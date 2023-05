Non riesci ad aggiornare iPhone o iPad? Ecco come risolvere

Se sei un possessore di iPhone o iPad, probabilmente hai affrontato il problema di non riuscire ad aggiornare il tuo dispositivo all’ultima versione di iOS o iPadOS. Questo può essere un problema frustrante, soprattutto quando desideri usufruire delle nuove funzionalità del sistema operativo. Ma non disperare, perché ci sono soluzioni semplici che puoi provare per risolvere il problema. In questa guida, esploreremo le ragioni per cui potresti avere difficoltà ad aggiornare il tuo iPhone o iPad, e ti forniremo alcuni consigli e trucchi per risolvere il problema e far funzionare correttamente il software di sistema più recente sul tuo dispositivo. Continua a leggere per scoprire come affrontare i problemi di aggiornamento del tuo iPhone o iPad.

Introduzione alle risoluzioni dei problemi di aggiornamento

Prima di affrontare i problemi di aggiornamento del tuo iPhone o iPad, è importante conoscere alcune nozioni di base. Assicurati di avere una buona carica della batteria e di tenere il tuo dispositivo collegato durante l’aggiornamento per evitare problemi di spegnimento durante il processo. Queste precauzioni ti aiuteranno ad eseguire un aggiornamento del sistema operativo senza problemi. Di seguito, nei prossimi paragrafi di questa guida, vedremo quali sono gli altri accorgimenti da seguire per poter aggiornare il nostro dispositivo Apple senza problemi.

Verifica se il dispositivo si può aggiornare

Non tutti i dispositivi Apple possono essere aggiornati all’ultima versione di iOS o iPadOS. Verifica la compatibilità del tuo dispositivo scendendo alla fine della pagina delle informazioni di Apple. Se non vedi il nome del tuo dispositivo, il tuo dispositivo è troppo vecchio per ricevere l’aggiornamento. In questo caso, potrebbe essere il momento di aggiornare il tuo iPhone o iPad.

Attendere prima di aggiornare

Aggiornare il tuo dispositivo iOS subito dopo la pubblicazione dell’aggiornamento può causare problemi dovuti al carico elevato sui server di Apple. Se incontri un errore durante l’aggiornamento, attendi e riprova più tardi, quando i server non saranno più sotto pressione. Puoi anche pianificare l’aggiornamento per la notte per evitare problemi. Se il problema persiste, aspetta qualche giorno prima di riprovare.

Forza il riavvio del dispositivo

Se non riesci ad aggiornare il tuo iPhone, potrebbe essere causato da un bug temporaneo. Un normale riavvio può risolvere il problema, ma se non funziona, segui la guida per forzare il riavvio del tuo dispositivo. Dopo aver completato questo processo con successo, il tuo dispositivo dovrebbe essere completamente aggiornato e pronto per un nuovo tentativo di aggiornamento.

Libera spazio di archiviazione sul dispositivo

Quando si tratta di aggiornare il tuo dispositivo, la mancanza di spazio di archiviazione può spesso causare problemi. Fortunatamente, iOS e iPadOS forniscono strumenti per liberare spazio facilmente. Ecco come procedere: Apri Impostazioni e scorri verso il basso fino a “Generale“. Tocca “Archiviazione iPhone” o “Archiviazione iPad“. In questo menu, puoi vedere la quantità di spazio di archiviazione che hai utilizzato e quanto ne rimane. A seconda di ciò che occupa spazio, il tuo telefono ti fornirà alcune opzioni, come:

Scaricare le app che non usi.

Esaminare gli allegati di grandi dimensioni.

Foto di iCloud.

Eliminare automaticamente le vecchie conversazioni.

Vediamo cosa fanno queste opzioni; “Scarica le app inutilizzate” elimina i dati di installazione per tutte le app che non usi spesso. Questo non elimina i tuoi dati personali, ma solo i dati dell’app. Quando vuoi usare l’app di nuovo, puoi scaricarla di nuovo finché è ancora disponibile sull’App Store. “Esamina gli allegati di grandi dimensioni” ti consente di visualizzare le foto e i video più grandi all’interno di Messaggi in modo da poterli eliminare.

