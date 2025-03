Ai tuoi auricolari: ecco come sfruttare al meglio la nuova funzione audio adattiva di Apple

La recente introduzione della funzione di Audio Adattivo negli AirPods 4 e nella seconda generazione degli AirPods Pro rappresenta un importante passo nel miglioramento dell’esperienza di ascolto. Con l’uscita di iOS 18, Apple ha offerto agli utenti la possibilità di controllare le impostazioni di cancellazione del rumore e del volume in modo più personalizzato, aprendo a nuove possibilità anche in base all’ambiente circostante.

Che cos’è l’audio adattivo?

L’Audio Adattivo implementato negli AirPods Pro 2 e negli AirPods 4 è il risultato della fusione di tre funzioni avanzate. Questa tecnologia è progettata per migliorare l’esperienza di ascolto in vari contesti, grazie al Controllo del Rumore Adattivo. Tale funzione è in grado di unire le modalità di Trasparenza e di Cancellazione Attiva del Rumore, adattandosi in modo intelligente all’ambiente in cui ci si trova. A ciò si aggiunge l’Automaticità del Volume, che regola i livelli sonori in base alle preferenze dell’utente e alle circostanze ambientali. Infine, la Consapevolezza Conversazionale abbassa il volume quando si entra in contatto con qualcuno, permettendo al contempo di sentire chiaramente le voci.

Fino all’uscita di iOS 18, l’Audio Adattivo era un’impostazione rigida, ma ora, attraverso un iPhone o un iPad aggiornato, gli utenti possono personalizzare l’intensità con cui queste funzioni rispondono alle variazioni del contesto esterno.

Come personalizzare l’audio adattivo

Per iniziare a personalizzare l’Audio Adattivo, l’utente deve collegare gli AirPods Pro 2 o gli AirPods 4 a un iPhone che utilizza iOS 18 o versioni successive. Una volta connesso, è necessario aprire l’app Impostazioni e selezionare gli AirPods nella parte superiore del menu. Cliccando su “Adaptivo” nel menu “Controllo del Rumore”, si può accedere alla sezione “Audio” e toccare “Audio Adattivo”. Qui, sarà possibile usare un cursore per regolare l’equilibrio tra Meno Rumore e Più Rumore.

Spostando il cursore verso “Meno Rumore”, il sistema ottimizza la cancellazione del rumore, mentre, al contrario, portandolo verso “Più Rumore”, consente a suoni ambientali maggiori di filtrare quando è attiva la funzione di Controllo del Rumore Adattivo.

Quando utilizzare queste impostazioni?

La personalizzazione dell’Audio Adattivo risulta particolarmente rilevante in scenari variabili. Ad esempio, se un utente si trova a viaggiare su mezzi pubblici affollati, dove il rumore di fondo è potente, potrebbe preferire una posizione intermedia che consenta di ascoltare eventuali annunci senza eliminare completamente i suoni circostanti. In un contesto di lavoro come un open space, dove ci sono diverse fonti di disturbo ma è fondamentale rimanere concentrati, potrebbe essere utile spostare il cursore verso “Più Rumore”. Al contrario, se una persona studia in un caffè e qualsiasi piccola distrazione diventa un problema, puntare su “Meno Rumore” potrebbe aiutarla a mantenere la concentrazione.

Apple ha recentemente collegato gli aggiornamenti degli AirPods all’uscita delle nuove versioni di iOS. Con iOS 18, è stata introdotta anche una gamma di funzioni dedicate alla salute dell’udito, in grado di identificare eventuali problemi auditivi e consentire l’uso degli AirPods Pro 2 come ausilio uditivo, nel caso vengano riscontrate difficoltà. Per il futuro, si preannuncia un nuovo sistema di traduzione in tempo reale per gli AirPods, un’innovazione che promette di migliorare ulteriormente l’interazione degli utenti con il mondo che li circonda.