Aggiornamenti su iOS 18: nuove possibilità per personalizzare le app predefinite dell’iPhone

Nel gennaio del 2025, Apple ha rilasciato iOS 18.3, un aggiornamento che ha apportato diverse correzioni di bug per ottimizzare l’esperienza d’uso dell'iPhone. Tuttavia, è stato il precedente aggiornamento, iOS 18.2, rilasciato a dicembre, a introdurre una novità molto attesa: la possibilità di modificare le app predefinite sul proprio dispositivo.

Le app predefinite rappresentano le applicazioni che l’iPhone apre automaticamente in determinate situazioni. Ad esempio, quando si clicca su un numero di telefono presente su un sito web, il dispositivo utilizza automaticamente l’app Phone per avviare la chiamata. Con l'ultimo aggiornamento, gli utenti ora hanno la libertà di utilizzare altre app, come WhatsApp, come opzione predefinita per le chiamate.

Come modificare le app predefinite sull’iPhone

Per personalizzare le app predefinite sul proprio iPhone, il processo è semplice e accessibile. Bastano pochi passaggi:

Accedi all'app Impostazioni. Seleziona la voce "App". Clicca su "App predefinite".

Qui troverai un elenco di categorie in cui puoi scegliere una nuova app predefinita. Ogni categoria è accompagnata da una breve descrizione. Di seguito alcune delle opzioni disponibili:

Installazione app : Questa sezione consente di scegliere un marketplace alternativo all' App Store , ma solo in alcune regioni.

: Questa sezione consente di scegliere un marketplace alternativo all' , ma solo in alcune regioni. Browser : Permette di selezionare un'app diversa da Safari per l'apertura dei link web.

: Permette di selezionare un'app diversa da per l'apertura dei link web. Telefonate : Qui puoi decidere di usare un’app alternativa all’app Phone o FaceTime per effettuare chiamate.

: Qui puoi decidere di usare un’app alternativa all’app o per effettuare chiamate. Filtraggio chiamate : Consente di selezionare un'app specifica per mostrare l'ID chiamante e bloccare i numeri indesiderati.

: Consente di selezionare un'app specifica per mostrare l'ID chiamante e bloccare i numeri indesiderati. Transazioni contactless : Scegli un'app alternativa per eseguire pagamenti contactless con la tecnologia integrata nel dispositivo.

: Scegli un'app alternativa per eseguire pagamenti contactless con la tecnologia integrata nel dispositivo. Email : Modifica l'app predefinita usata per aprire i link di invio email, diversa dall'app Mail .

: Modifica l'app predefinita usata per aprire i link di invio email, diversa dall'app . Tastiera : Seleziona un'app per l’inserimento di testo che sarà utilizzata a livello di sistema.

: Seleziona un'app per l’inserimento di testo che sarà utilizzata a livello di sistema. Messaggi : Cambia l'app utilizzata per l'invio di messaggi istantanei.

: Cambia l'app utilizzata per l'invio di messaggi istantanei. Password e codici: Scegli un’altra app per gestire il riempimento automatico delle password in Safari e altre app.

Se non hai scaricato un'app di terze parti per una di queste categorie, l’opzione mostrata sarà l’app di Apple o non ci sarà nulla.

Cambiamenti rispetto ai precedenti aggiornamenti

La questione delle app predefinite sull’iPhone non è una novità assoluta. Infatti, con il lancio di iOS 14 nel 2020, era già possibile modificare le app predefinite per le email e i browser. Prima di iOS 18.2 erano presenti anche altre opzioni, come la tastiera, ma queste erano sparse in diverse sezioni delle impostazioni.

Adesso, con iOS 18.2, Apple riunisce in un’unica sezione le categorie di app che si possono cambiare, aggiungendo anche quelli di Messaggi e Telefonate. Questo facilita di gran lunga la personalizzazione per gli utenti, permettendo una navigazione più intuitiva nella scelta delle applicazioni.

Per chi desidera avere informazioni più approfondite sulle novità di iOS 18, ci sono dettagli anche su iOS 18.3.1 e sulle varie funzionalità recenti. Una risorsa utile è la pagina di riferimento per iOS 18 che illustra tutte le novità e i cambiamenti dell’ultimo sistema operativo Apple.