Questo è spesso un modo semplice per ottenere molto spazio di archiviazione, soprattutto se condividi molti video e foto con gli amici tramite SMS. “Foto di iCloud” ti consente di eseguire il backup di tutte le tue foto su iCloud. Dopo averlo fatto, sei libero di eliminare tutte le immagini che desideri dal tuo dispositivo, poiché sono disponibili nel cloud.

Se lo fai, potrai accedere alle tue foto solo quando disponi di una connessione Internet, poiché non sono più archiviate localmente sul tuo dispositivo. L'”Eliminazione automatica delle vecchie conversazioni” farà sì che il tuo telefono cancelli i messaggi e gli allegati molto vecchi, risparmiando spazio. Dopo aver liberato spazio sufficiente, puoi riprovare ad aggiornare iOS.

Esegui l’aggiornamento tramite iTunes o Finder

Se hai difficoltà ad aggiornare il tuo iPhone tramite la modalità wireless, puoi sempre farlo tramite il tuo computer utilizzando iTunes o Finder. Questo è anche un’opzione valida se non hai spazio sufficiente sul tuo dispositivo. Se utilizzi un computer Windows o macOS Mojave o versioni precedenti, ecco come puoi aggiornare il tuo iPhone utilizzando iTunes: scarica iTunes per Windows se non lo hai già fatto, collega il tuo dispositivo al computer con un cavo e apri iTunes.

Quindi, fai clic sul piccolo pulsante del dispositivo nella barra in alto sotto “Controlli e account” e sincronizza il tuo dispositivo iOS utilizzando il pulsante “Sincronizza” in basso a destra. Una volta completata la sincronizzazione, clicca su “Controlla aggiornamenti” nella casella in alto e seleziona “Scarica“. Dopo il download, seleziona “Aggiorna“. Se stai utilizzando macOS Catalina o versioni successive, dovrai invece eseguire l’aggiornamento tramite Finder.

Collega il tuo dispositivo al Mac, apri Finder e fai clic sul nome del tuo dispositivo nella barra laterale sinistra. Questo ti porterà a un pannello simile alla vecchia interfaccia di iTunes, dove potrai seguire i passaggi precedenti (i controlli necessari appaiono nella scheda “Generale“). Ricorda che l’aggiornamento tramite il computer potrebbe richiedere più tempo e non essere altrettanto conveniente rispetto all’aggiornamento wireless.

Elimina i vecchi dati di aggiornamento

Se hai tentato di installare un aggiornamento iOS e ha fallito, il file dell’aggiornamento rimane sul dispositivo e non è necessario scaricarlo nuovamente. Se c’è un problema con ciò che è stato scaricato, dovrai eliminarlo per forzare il tuo iPhone a ripetere il processo di aggiornamento. Per farlo, vai su Impostazioni, poi su Generali e poi su Archiviazione iPhone/iPad. Nell’elenco delle app, cerca l’aggiornamento iOS.

Se ne trovi uno, toccalo e seleziona Elimina aggiornamento . Poi torna alla pagina di aggiornamento e riprova. Allo stesso modo, se hai installato la versione beta del software di sistema sul tuo dispositivo, cerca di disinstallare la versione beta di iOS prima di tentare nuovamente l’aggiornamento.

Controlla e ripristina le impostazioni di rete

Se hai difficoltà ad aggiornare iOS tramite iTunes o Finder, il passo successivo da fare è controllare la tua connessione di rete. Una connessione Wi-Fi lenta o poco affidabile potrebbe impedirti di eseguire correttamente l’aggiornamento, sia sul tuo iPhone che tramite il tuo computer. È quindi importante assicurarti di essere connesso a una rete Wi-Fi affidabile quando provi ad eseguire l’aggiornamento.

Potrebbe essere utile riavviare il router se non lo hai fatto per un po’ di tempo. Nel caso in cui riscontri problemi continui, prova a connetterti a un’altra rete Wi-Fi e controlla se il problema persiste. Se non riesci ad aggiornare su nessuna rete Wi-Fi, è possibile ripristinare le impostazioni di rete del tuo iPhone o iPad per ricominciare da capo. Tieni presente che questo cancellerà tutte le preferenze di rete salvate in precedenza, quindi dovrai riconnetterti a tutte le reti Wi-Fi salvate in precedenza.

