AirPods Max: scopri le differenze tra i modelli Lightning e USB-C nel 2025

Nel 2025, gli AirPods Max continuano a essere tra le cuffie più popolari sul mercato, nonostante Apple abbia interrotto la produzione del modello con connessione Lightning in favore del nuovo modello USB-C. I consumatori possono ancora trovare la versione originale in vari negozi, il che solleva alcune considerazioni per chi sta pensando di acquistare un paio di AirPods Max. Analizziamo le principali differenze e i vantaggi di ciascun modello.

Caratteristiche delle cuffie AirPods Max

Entrambi i modelli di AirPods Max, sia quello con connettore Lightning che quello con USB-C, offrono prestazioni audio eccezionali e una durata della batteria comparabile. Le caratteristiche tecniche rimangono invariate, quindi gli utenti possono aspettarsi la stessa esperienza sonora di alta qualità da entrambe le versioni. Tuttavia, Apple ha deciso di vendere solo il modello USB-C, che presenta il medesimo tipo di porta di ricarica degli iPhone 15 e 16.

D'altra parte, i rivenditori come Amazon, Best Buy e Target continuano a offrire la versione Lightning. Quindi, per chi possiede un iPhone 14 o modelli precedenti e desidera mantenere un'unica soluzione di ricarica, il modello con Lightning potrebbe risultare più vantaggioso. È importante notare che, sebbene il connettore USB-C sia sempre più diffuso, non è ancora una scelta definitiva per tutti gli utenti.

Prezzo e disponibilità dei modelli

Il costo degli AirPods Max ha visto alcuni cambiamenti significativi. Anche se il prezzo di lancio della versione Lightning era di 549 dollari, oggi è possibile trovarli a partire da 399 dollari, offrendo una notevole opportunità di risparmio per chi cerca una buona offerta. Oltre al minor costo, le cuffie Lightning supportano anche l'uso di cavi da Lightning a 3.5 mm, rendendole compatibili con dispositivi che utilizzano jack per cuffie, come i microfoni e i computer MacBook.

Al contrario, gli AirPods Max con connessione USB-C sono attualmente in vendita a 449 dollari, con un prezzo di listino di 549 dollari, quindi la differenza rispetto alla versione Lightning è limitata a soli 50 dollari. Tuttavia, il modello USB-C presenta nuove colorazioni come il blu notte, il starlight, l'arancione, il viola, e una nuova tonalità di blu.

Considerazioni finali sulle preferenze dei consumatori

Nonostante Apple promuova il nuovo modello USB-C come l'ultimissimo disponibile, alcuni utenti potrebbero trovare la versione Lightning perfettamente adatta alle loro esigenze. Per esempio, chi è abituato al connettore Lightning e sta cercando di risparmiare, potrebbe ritenere più pratico scegliere questo modello. D'altra parte, se la preferenza ricade su uno dei nuovi colori offerti con la versione USB-C e si è disposti a pagare un po' di più per questa estetica aggiuntiva, allora il modello USB-C si presenta come l'opzione ideale.

In ogni caso, è fondamentale prestare attenzione durante l'acquisto, specialmente vista la varietà di colorazioni disponibili, che possono creare confusione. Gli acquirenti dovrebbero informarsi e assicurarsi di selezionare il modello corretto in base alle proprie preferenze e necessità.

Dove acquistare gli AirPods Max

Per chi cerca di acquistare gli AirPods Max, Amazon offre alcune delle migliori offerte. A partire dal 17 gennaio 2025, il prezzo degli AirPods Max USB-C nelle colorazioni blu notte o starlight è di 449 dollari, mentre le colorazioni silver o green sono disponibili a 399 dollari. Best Buy, dal canto suo, offre tutti i modelli USB-C a 449 dollari e i modelli Lightning a 399 dollari, confermando la tendenza di prezzo già rilevata.