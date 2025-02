Amazfit Active 2: Ecco le caratteristiche e le funzionalità di un orologio smart d’avanguardia

Amazfit Active 2 si presenta come uno degli smartwatch più sottili del mercato, combinando un design accattivante a tecnologie avanzate. Con un’analisi delle specifiche tecniche e delle caratteristiche, questo orologio smart fa il suo ingresso tra i dispositivi più interessanti per gli appassionati di sport e benessere del 2025. Gli utenti possono attenderci diverse funzioni utili, che vanno dalla monitorizzazione della salute agli strumenti di pagamento contactless. Scopriamo ora più in dettaglio cosa offre questo dispositivo.

Design e costruzione del dispositivo

La struttura di Amazfit Active 2 è concepita per un’ergonomia ottimale: con uno spessore di soli 9,9 millimetri, si manifesta come uno degli smartwatch più leggeri e sottili attualmente disponibili. Il peso dell’orologio è sorprendentemente contenuto, con soli 29,5 grammi per la versione standard e 31,7 per quella Premium, che utilizza materiali di alta qualità. La cassa è realizzata in metallo, mentre il vetro di protezione è temperato, mentre per il modello di fascia alta è in zaffiro, garantendo resistenza e durabilità.

Le funzionalità non si limitano solo all’estetica: il dispositivo supporta immersioni fino a 5 ATM, un valore che ne certifica la resistenza all'acqua e lo rende adatto anche per allenamenti in piscina o per l'uso quotidiano nelle più diverse condizioni climatiche. Curiosamente, sul lato destro si trovano due tasti fisici, il cui feedback è soddisfacente, anche se non ottimale se si indossa l'orologio sul polso destro, come evidenziato da alcuni utenti.

Hardware e specifiche tecniche

Nel cuore di Amazfit Active 2 si trova un chip NFC, che consente ai possessori della versione Premium di effettuare pagamenti mobili, una caratteristica assente sul modello base. Ulteriori capacità di monitoraggio della salute sono garantite dalla possibilità di tracciare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il battito cardiaco, insieme ad altre metriche essenziali per il benessere fisico. Tuttavia, manca la connettività Wi-Fi e la funzionalità ECG, una scelta comprensibile in relazione al segmento di prezzo in cui si colloca il dispositivo.

Nonostante questi limiti, il fiore all’occhiello del suo hardware è senza dubbio il Bluetooth 5.2 e il GPS integrato, che insieme al Biotracker 6.0 PPG assicurano un monitoraggio accurato e tempistico delle attività fisiche e della salute dell'utente. Questo assemblaggio di funzionalità rende lo smartwatch una scelta interessante per chi cerca un'elevata proporzione qualità-prezzo.

Un display che fa la differenza

Amazfit Active 2 monta uno schermo AMOLED da 1,32 pollici, che offre una risoluzione impressionante di 466 pixel, regalando un’ottima densità di pixel e rendendo visibili anche i dettagli più piccoli. La fluidità del display è garantita da un refresh rate di 60 Hz, e la luminosità massima di 2.000 nit segna un valore notevole per un orologio di questo genere, riflettendo prestazioni di alto livello anche sotto la luce diretta del sole.

La funzione always-on-display è inclusa; tuttavia, molti utenti potrebbero trovare sufficiente l'accensione dello schermo attraverso il semplice movimento del polso. Questo aspetto garantisce una buona usabilità in ogni situazione.

Sistema operativo e funzionalità software

All'interno di Amazfit Active 2 troviamo l'ultima versione di ZeppOS 4.5, il sistema operativo proprietario di Amazfit. È importante sottolineare che non tutte le funzionalità sono uniformi tra i vari modelli, poiché queste possono variare in base all’hardware. Tuttavia, la fluidità dell'interfaccia è notevole, offrendo un'esperienza utente notevole e senza intoppi.

Un'altra caratteristica distintiva è la possibilità di personalizzare il quadrante dell'orologio. Basta tenere premuto sul quadrante per scegliere tra una vasta gamma di opzioni, scaricabili direttamente dall’applicazione mobile, alcuni dei quali sono disponibili gratuitamente. Le notifiche sono organizzate in modo chiaro e accessibile. È anche possibile rispondere a messaggi da app come WhatsApp e Telegram, sebbene questa funzionalità non sia compatibile con i telefoni iPhone.

Un aspetto da migliorare è la tendenza del dispositivo a notificare tutti i tipi di alert provenienti dalle app, inclusi aggiornamenti di stato o invii di foto, un comportamento che potrebbe infastidire gli utenti e che può essere ottimizzato tramite futuri aggiornamenti software.

Monitoraggio delle attività e salute

Grazie a oltre 160 diverse modalità sportive, Amazfit Active 2 offre un ampio ventaglio di possibilità per gli appassionati di fitness. Tra le novità ci sono anche il HYROX e il Padel, due sport in crescita oggi. Il GPS funziona in modo affidabile, rappresentando un validissimo supporto anche se in strade strette potrebbe evidenziare alcune imprecisioni. La registrazione delle metriche è precisa e, per diverse modalità sportive, è integrata anche una funzione di riconoscimento automatico per le attività.

La sezione dedicata al monitoraggio della salute è ben curata, con un sistema di tracciamento del sonno che si è dimostrato efficace. Amazfit Active 2 è in grado di registrare correttamente anche i pisolini e i risvegli, fornendo un resoconto dettagliato della qualità del sonno. Anche l’assistente vocale Zepp Flow permette di interagire con apparecchiature indossabili senza dover toccare lo schermo, sebbene le sue risposte siano limitate, non riuscendo a gestire domande generiche.

Per quanto concerne la versione Premium, gli utenti potranno usufruire anche di Zepp Pay per facilitare i pagamenti, un’opzione comoda che si integra perfettamente all’esperienza utente.

In sintesi, Amazfit Active 2 si propone come uno smartwatch versatile e accessibile, ideale per chi cerca un dispositivo intelligente con un buon equilibrio tra funzionalità e costo. La strada per futuri miglioramenti è aperta e si prospettano aggiornamenti che potranno affinare ulteriormente l'esperienza complessiva.