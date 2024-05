Alternative a WeTransfer, ecco le migliori GRATIS!

WeTransfer è certamente uno dei migliori servizi per inviare file di grandi dimensioni senza intasare le caselle di posta elettronica e superando i consueti limiti che i provider dei servizi email di solito prevedono. La sua interfaccia drag and drop e la facilità con cui è possibile utilizzarlo da qualsiasi dispositivo lo rendono certamente un’opzione indispensabile per tantissime persone.

Tuttavia, non esiste solamente WeTransfer ad offrire un simile servizio sul mercato. E, anzi, è ben lecito affermare come vi siano ottime alternative che sembrano garantire una funzionalità altrettanto qualificata. Scopriamole insieme!

Smash

Smash ha tutte le carte in regola per elevarsi a principale alternativa a WeTransfer. È infatti un servizio veloce, senza limiti alle dimensioni dei file trasferiti, con un livello gratuito davvero ampio e funzionale. Ha inoltre recentemente aperto le proprie API agli sviluppatori che possono dunque integrare Smash nei propri flussi di lavoro nel trasferimento dei file con poche righe di codice. C’è anche la possibilità di creare link personalizzati.

TransferNow

TransferNow è un altro servizio di trasferimento dei file davvero molto semplice: gli utenti di livello gratuito possono inviare file di dimensioni fino a 5 GB, risolvendo così buona parte delle proprie esigenze. Il servizio garantisce anche opzioni di personalizzazione degli URL e invia un messaggio nel momento in cui il file viene scaricato dal destinatario, anche se il numero di destinatari potenziale è limitato a 10 per il piano gratuito.

4Shared

4Shared garantisce un buon servizio di trasferimento dei file con 15 GB di spazio per account gratuito. Rispetto ad altri servizi, 4Shared riesce a conservare i link validi per molto più tempo (180 giorni contro i 7 giorni di WeTransfer!). Garantisce inoltre la protezione con password, la personalizzazione dei collegamenti e l’anteprima dei file condivisi.

Send Anywhere

Passiamo poi a occuparci brevemente di Send Anywhere, altro servizio molto simile a WeTransfer, con cui condivide la reputazione per l’affidabilità nel servizio di trasferimento dei file. Sicuro e facile da usare, offre la funzione di condivisione di un link per trasferimenti di file fino a un massimo di 10 GB, superando così i limiti della maggior parte dei suoi concorrenti.

pCloud

Giungiamo così all’ultima alternativa di cui vogliamo parlarti, pCloud, piattaforma di archiviazione e condivisione cloud che può ben essere utilizzata gratuitamente da chi ha l’esigenza di trasferire file. Basta creare un account, caricare i propri file di interesse e poi condividerli mediante un link in un’e-mail, un messaggio istantaneo o un’altra forma di comunicazione. Il piano gratuito consente il trasferimento di file fino a 5 GB per un massimo di 7 giorni.

Tutto ciò premesso, è difficile affermare quale dei servizi sia necessariamente migliore di tutti gli altri. Il nostro suggerimento, trattandosi di proposte gratuite, è quello di testarli tutti e, successivamente, rendersi conto in prima persona quale delle varie alternative possa rappresentare la migliore soddisfazione delle proprie necessità. Siamo certi che la scelta del proprio preferito non tarderà certamente ad arrivare!