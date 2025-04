Aggiornamenti iOS: nuove funzionalità in Apple Maps e emoji su iPhone

Con l’arrivo dell’aggiornamento iOS 18.4 il 31 marzo, gli utenti di iPhone possono usufruire di nuove emoji e di una sezione dedicata alle ricette in Apple News. L’aggiornamento di settembre con iOS 18 aveva già portato significativi miglioramenti all’app Maps, offrendo ora la possibilità di pianificare percorsi per camminate, corse o escursioni. Questa novità è particolarmente utile per chi ama l’outdoor e desidera esplorare nuove aree senza perdersi.

Pianificazione di percorsi personalizzati con Apple Maps

La nuova funzionalità di Apple Maps consente di creare percorsi personalizzati, ideale per escursioni o attività all’aperto. Grazie a questa caratteristica, gli utenti possono tenere traccia della distanza da percorrere e dell’elevazione lungo il tragitto, per un’esperienza di navigazione più precisa e guidata. Ad esempio, se ci si trova a Denver, l’app sarà in grado di indicare l’elevazione delle varie tappe.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Creare un percorso personalizzato richiede pochi e semplici passaggi. Per iniziare, basta aprire l’app Maps e premere a lungo sul punto in cui si desidera partire. Dopo aver piantato il pin, si seleziona “Altro” e poi “Crea un percorso personalizzato”. Si può quindi tracciare il percorso desiderato toccando le varie parti della mappa, come intersezioni o punti di riferimento come ristoranti e negozi. L’app si occupa di organizzare il tragitto impostato, rendendo la pianificazione molto intuitiva.

È possibile anche selezionare punti di interesse lontani dall’inizio del percorso. Maps non solo trova il percorso più diretto, ma assicura anche che non sia necessario attraversare ostacoli irreali. Questa funzionalità è simile alla ricerca di indicazioni stradali, ma adattata per escursioni a piedi o corsa.

Opzioni di percorso disponibili

Mentre si crea il percorso, Apple Maps offre tre modalità per ottimizzare l’esperienza: Reverse, Out & Back e Close Loop. La modalità Reverse inverte il percorso originale, facendo terminare il tragitto dove era iniziato. La funzione Out & Back visualizza il percorso sovrapposto, mentre la Close Loop consente di chiudere il giro tornando al punto di partenza in un tragitto circolare.

Dopo aver configurato e completato la personalizzazione del percorso, gli utenti possono salvarlo e dare un nome al tracciato. Una volta salvato, Maps scarica automaticamente il percorso sul dispositivo in modo che non ci siano preoccupazioni in caso di assenza di ricezione, un aspetto ideale per escursioni nei boschi o in montagna.

Come accedere ai percorsi salvati

Dopo aver creato e salvato un percorso, questo viene archiviato nella sezione Biblioteca all’interno di Maps. Accedere ai percorsi salvati è semplice e immediato. Basterà aprire l’app, poi toccare su Luoghi, Guide e Percorsi sotto la barra di ricerca, scegliere “Percorsi” e selezionare quello desiderato. Una volta scelto, il percorso apparirà immediatamente sulla mappa.

Se ci si trova in prossimità del punto di partenza, è sufficiente toccare “Vai” e l’iPhone fornirà indicazioni lungo il tragitto scelto. Se si è lontani dall’inizio del percorso, è possibile premere “Indicazioni” per ricevere le informazioni necessarie su come raggiungere il punto di partenza.

Per tutti coloro che desiderano approfondire le novità di iOS 18, è possibile consultare le informazioni relative a iOS 18.4 e iOS 18.3, oltre a utilizzare guide dettagliate per sfruttare al meglio le potenzialità del proprio iPhone.