Ciò ripristinerà anche tutte le configurazioni VPN utilizzate, nonché le impostazioni di connessione Bluetooth. Per ripristinare le impostazioni di rete sul tuo iPhone o iPad, segui questi passaggi: Apri Impostazioni e tocca Generali. Scorri verso il basso fino a Ripristina. Seleziona Ripristina impostazioni di rete. Inserisci il tuo passcode e conferma che vuoi procedere. Dopo aver ripristinato la configurazione Wi-Fi, riconnettiti a una rete Wi-Fi affidabile e prova nuovamente ad aggiornare iOS.

Ripristina alle impostazioni di fabbrica

Se tutti i metodi precedenti non hanno risolto il problema di aggiornamento, è possibile che tu debba considerare di ripristinare completamente il tuo dispositivo. Nel menu di Ripristino, menzionato in precedenza, è possibile ripristinare tutte le impostazioni sul dispositivo o eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica per cancellare completamente tutto. Il ripristino delle impostazioni potrebbe non risolvere un problema di aggiornamento, ma vale la pena provare prima di provare il ripristino di fabbrica.

Si noti che ciò riporterà tutte le impostazioni ai valori predefiniti e dovrai configurare nuovamente opzioni come le preferenze sulla privacy e le notifiche. Per ripristinare tutte le impostazioni sul tuo dispositivo, avvia Impostazioni e scegli la sezione Generale. Seleziona Trasferisci o Ripristina iPhone e poi seleziona Ripristina tutte le impostazioni. Conferma con il tuo passcode e tutte le tue impostazioni saranno ripristinate.

Tenta di eseguire di nuovo l’aggiornamento dopo esserti riconnesso al Wi-Fi. Se funziona, dovrai ripristinare tutte le tue impostazioni com’erano. Se ciò non ha risolto il tuo problema, l’ultima opzione è ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Prima di farlo, assicurati di eseguire un backup dei tuoi dati in modo da poterli ripristinare successivamente.

Per ripristinare alle impostazioni di fabbrica, apri Impostazioni, seleziona Generale e poi scegli Trasferisci o Ripristina iPhone. Seleziona Cancella tutto il contenuto e le impostazioni nella parte inferiore della pagina. Segui i passaggi, incluso l’inserimento del passcode per confermare. Il tuo dispositivo tornerà allo stato di fabbrica. Dato che tutto è di nuovo aggiornato, si spera che tu possa eseguire l’aggiornamento senza problemi.

Conclusioni su come aggiornare iPhone o iPad

In conclusione, se non riesci ad aggiornare il tuo iPhone o iPad, ci sono diverse cose che puoi provare per risolvere il problema. In primo luogo, verifica di avere abbastanza spazio di archiviazione per l’aggiornamento, eliminando file non necessari o trasferendoli su un’altra piattaforma di archiviazione. Se hai abbastanza spazio, prova a verificare se il tuo dispositivo supporta l’aggiornamento. Se è supportato, assicurati di avere una connessione Wi-Fi stabile e affidabile prima di tentare l’aggiornamento.

In caso contrario, prova a ripristinare le impostazioni di rete del tuo dispositivo. Se tutto ciò non funziona, puoi tentare di ripristinare il tuo dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Vale la pena notare che il ripristino alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati dal tuo dispositivo, quindi assicurati di aver eseguito il backup dei dati importanti prima di procedere. Se non sei sicuro di cosa stai facendo o non hai mai eseguito un ripristino prima, ti consigliamo di cercare assistenza professionale per evitare di perdere i dati importanti.

Se hai problemi a eseguire l’aggiornamento del tuo dispositivo a causa di un bug noto, potresti dover attendere che il problema sia risolto da Apple prima di poter effettuare l’aggiornamento. In tal caso, potresti voler verificare le notizie o i forum online per eventuali aggiornamenti sulla risoluzione del problema.

In ogni caso, non disperare se non riesci ad aggiornare il tuo iPhone o iPad. Con alcune semplici soluzioni e un po’ di pazienza, dovresti essere in grado di risolvere il problema e continuare a godere delle nuove funzionalità e delle correzioni di bug fornite dagli aggiornamenti di iOS.