AltStore Classic: Il nuovo strumento per installare app alternativa su iPhone in Europa

Con il recente lancio di AltStore Classic, gli utenti di AltStore PAL in Europa hanno ora la possibilità di accedere a un vasto catalogo di app non notarizzate direttamente sui loro dispositivi iPhone. Questo avviene in un contesto di importanti cambiamenti normativi, grazie al Digital Markets Act , che ha aperto le porte a nuove soluzioni nel panorama delle applicazioni per telefoni Apple.

La novità di AltStore Classic

L’anniversario di un anno di AltStore PAL segna un traguardo significativo per gli sviluppatori, che hanno deciso di integrare AltStore Classic nel proprio negozio. Questa nuova versione permette di installare centinaia di applicazioni che non dispongono del necessario certificato di notarizzazione da Apple. La possibilità di “sideloadare” app non notarizzate non è del tutto nuova per gli utenti, poiché una funzione simile era già disponibile dal 2019, ma ora viene migliorata e semplificata nell’esperienza complessiva.

AltStore Classic offre una notevole flessibilità: non ha scadenza, non richiede un account da sviluppatore e non obbliga a gestire AltServer su un PC o un Mac separato, semplificando così l’installazione di app. Con questa nuova opzione, gli utenti non devono preoccuparsi di complesse operazioni tecniche, cosa che spesso frena l’adozione di soluzioni di terze parti.

Vantaggi esclusivi per gli utenti in Europa

La versione di AltStore Classic è progettata pensando alle esigenze degli utenti europei. A differenza di AltStore PAL, che supporta solo apps notarizzate, la nuova piattaforma permette addirittura l’installazione di applicazioni che normalmente non potrebbero essere usate su iPhone. Questo è particolarmente interessante per coloro che desiderano esplorare la scena delle app alternative senza le restrizioni normalmente imposte da Apple.

Il fatto che non ci siano più scadenze per l’utilizzo delle app rappresenta un grande passo avanti, in quanto gli utenti non devono più rimanere attenti a tempistiche rigide. Inoltre, l’eliminazione della necessità di un account sviluppatore rende l’accesso alle app alternative molto più democratico e fruibile, eliminando un ulteriore ostacolo per gli utenti.

L’innovativo StikDebug per la compilazione JIT

Insieme al lancio di AltStore Classic, il team ha presentato anche StikDebug, un’app che permette la compilazione JIT direttamente sui dispositivi. Questo strumento è particolarmente utile per utilizzare emulatori più pesanti, un’ottima notizia per gli utenti europei appassionati di giochi Nintendo.

Grazie a StikDebug, ora è possibile installare emulatori come Dolphin, dedicato ai giochi Wii e GameCube, e meloNX per i giochi Nintendo Switch. La compilazione JIT consente di ottimizzare le prestazioni del dispositivo, rendendo l’emulazione un’esperienza più fluida e indicata per giochi che richiedono risorse maggiori.

Un futuro luminoso per gli amanti della Nintendo

Senza dubbio, con il lancio di AltStore Classic e le novità introdotte dalla presentazione di StikDebug, il panorama per i fan di Nintendo in Europa è cambiato radicalmente. Per la prima volta, emulare giochidi più moderni direttamente su iPhone o iPad diventa un’operazione semplice e accessibile pur mantenendo la legalità nell’ottenimento dei titoli. L’interesse crescente per le app non notarizzate potrebbe trasformare l’ecosistema delle app Apple, portando a una maggiore varietà e innovazione nel mercato delle applicazioni.

Nel complesso, AltStore Classic non è solo una novità, ma una vera e propria rivoluzione per gli utenti iPhone in Europa desiderosi di esplorare nuove funzionalità e applicazioni che prima sarebbero state precluse. L’introduzione di tecnologie come la compilazione JIT potrebbero segnare l’inizio di una nuova era per le esperienze di gioco e non solo.