafico delle variazioni nel corso della sessione. Infine, l’app permette di visualizzare la propria posizione GPS su una mappa ingrandibile, un aspetto utile sia per orientarsi che per valutare il percorso completato.

Dati post-sci

Dopo una giornata sulla neve, l'Amazfit Active 2 non delude con i dati rilevati. Sono disponibili metriche complete, che includono il numero totale di discese, il tempo di allenamento, la velocità media e massima, e il dislivello complessivo. Questo tipo di dettagli è fondamentale per gli sciatori che desiderano analizzare la loro performance e capire come migliorare.

L'interfaccia dell'app Zepp, l'assistente del dispositivo, permette di approfondire ulteriormente i dati. Ad esempio, un grafico post-sci mostra velocità, frequenza cardiaca e dislivello sovrapposti, facilitando l'identificazione dei momenti di maggiore performance. Tuttavia, si nota una discrepanza tra i dati di velocità massima e velocità di discesa massima, il che potrebbe causare una certa confusione agli utenti.

Mappe e tracciamento della giornata

L'Amazfit Active 2 fornisce anche una mappa post-sci che aiuta a visualizzare quali segmenti della montagna sono stati percorsi. Le linee blu rappresentano il tempo di discesa, mentre quelle bianche indicano il tempo trascorso sulle seggiovie. Anche se la mappa non è interattiva come potrebbe esserlo, risulta comunque utile per avere un'idea complessiva delle aree sciistiche esplorate.

Precisione complessiva del tracciamento

La precisione del tracciamento offerta dall'Amazfit Active 2 appare soddisfacente per la maggior parte degli utenti. Il dispositivo riesce ad analizzare correttamente il tempo trascorso sulle seggiovie rispetto al tempo di discesa, con un'eccezione registrata in una breve risalita che è stata conteggiata erroneamente. Questo dimostra una certa competenza nella differenziazione delle attività, anche se il sistema potrebbe essere migliorato nel distinguere meglio le modalità di spostamento.

Tuttavia, un aspetto da considerare è la mancanza di opzioni per modificare i dati post-ride. Se gli utenti dimenticano di fermare il tracciamento, come accaduto a chi scrive, l'attività di ritorno verso la macchina verrà inclusa nei risultati, portando a dati imprecisi.

Considerazioni finali sull'Amazfit Active 2

Per le persone che cercano un dispositivo economico per il tracciamento di sci e snowboard, l'Amazfit Active 2 rappresenta un'opzione valida, pur senza eguagliare le prestazioni di marchi più consolidati come Garmin e Polar. Il suo design morbido e la buona durata della batteria rendono questo smartwatch una scelta comoda da indossare sui campi innevati.

Pur restando un dispositivo interessante, gli appassionati di sport invernali potrebbero preferire i modelli più avanzati di Garmin, specialmente se puntano a un monitoraggio più preciso e dettagliato delle loro attività. Tuttavia, per chi è in cerca di un'alternativa accessibile, l'Amazfit Active 2 potrebbe rivelarsi un valido alleato nelle sfide sulla neve.