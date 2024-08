I 9 migliori siti nascosti da Google accessibili solo dal Dark Web

Quando si parla di Dark Web, i primi pensieri portano a immaginare siti e portali loschi, con attività molto spesso illegali. In realtà, il “lato oscuro del Web” presenta diversi servizi e siti del tutto legali ma che, per diversi motivi, vengono oscurati da Google e da altri motori di ricerca.

Anche se a volte soluzioni come proxy o VPN possono aiutare, in altri casi l’unica via che si può percorrere è abbracciare il Dark Web e, con grande attenzione, addentrarsi nei suoi oscuri meandri.

In questo articolo abbiamo cercato i siti nascosti che possono risultarti molto utili. Per accedere agli stessi ricorda che è necessario andare oltre il classico browser, scegliendo un’alternativa come il famoso Tor.

Raddle

Quando ti avvicini a questa rete sommersa, potresti avere a che fare con forum popolati da quanto di peggio il genere umano può offrire. In questo contesto di totale anarchia, Raddle è uno dei siti più sicuri.

Si tratta di una piattaforma simile, per diversi aspetti, a Reddit. Cosa inusuale per il Dark Web, questa piattaforma mantiene un sistema di moderazione alquanto efficiente. Gli argomenti trattati spaziano dalla geopolitica alle dottrine economiche, dall’animalismo alle idee più strampalate e talvolta discutibili.

Qui puoi esprimere la tua opinione senza timori, in quanto Raddle protegge la privacy dei propri utenti. Per accedere a questo servizio puoi utilizzare il link c32zjeghcp5tj3kb72pltz56piei66drc63vkhn5yixiyk4cmerrjtid.onion .

The Hidden Wiki

I siti del Dark Web non sono indicizzati e non hanno un ordine. Dunque serve una piattaforma che crei una sorta di “enciclopedia”, offrendo un sistema di catalogazione dei vari siti.

Su The Hidden Wiki viene offerto un vasto archivio delle piattaforme più famose sul Dark Web. Su di essa troverai la maggior parte dei siti di cui parliamo in questo articolo, riducendo al minimo il rischio di imbatterti in malware o altre minacce simili.

Tieni conto che esistono altri servizi simili a The Hidden Wiki, come OnionLinks, Another Hidden Wiki e The Original Hidden Wiki.

Per raggiungere The Hidden Wiki inserisci questo indirizzo sul campo apposito di Tor: paavlaytlfsqyvkg3yqj7hflfg5jw2jdg2fgkza5ruf6lplwseeqtvyd.onion .

DuckDuckGo Onion Search

Il browser DuckDuckGo è tra i migliori per quanto riguarda la privacy

Come avrai già compreso, individuare gli URL onion da solo non è così semplice. Devi però sapere che anche il Dark Web offre delle piattaforme simili ai classici motori di ricerca. Se non sei pratico di questo ambiente, DuckDuckGo Onion Search potrebbe essere il tuo primo punto di riferimento.

Questo portale offre a tutti gli altri dark web tramite una semplice ricerca. Fai clic sul pulsante Onionize per cercare i link onion per qualsiasi altro sito ignorato dai motori di ricerca tradizionali.

Nota bene: alcuni paesi e ISP potrebbero provare a impedire l'accesso al link diretto di DuckDuckGo. Quindi, è piuttosto utile potersi connettere al suo link onion.

Per raggiungere DuckDuckGo Onion Search utilizza questo link: duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion .

Keybase

Quando hai a che fare con informazioni sensibili, nessun servizio sembra offrire adeguate garanzie per quanto riguarda la privacy e l’anonimato. Se vuoi sentirti davvero al sicuro, uno dei migliori siti in circolazione è Keybase.

Stiamo parlando di un servizio che ti può aiutare se intendi condividere file e chattare online in modo sicuro. Keybase adotta la crittografia a chiave pubblica per garantire che le chat rimangano anonime per tutti tranne che per i partecipanti.

Chiaramente, se vuoi formare il tuo esclusivo club privato di familiari, amici, colleghi o giornalisti, Keybase è una meravigliosa piattaforma online. Funziona in egual modo su tutti i più diffusi sistemi operativi (Windows, Android, iOS, macOS e Linux), garantendo piena accessibilità da qualunque dispositivo.

