Le 5 migliori app Reddit per Android

Reddit è il social news aggregator per eccellenza, ed è davvero un ottimo posto per leggere le ultime notizie, vedere contenuti divertenti o affascinanti e, naturalmente, guardare i gatti che fanno cose stupide! Ovviamente, non devi sempre collegarti, da browser, alla homepage di Reddit: esistono, infatti, numerose app che fanno un lavoro migliore di quanto potrebbe mai fare la home page del social news aggregator.

Le migliori app Reddit hanno interfacce intuitive e molteplici opzioni per personalizzare l’aspetto dell’app, sia con temi che con dimensioni, colore e tipo di carattere. Le app Reddit offrono anche numerosi strumenti per i moderatori e sono in grado di supportare funzioni popolari come Reddit Coins, account multipli, widget, avvisi di spoiler e una vasta gamma di tipologie di file e strumenti di pubblicazione. La maggior parte di queste app ha anche i propri “subreddit” (forum) a cui puoi partecipare: ciò ti permette di essere sempre aggiornato sui nuovi sviluppi ed entrare in contatto con gli altri membri della community.

Nessuna app Reddit è necessariamente la migliore in assoluto! Anzi, ognuna ha i suoi punti di forza che attirano un suo proprio pubblico: alcune di esse sono dotate di strumenti e funzionalità “robuste”, mentre altre si concentrano su una bella estetica e sulla semplicità d’uso. Dipende solo da ciò che stai cercando da un’app Reddit per Android. Ti consigliamo di provarne qualcuna prima di sceglierne una definitivamente! A seguire troverai quali sono per noi le migliori app Reddit per Android.

OG Goodness: l’app ufficiale di Reddit

Se non hai mai utilizzato Reddit su dispositivi mobili (o in generale), l’app ufficiale per Reddit (gratuita) è un ottimo punto di partenza. Ha tutte le funzionalità standard che ti aspetteresti da una buona app Reddit e, ovviamente, supporta i Reddit Coins.

La barra di navigazione nella parte inferiore dell’app è dotata di cinque opzioni per visualizzare Home feed e Popular Feed, trovare e accedere ai subreddit a cui stai partecipando, creare un nuovo post, chattare nelle stanze virtuali o con un altro utente e visualizzare la posta in arrivo. Questa semplice app di Reddit funziona senza problemi e fa esattamente ciò che pubblicizza: ma se stai cercando una maggiore personalizzazione o funzionalità aggiuntive, allora dovresti prendere in considerazione un’altra app.

Elegante e facile da usare: Sync for Reddit

Se desideri un’app Reddit con un design elegante, pulito e che, al tempo stesso, sia incredibilmente facile da usare, allora Sync per Reddit (gratuito con annunci pubblicitari oppure a circa 3,39 euro) fa al caso tuo. La sua interfaccia utente di Material Design basata su schede rende quest’applicazione fruibile e semplice da usare.

L’app supporta più account, ha un editor avanzato di invio ed è in grado di sincronizzare i tuoi post con la versione desktop. I commenti con codice colore facilitano notevolmente lo scorrimento e la navigazione, mentre il supporto della barra laterale integrato ti consente di visualizzare le informazioni subreddit molto semplicemente.

Sync offre anche il supporto per spoiler, è in grado di consigliare nuovi subreddit in base alla tua attività, ti consente di aprire più subreddit contemporaneamente ed è dotata di un fantastico tema notturno con supporto AMOLED. Puoi anche sbarazzarti degli annunci acquistando la versione premium dell’app al corso di circa 3,39 euro.

L’esperienza Reddit classica: Rif is fun

Rif is fun (gratuita con gli annunci pubblicitari oppure in versione premium disponibile a circa 2,50 euro), nota anche come “RIF”, è stata progettata per assomigliare alla versione classica di Reddit. Questa app offre numerose funzionalità moderne e ti regala un’esperienza utente fluida e semplice.

RIF supporta tantissimi tipi di file e offre una discreta selezione di strumenti per i moderatori. Se vuoi visualizzare i post principali sul tuo feed a colpo d’occhio e senza aprire l’app, puoi anche utilizzare l’opzione widget.

Rif is fun è disponibile in una versione gratuita con pubblicità e in una versione senza pubblicità a pagamento per circa 2,50 euro. Puoi trovare una FAQ sul sito dello sviluppatore per la risoluzione dei problemi o semplicemente per saperne di più su quest’app.

Veloce e ricco di funzionalità: Boost for Reddit

Boost for Reddit è un’app super veloce ed intuitiva. Utilizza un’interfaccia utente di Material Design basata su schede ed è in grado di offrire sempre un’esperienza utente meravigliosa e semplice. Boost supporta le anteprime multimediali per immagini e GIF, il filtro dei post, gli strumenti moderatore ed ha anche un bel widget. Offre anche la possibilità di scegliere tra diversi temi (incluso uno progettato per display AMOLED) e di personalizzare i colori e i caratteri del tema.

Boost for Reddit è ricco di tantissime funzionalità sorprendenti ed è ottimo per tutti quegli utenti a cui piace avere sotto controllo tutte le impostazioni. Quest’app supporta più modalità di visualizzazione all’interno di un subreddit, tra cui:

Schede con foto di grandi dimensioni

Mini schede con miniature

Presentazioni di diapositive per scorrere tra i post

Gallerie di immagini per i post con molte foto

Un elenco compatto e altro.

Ognuna di queste modalità può essere configurata anche dagli utenti mancini!

Animazioni e navigazione fluida: Relay for Reddit

Relay for Reddit è dotata di un’interfaccia utente Material Design ed offre alcune funzionalità super pulite che rendono l’esperienza dell’utente incredibilmente fluida e piacevole. Scorrendo leggermente un post a sinistra presente nei tuoi feed, quest’app ti mostra una serie di opzioni come, ad esempio, la votazione positiva, il salvataggio, la condivisione ed i commenti.

Ti basterà cliccare su una miniatura multimediale per espanderla oppure, mentre stai leggendo un post, puoi facilmente comprimere i commenti nidificati (o vedere quanti ce ne sono) semplicemente toccandola. Relay for reddit fornisce anche opzioni per:

La riproduzione automatica dei media

Nascondere i post letti

Modificare il testo

Attivare la Dark Mode

La barra di navigazione in basso è dotata di opzioni per ordinare il tuo feed, aggiornarlo, creare un post, visualizzare i subreddit seguiti e accedere ad altri strumenti e opzioni. Una comoda barra laterale offre una navigazione rapida ai tuoi post, profilo, posta in arrivo, strumenti del moderatore, amici e altre impostazioni. Per quanto riguarda la personalizzazione del layout, puoi scegliere di visualizzare i post come elenco, galleria o con schede piccole o grandi per una facile visualizzazione. Se vuoi goderti l’app senza pubblicità, esegui l’upgrade alla versione pro da circa 3,39 euro.

