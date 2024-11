3 modi per convertire immagini HEIC in JPG su Mac

Gli iPhone sono telefono straordinari quando si tratta di scattare fotografie, sia per quanto riguarda l’aspetto hardware (grazie a fotocamere avanzate) sia sotto il punto di vista software, tenendo conto anche degli accessori appositi a cui puoi affidarti.

Una caratteristica che a molti non va però giù è il formato con cui, per impostazione predefinita, vengono salvate le fotografie scattate, ovvero i file HEIC.

Questo termine, acronimo di High-Efficiency Image Container, va a definire un formato che è in contenere più dati pixel rispetto ai file PNG o JPG, occupando molto meno spazio sulla memoria dell'iPhone rispetto ad altri formati.

I file HEIC trovano il loro ambiente naturale su iPhone ma, al di fuori dell’ecosistema Apple, sono un po’ difficoltosi da trattare.

Come convertire foto HEIC in JPG

Se non sei esclusivamente ancorato a iPhone, potresti sentire la necessità di convertire HEIC per poterli utilizzare su altre piattaforme.

Nello specifico, in questo articolo andremo a trattare la trasformazione del suddetto formato in JPG, file largamente utilizzati pressoché ovunque. Di seguito ti mostreremo tre distinte tecniche per effettuare questa conversione.

1- Sfrutta Anteprima su Mac

Per effettuare la conversione, la prima procedura che puoi utilizzare prevede l’utilizzo del visualizzatore di immagini nativo di macOS, ovvero l’app Anteprima. Per adottare questa soluzione segui i passaggi seguenti:

Apri l' app Finder e individua il file HEIC che desideri convertire;

e individua il file HEIC che desideri convertire; Una volta individuato clicca con il pulsante destro del mouse (o fai clic tenendo premuto il tasto Ctrl sul file) e vai su Apri con - Anteprima ;

(o fai clic tenendo premuto il tasto sul file) e vai su - ; Il file selezionato viene così aperto dall'app Anteprima: per convertire il file, vai su File - Esporta sulla barra dei menu;

- sulla barra dei menu; Così facendo appare una nuova finestra popup sullo schermo e, da qui, seleziona JPEG come formato file di output.

Nota bene: in questa occasione puoi anche modificare il nome del file convertito, il suo posizionamento ed effettuare delle modifiche automatiche riguardo la qualità dell’immagine in JPG.

Dopo aver confermato tutte le modifiche, puoi fare clic su Salva per salvare il file nel nuovo formato.

Calcola anche che questo metodo può essere utilizzato anche per convertire le immagini in altri formati come PNG, TIFF e persino PDF.

2- Utilizza Automator

Sebbene il precedente metodo sia facile da attuare, ha un grosso limite che molto probabilmente hai già notato: ti permette di agire su un solo file.

Se vuoi effettuare una conversione di massa, in realtà esiste un programma molto utile. Stiamo parlando di Automator, software nativo di macOS capace di automatizzare alcune azioni ripetitive.

Puoi sfruttare l’applicazione con la sua funzione Cambia tipo di immagini per convertire più immagini contemporaneamente in un formato diverso.

Agisci dunque in questo modo:

Apri l'app Automator sul tuo Mac (tramite Launchpad , Spotlight o andando alla cartella Applicazioni nel Finder ;

, o andando alla cartella nel ; Quando l'app si avvia, ti viene chiesto di aprire un file: nel popup che appare, clicca su Nuovo documento nell'angolo in basso a sinistra;

nell'angolo in basso a sinistra; Nella finestra successiva, seleziona Azione rapida in Scegli un tipo per il tuo documento e poi clicca su Scegli ;

in e poi clicca su ; Per scegliere la funzione di conversione delle immagini, seleziona la scheda Foto in Libreria dalla barra laterale più a sinistra;

in dalla barra laterale più a sinistra; Quindi seleziona Cambia tipo di immagini dal pannello centrale (in alternativa, puoi cercare la stessa voce dalla barra di ricerca situata in alto);

dal pannello centrale (in alternativa, puoi cercare la stessa voce dalla barra di ricerca situata in alto); Ora ti verrà chiesto se desideri salvare i file convertiti come copie, conservando le versioni originali dei file: se è questo che vuoi fare, clicca su Aggiungi , altrimenti, clicca su Non aggiungere ;

, altrimenti, clicca su ; Ora dovresti essere in grado di vedere le funzioni selezionate sul lato destro della finestra di Automator: all'interno della casella Cambia tipo di immagini, seleziona JPEG all'interno della sezione In tipo.

Nota bene: a questo punto puoi selezionare anche altri formati di file come TIFF, PNG, BMP e JPEG 2000.

Ora scegli dove salvare i file convertiti selezionando In sotto la casella Copia elementi del Finder ;

; Dopo aver scelto il formato di file preferito e la posizione di salvataggio, puoi procedere a salvare questa azione di Automator. Per farlo, vai su File - Salva dalla barra dei menu ;

- ; Inserisci il nome per la tua azione di Automator nel popup che appare e poi clicca su Salva. Per convenzione puoi chiamarla Converti in JPG o qualcosa di simile;

La nuova azione sarà ora disponibile direttamente nella sezione Azioni rapide quando accedi ai file con un Ctrl-clic.

Ora, per convertire uno o più file utilizzando l'azione appena creata, seleziona i file che vuoi convertire e tieni Ctrl-clic o fai clic con il pulsante destro del mouse su di essi. Nel menu che appare, vai su Azioni rapide - Converti in JPG, per ottenere i file nel nuovo formato.

3- Utilizzo di Foto su Mac

L’app Foto è disponibile tanto su iPhone quanto su Mac. Oltre a permetterti di interagire in diversi modi con i file HEIC, permette anche la loro conversione in JPG (e non solo).

Per convertire le immagini nei due suddetti formati, aprendo l'app Foto sul tuo Mac utilizzando Launchpad, Spotlight o andando alla cartella Applicazioni nel Finder. Una volta fatto ciò, procedi in questo modo:

Importa i nuovi file nell’app trascinandoli e rilasciandoli nella finestra Foto o andando su File - Importa dalla barra dei menu in alto;

- dalla barra dei menu in alto; Ora seleziona i file da convertire in JPG, quindi vai su File - Esporta - Esporta foto dalla barra dei menu;

- - dalla barra dei menu; Quando appare un popup, seleziona JPEG come selezione predefinita in Tipo di foto per convertire i file selezionati.

Nota bene: a questo punto puoi modificare altri aspetti come il nome del file, didascalia e dati sulla posizione.

Fai clic su Esporta per avviare la procedura;

per avviare la procedura; Ora visualizzata una nuova finestra: seleziona la posizione in cui desideri archiviare i file convertiti e quindi fai clic su Esporta per confermare.

I file JPG appena creati appariranno ora all'interno della posizione selezionata.

Quando potrebbe esserti utile la conversione?

La conversione delle tue foto può essere necessaria per diversi motivi. Alcuni tra i software di editing immagini più diffusi, lavorano meglio con il formato JPG rispetto a HEIC (talvolta neanche supportato).

Non solo: se intendi stampare l’immagine, alcuni servizi di stampa potrebbero avere difficoltà a trattare il formato nativo dell’ecosistema Apple. Anche per quanto riguarda i sistemi di backup, in alcune occasioni, il formato JPG e gestito meglio.