Aggiornamenti dell’app Foto in iOS 18.4: novità e funzionalità esclusive

L’ultima versione beta di iOS 18.4 è in fase di test e introduce una serie di aggiornamenti interessanti, con particolare attenzione all’app Foto di Apple. Con nuove opzioni di filtraggio, possibilità di ordinamento e funzionalità per la privacy, gli utenti possono ora gestire le proprie immagini e video con maggiore flessibilità. Scopriamo insieme tutte le novità.

Nuove opzioni di filtraggi

Quando esplori la tua galleria di foto e video, hai probabilmente notato un’icona che si trova nell’angolo in basso a sinistra, caratterizzata da due frecce verticali. Quest’iconcina ti consente di accedere a varie impostazioni di ordinamento, filtraggio e visualizzazione. In questa nuova versione, iOS 18.4 introduce due opzioni di filtraggio aggiuntive: “Condivisi con te” e “Non in un album“. Questi nuovi filtri offrono un modo efficace per rintracciare contenuti specifici, consentendo di visualizzare solo le immagini che ti sono state inviate da altri o quelle che non sono ancora state organizzate in album.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Oltre a queste novità, se selezioni il pulsante Album seguito dall’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra, troverai ulteriori opzioni di filtri. Queste aggiunte permetteranno di mostrare solamente gli album o solamente le cartelle, rendendo la ricerca ancora più personalizzata e diretta.

Nuova opzione di ordinamento per gli album

Passando alla schermata degli album, gli utenti di iOS 18.4 possono ora ordinare le proprie collezioni in modo diverso rispetto al passato. Oltre alle già esistenti opzioni di ordinamento per “Nome” e “Ordine personalizzato“, è stata aggiunta una modalità di ordinamento per “Data di modifica“. Questa funzionalità consente di spostare in cima alla lista gli album e le cartelle che sono stati recentemente modificati, facilitando l’accesso ai contenuti più aggiornati.

Un’altra modifica da segnalare riguarda la terminologia utilizzata per alcune visualizzazioni. Le modalità “Griglia” e “Elenco” sono state rinominate rispettivamente in “Vista per elenchi” e “Foto chiave“. Sebbene questo cambiamento non incida sulle funzionalità, potrebbe confondere alcuni utenti abituati al precedente nomenclatore.

Disabilitazione di album per motivi di privacy

All’interno dell’app Foto, ci sono alcuni album predefiniti che potresti voler rendere invisibili per motivi di privacy. Non ci si riferisce solo all’album “Nascosto“, ma a due altre collezioni: “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente“. Come suggeriscono i nomi, questi album raccolgono le foto e i video che hai visualizzato o condiviso di recente.

Per la maggior parte degli utenti, la presenza di questi album non rappresenterà un problema. Tuttavia, per chi desidera una maggiore protezione della propria privacy, iOS 18.4 offre una nuova opzione nelle impostazioni che consente di disattivarli facilmente. Per farlo, basta navigare su Impostazioni → App → Foto, per poi scorrere fino a trovare l’opzione “Mostra Visualizzati di recente e Condivisi“. Questo è collocato subito sotto l’impostazione per disabilitare l’album “Nascosto“.

Riordino delle collezioni di utilità e tipi di media

Un’altra novità interessante riguarda le sezioni riprogettate Utilità e Tipi di media nell’app Foto. La sezione Utilità include collezioni come Preferiti, Nascosti, Duplicati, Mappe, Ricevute, Importazioni e molto altro. Tipi di media abbraccia Video, Selfie, Live Photos, ritratti, panoramiche e così via.

Fino a questo aggiornamento, queste collezioni erano presentate in un ordine fisso, impossibile da modificare. Grande novità in iOS 18.4 è l’implementazione del pulsante “Modifica” all’interno di ciascuna collezione, permettendo agli utenti di riordinare l’elenco come più preferiscono. Così facendo, ciascuno potrà personalizzare la propria esperienza d’uso, rendendo la navigazione tra i propri contenuti più efficiente e intuitiva.

Queste novità apportate da iOS 18.4 in merito all’app Foto consentono agli utenti di gestire meglio i propri ricordi visivi. Con tutte queste nuove funzionalità disponibili, sta a te esplorare e scoprire quali ti piacciono di più in base alle tue esigenze quotidiane.