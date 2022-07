Le 7 migliori app di disegno vettoriale per Chromebook

Anche se il tuo Chromebook è un dispositivo compatto ed economico, non dovresti mai sottovalutare le sue capacità. Anche se le sue specifiche tecniche hardware non sono paragonabili a laptop da migliaia di euro o ai desktop più costosi, anche questi dispositivi sanno farsi valere in diversi ambiti, con una notevole produttività anche nell’ambito dei lavori grafici.

Per attività di progettazione grafica come la modifica vettoriale e il disegno, Chromebook ti offre molte opzioni utili. E poiché queste app sono per lo più leggere, puoi installarle facilmente tramite il Chrome Web Store senza preoccuparti di spazio di archiviazione e risorse.

In questo articolo andremo proprio ad esaminare le migliori app che permettono di lavorare sul disegno vettoriale sui Chromebook.

Vectr

Vectr è un’app di disegno facile da usare, utile per la creazione e la modifica di grafica vettoriale. È un’app che puoi utilizzare con poca o nessuna conoscenza in tale contesto, il che si rivela prezioso per i novizi.

Questa ti consente di lavorare con tutti i principali formati di file, inclusi i file vettoriali SVG. Hai anche la possibilità di importare file locali dal tuo dispositivo o caricare un file da un determinato URL. Vectr ti consente di creare un account che può essere utile per salvare tutto il tuo lavoro direttamente online. Non solo: puoi anche visualizzare i tuoi progetti precedenti attraverso la cronologia dell’account.

L’app offre vari strumenti di disegno come penne o tool per il disegno mano libera, oltre a consentirti anche di raggruppare più livelli e modificarli. Puoi creare icone, brochure, poster e altro in maniera abbastanza agevole grazie alle tante potenzialità di Vectr.

Boxy SVG

Che tu sia un principiante o un designer professionista, Boxy SVG ti aiuta a modificare facilmente qualunque tipo di grafica vettoriale. Il software in questione ha un’interfaccia pulita che mantiene un certo livello minimale in modo che tu possa concentrarti maggiormente su idee e creatività.

Per installare l’app, vai all’apposito link e avrai pieno accesso allo strumento via browser. Con Boxy SVG puoi disegnare usando lo strumento a mano libera e aggiungere forme come quadrati, triangoli e cerchi. Ogni oggetto è selezionabile, quindi puoi trascinarlo e creare composizioni personalizzate.

Boxy SVG ha un’interfaccia simile a quella di alcune famose app di editing vettoriale come Adobe Illustrator. Quindi, se hai esperienza di lavoro con queste app, è facile passare a Boxy SVG. L’app è gratuita, tuttavia la funzione di sincronizzazione e salvataggio su cloud sono a pagamento.

Inker

Inker è un editor vettoriale utilizzato principalmente per creare forme e disegnare linee grazie a una considerevole libertà d’azione.

Inker ottimizza il tuo disegno per renderlo fluido e puoi aggiungere più livelli al tuo progetto per poi modificarli separatamente. Ha anche uno strumento di tracciato utile negli schizzi in quanto ti consente di creare più punti e disporli per creare comodamente disegni artistici.

Puoi abbellire ulteriormente il tuo lavoro aggiungendo forme e testo di vario tipo. Ha anche una funzione che converte le tue immagini in grafica vettoriale modificabile. Inoltre, l’app ti consente di organizzare le palette dei colori e assegnare un colore a ciascun oggetto nella tua grafica.

Inker fornisce tutte le funzionalità di base gratis. Tuttavia, alcune opzioni come l’esportazione di SVG ed EPS, gradienti lineari e radiali oltre ad alcune funzioni dello strumento tracciato sono a pagamento.

Sketchpad

Sketchpad è senza ombra di dubbio un buon strumento per gli artisti che vogliono disegnare sui Chromebook. Puoi usarlo per disegnare e modificare grafica vettoriale e ti consente anche di trascinare e rilasciare facilmente oggetti per creare design innovativi.

