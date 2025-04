AirPods Pro 3: le nuove caratteristiche attese per il 2025

Il mondo della tecnologia è in fermento in vista del lancio delle nuove cuffie AirPods Pro 3, attese per il 2025. Apple, nota per il suo ritmo annuale di aggiornamento dei modelli, ha fatto sorgere molte aspettative tra gli appassionati. Mentre ci prepariamo a vedere le novità, le speculazioni su migliorie e funzionalità avanzate si intensificano. I recenti rumor e le anticipazioni riguardo a cosa potremmo aspettarci offrono un quadro interessante.

La probabile data di rilascio degli AirPods Pro 3

Secondo quanto riportato da MacOS Rumors, un utente di X di nome Kosutami ha rivelato che Apple potrebbe lanciare gli AirPods Pro 3 e il nuovo AirTag 2 tra maggio e giugno 2025. Tuttavia, considerando il precedente di Apple, in cui le cuffie di nuova generazione vengono tipicamente presentate insieme ai nuovi modelli di iPhone in autunno, è probabile che la presentazione slitti verso settembre, in concomitanza con l’iPhone 17. Mark Gurman di Bloomberg ha confermato l’idea che la nuova generazione delle AirPods Pro porterà con sé un design rinnovato e monitoraggio della frequenza cardiaca, ma il lancio è atteso ancora per alcuni mesi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Sensori di temperatura e battito cardiaco tra le novità

Con l’introduzione dei sensori di battito cardiaco nelle Powerbeats Pro 2, cresce la possibilità che anche gli AirPods Pro 3 possano integrare questa funzionalità. Anche se non sembra indispensabile per chi già utilizza un Apple Watch, Apple ha in mente piani ambiziosi per migliorare l’esperienza dell’utente. Gurman ha poi menzionato la possibilità di sensori per la temperatura e altre misurazioni fisiologiche. C’è anche l’ipotesi che Apple stia sviluppando telecamere a infrarossi per migliorare il riconoscimento dei gesti e la qualità dell’audio spaziale, anche se tali innovazioni potrebbero essere riservate a generazioni future.

Un charging case con display touch: una novità attesa

Una delle speculazioni più affascinanti riguarda un possibile schermo interattivo nel case di ricarica degli AirPods Pro 3, che funzioni da telecomando. Già nel 2022 Apple aveva depositato un brevetto per questa funzionalità, e recenti modelli di cuffie concorrenti, come quelle di JBL, hanno lanciato casi con display touch. Anche se non ci sono garanzie che i nuovi AirPods Pro avranno questa caratteristica, è probabile che il case subirà delle modifiche per includere un tasto touch-capacitivo, eliminando il tradizionale pulsante di accoppiamento Bluetooth.

Potenziamento delle prestazioni con il nuovo chip H3

Le attuali AirPods Pro 2 e Powerbeats Pro 2 utilizzano il chip H2, mentre si vocifera che i nuovi AirPods Pro 3 possano montare il chip H3, garantendo una maggiore efficienza energetica. Ci si aspetta che questa evoluzione porti con sé miglioramenti significativi, tra cui una qualità audio superiore, cancellazione del rumore perfezionata e prestazioni di chiamata migliori. Questi miglioramenti potrebbero tradursi in un suono più chiaro e in una gestione più efficace dei suoni di fondo durante le telefonate.

La funzionalità di traduzione dal vivo in arrivo

Apple potrebbe introdurre una nuova funzione di traduzione dal vivo nei suoi AirPods Pro 3, grazie all’integrazione con l’app Translate di iOS 19. Si prevede che questa funzionalità semplifichi l’esperienza di traduzione per gli utenti, non solo tramite invio vocale, ma anche proiettando le traduzioni attraverso gli altoparlanti dell’iPhone. Questa caratteristica potrebbe estendersi anche agli AirPods Pro 2 e 4, dato che sono dotati del chip H2, sufficientemente potente per gestire tale operazione.

Le mie richieste per gli AirPods Pro 3: un suono migliore e novità

Quello che piuttosto interessa è la qualità del suono e eventuali migliorie nel design. Un’idea che ho già suggerito in passato è la creazione di un case di ricarica capace di tramutarsi in un trasmettitore Bluetooth, permettendo di ascoltare l’intrattenimento a bordo degli aerei. Altre cuffie attualmente disponibili già offrono questa funzionalità attraverso case di ricarica pensati per connettersi ad apposite porte audio.

Inoltre, sarebbe ideale integrare punte extra large per le cuffie. Chi, come me, ha orecchie di dimensioni miste potrebbe apprezzare la disponibilità di punte large aggiuntive per una migliore vestibilità, dato che una buona aderenza è fondamentale per godere a pieno della cancellazione del rumore e della qualità audio.

Le attese per gli AirPods Pro 3 sono elevate e il pubblico non vede l’ora di scoprire quali sorprese riserverà Apple. Nel frattempo, l’eccitazione cresce e le speculazioni si intensificano in un settore sempre più affascinante e competitivo.