Keybase è raggiungibile attraverso questo link: keybase5wmilwokqirssclfnsqrjdsi7jdir5wy7y7iu3tanwmtp6oid.onion/ .

SecureDrop

Tra le tante piattaforme che riguardano leak, voci di corridoio o notizie simili open source, SecureDrop è attualmente il sito più importante al mondo.

Molte fonti di informazione e giornalisti di spicco mantengono una presenza su questo sito Web per ricevere in modo sicuro documenti da mittenti anonimi. Tra questi ci sono grandi nomi, come Al Jazeera, CBC, Forbes, Huffington Post, The New York Times e molti altri.

La community è aperta a tutti ed è possibile iscriversi in modo del tutto anonimo. SecureDrop è un sito con una struttura protetta da attacchi hacker e che tratta i dati forniti dagli utenti attraverso crittografia.

Per accedere alla piattaforma segui questo link: sdolvtfhatvsysc6l34d65ymdwxcujausv7k5jk4cy5ttzhjoi6fzvyd.onion .

OnionShare

OnionShare è una potente piattaforma, rigorosamente open source, che ti permette di condividere e ricevere file in forma anonima, ma n grado anche di ospitare siti Web e non solo.

Stiamo parlando di uno strumento è semplice da installare, tutt'altro che difficile da utilizzare, in grado di lavorare in ambiente Windows, Mac e Linux.

OnionShare è uno degli strumenti migliori per la condivisione anonima di contenuti, tenendo anche conto che l’interfaccia è piacevole e come la piattaforma impedisca l’accesso di terze parti, rendendo pressoché impossibili intromissioni esterne.

Per accedere a OnionShare devi utilizzare questo indirizzo: lldan5gahapx5k7iafb3s4ikijc4ni7gx5iywdflkba5y2ezyg6sjgyd.onion .

OnionWallet

Non importa che tu sia un novizio nel contesto delle criptovalute o un trader professionista: troverai in OnionWallet utile e sicuro per le tue transazioni. Dopo una semplice registrazione anonima, il tuo indirizzo Bitcoin è pronto.

Dopo aver finanziato il tuo saldo tramite deposito in contanti, bonifico bancario o trasferimenti da persona a persona, OnionWallet è pronto per l'uso.

Il servizio è gratuito e non richiede particolari procedure di iscrizioni. Ovviamente, una piattaforma come questa sarebbe soggetto al controllo e al blocco del governo. Tutto ciò, come avrai intuito, non si applica al Dark Web.

OnionWallet offre un’interfaccia utente pulita e ordinata, risultando uno strumento capace di competere anche con i wallet più affermati. Per accedere allo stesso ti basta seguire questo link onion: p2qzxkca42e3wccvqgby7jrcbzlf6g7pnkvybnau4szl5ykdydzmvbid.onion .

Dread

Dread è un sito con un’interfaccia simile a Reddit, in grado di offrirti una serie di informazioni utili sui siti Web darknet e su come evitare quelli potenzialmente pericolosi.

Tenendo conto della massiccia presenza di siti truffa o comunque malevoli, avere a disposizione un forum di discussione su questo tema può esserti molto utile.

Dread è accessibile tramite: g66ol3eb5ujdckzqqfmjsbpdjufmjd5nsgdipvxmsh7rckzlhywlzlqd.onion .

ProPublica

ProPublica è uno dei principali aggregatori di fonti nel contesto dei reportage giornalistici investigativi. Si tratta di storie verificate sui media che non troverete sul Web “classico” a causa di censura, divieti e altre restrizioni di vario tipo.

Solitamente i giornalisti che contribuiscono con articoli alla piattaforma sono comunque associati ai principali quotidiani, il che aumenta la credibilità del materiale proposto da ProPubblica.

A confermare come non si tratti di un semplice sito improvvisato, alimentato da qualche strampalato in cerca di notorietà attraverso fake news, questo sito news ha ricevuto ben sei premi Pulitzer.

Per accedere a ProPublica vai su: p53lf57qovyuvwsc6xnrppyply3vtqm7l6pcobkmyqsiofyeznfu5uqd.onion .