Sketchpad è un’app multiuso che puoi utilizzare per creare annunci, poster, biglietti da visita e altro ancora. Ti permette anche di usare le tue abilità artistiche per creare immagini dal forte impatto visivo. L’app ha molti diversi tipi di pennelli per offrirti un’esperienza “fisica” simile a quella che si ha quando si disegna su tela. Ha anche un gran numero di fonts tra cui scegliere e utilizzare.

Sketchpad fornisce gratuitamente le sue funzionalità principali anche se ci sono alcune limitazioni con la versione gratuita. Per ottenere il massimo dunque, potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento premium per essere sbloccate tutte le funzioni legate all’app.

Gravit Designer

Gravit Designer è un editor vettoriale completo e ricco di funzionalità. Se sei un professionista, Gravit è un’ottima opzione per te, anche se prima devi prima creare un account per utilizzare l’app.

Gravit ti consente di creare la tua grafica da zero o utilizzare i modelli già disponibili con il software. Puoi creare contenuti di social media come post, immagini del profilo, contenuti grafici di LinkedIn e molto altro con questa app.

Come alcune altre app in questo elenco, Gravit ti consente di lavorare con più livelli e organizzarli in base alle tue preferenze. Puoi anche aggiungere immagini o disegnarle usando la penna o lo strumento a mano libera. L’app funziona sia online che offline, quindi non devi essere sempre connesso a Internet per lavorare.

Gravit Designer anche una versione pro che ti consente di accedere a tutte le sue funzionalità aggiuntive. La versione gratuita, rispetto a questa, ha limitazioni come spazio cloud ridotto, meno formati di esportazione grafica e altre funzioni sbloccabili con la sottoscrizione premium.

Inkscape

Inkscape è tra i software di progettazione grafica tra i più popolari in rete. Con esso puoi creare illustrazioni, biglietti, disegni e molto altro.

Questa estensione di Chrome crea fondamentalmente un ambiente Linux nel tuo browser per aprire Inkscape sul tuo Chromebook. Puoi avviarlo dalle estensioni (icona a forma di puzzle) accanto a Impostazioni (tre punti) nell’angolo in alto a destra del browser Chrome.

È un’app ricca di funzionalità che ti consente di creare oggetti utilizzando disegni e forme. Puoi anche aggiungere testo alle tue opere e disegnare illustrazioni con gli strumenti di appositi. Ogni oggetto nella tua grafica è modificabile separatamente poiché si basa su diversi livelli che puoi trascinare e rilasciare questi livelli per creare contenuti creativi.

L’app consente inoltre di esportare il file in vari formati come SVG, XML, PNG e tanti altri.

Your Graphic Designer

Con Your Graphic Designer ti presentiamo un’app piuttosto semplice di disegno, molto utile per creare diagrammi di flusso e presentazioni.

L’app in questione ti consente di aggiungere varie forme come quadrati, triangoli poligonali e altre soluzioni geometriche al tuo lavoro. L’installazione e l’avvio dell’estensione Your Graphic Designer è simile a quanto illustrato con Inkscape.

Puoi disegnare sullo schermo usando lo strumento a mano libera e lavorare attraverso i livelli per rendere la tua grafica più personalizzata e facilmente modificabile, calcolando poi che tale soluzione ti consente anche di unire e duplicare i layer.

Inoltre, puoi utilizzare l’ottimo selettore di colori e sfumature per ottimizzare le combinazioni cromatiche. Usando questa app, puoi creare wireframe per presentare il tuo lavoro e puoi salvare i tuoi disegni in formato SVG.

Disegna arte vettoriale sui Chromebook con queste app

I tradizionali editor vettoriali e le app di disegno sono strumenti sviluppati solo per i professionisti del settore. Non solo: la maggior parte di queste app sono a pagamento e richiedono conoscenze tecniche preliminari considerevoli per essere utilizzate in maniera efficace.

I Chromebook ti consentono di utilizzare app simili ma, come abbiamo appena visto, gratis. Queste sono disponibili come estensioni e app Web, quindi puoi installarle facilmente sul tuo computer, senza particolari problemi di spazio o risorse varie.

A meno che tu non sia un professionista del settore con necessità particolari, quanto mostrato dovrebbe essere più che sufficiente per le tue esigenze.