Nella nostra pagine del nostro sito parliamo davvero tanto di iPhone, molte delle volte ci concentriamo sul comparto fotografico e diamo spesso consigli per scattare foto migliori utilizzando il nostro iPhone. Ma se vogliamo scattare delle foto perfette ed ancora migliori, sfruttando a pieno le eccellenti fotocamere degli smartphone Apple, è consigliabile utilizzare alcuni accessori per migliorare la qualità delle fotografie scattate con l’ultimo melafonino.

Le fotocamere degli iPhone 12 e 12 Pro

Apple con iPhone 12 in tutte le sue varianti, in continuità con i modelli precedenti, ha rinnovato e potenziato l’hardware del comparto fotografico. L’iPhone 12 Pro Max ha un teleobiettivo con sei elementi, uno zoom ottico da 2.5x e un’estensione dello zoom da 5x. L’obiettivo grandangolare, invece, vanta una lente a sette elementi con un’apertura focale f/1.6. il terzo sensore è l’ultra-grandangolare con un angolo di campo di 120° che migliora gli scatti notturni. Infine il sensore LiDAR che permette, tra le altre cose, di sfruttare la modalità notturna anche per i ritratti. Oltre al migliorato comparto hardware (che lavora in abbinamento con il chip A14 Bionic) il nuovo iPhone introduce anche diverse funzionalità dedicate all’utilizzo della fotocamera, come quelle relative alla messa a fuoco, all’esposizione e allo scatto dei selfie speculari. Una tecnologia di tutto rispetto che offre un’esperienza fotografica eccezionale che può essere migliorata con questi accessori.

I migliori accessori per scattare foto migliori con iPhone

Quelli che andremo a vedere ora sono degli accessori iPhone dedicati al comparto fotografico. Nonostante le foto scattate con gli iPhone siano di assoluta qualità non si può trascurare il fatto che molto, in questo settore, è dovuto all’abilità e alla creatività di chi scatta le fotografie. Come abbiamo visto nei nostri consigli utili per migliorare le foto dello smartphone, c’è bisogno di qualcosa in più della banale pressione di un tasto a seguito del posizionamento dell’obiettivo pe scattare una bella foto. Ma se abbiamo una buona mano possiamo ottenere foto ancora più belle utilizzando questi 5 accessori dedicati alla fotografia su iPhone.

Flash Manfrotto LUMIMUSE 6 LED

Se il flash dell’iPhone non soddisfa le tue esigenze, la soluzione migliore è quella di scegliere il Flash Manfrotto LUMIMUSE 6 LED. Si tratta di una lampada portatile piuttosto potente, ricaricabile tramite USB, dotata di filtri intercambiabili che permettono di indirizzare la luce e offrire esperienze di fotografie ottime, soprattutto per i ritratti. È possibile quindi tenere in una mano la lampada portatile per il flash e nell’altra il vostro iPhone e scattare dei foto invidiabili da condividere poi sui vostri profili social.

Set di lenti Olloclip

Per avere un set di lenti per iPhone che garantiscano utilità senza rinunciare alla qualità delle fotografie il set di lenti Olloclip è quello che ci vuole. Con il set di lenti Olloclip si riesce a intervenire sia sulla fotocamera frontale che su quella posteriore permettendo di eseguire foto panoramiche a 360°, time-lapse e video grazie all’obiettivo grandangolare estremo, quello macro da 15x e quello Super Wide integrato.

Memoria aggiuntiva SanDisk iXpand

L’iPhone, a differenza dei device Android, non permette di ampliare la memoria interna aggiungendo una scheda microSD più capiente. Eppure le foto più sono di qualità più occupano spazio, come quelle scattate nel nuovo formato ProRaw. Come fare? Con l’unità Sandisk iXpand USB 3.0 da 64GB che permette di aumentare la capienza dell’iPhone. Progettata con un design flessibile in modo da adattarsi a qualsiasi condizione e custodia, la Sandisk iXpand USB 3.0 è l’unità perfetta per coloro che vogliono salvare i propri scatti e magari poi trasferirli sul PC per realizzare album fotografici e poter modificare agevolmente le foto con Photoshop o con varie alternative gratuite.

Treppiedi da tavolo Manfrotto

Per scattare determinate tipologie di fotografie si ha la necessità di tenere l’iPhone in posizione stabile. Il treppiedi da tavolo Manfrotto è quello che serve in questi casi e torna utile non solo per scattare foto con lunga esposizione, ma anche per scatti più semplici che grazie alla migliore stabilità avranno un migliore livello di dettaglio. Con un design e una struttura ergonomica, dalle dimensioni compatte, il morsetto per fissare gli smartphone e un sistema di bloccaggio e sbloccaggio facile, questo cavalletto è il compagno perfetto per qualsiasi avventura fotografica.

Telecomando bluetooth Adurei

Per scattare foto quando non si ha lo smartphone in mano, il telecomando bluetooth Adurei permette di avviare lo scatto della fotocamera anche stando a distanza. È un dispositivo semplice, economico ed intuitivo, comodo da trasportare e che è operativo fino a una distanza di 10 metri. e che premette di scattare comodamente foto a distanza. Se utilizzi un Apple Watch questo accessorio non ti serve, ti basta usare la funzione fotocamera che trovi installata su Apple Watch che ti permette di vedere a schermo (e scattare) quello che inquadra il tuo iPhone.

Gimbal DJI Osmo Mobile 3

Il Gimbal DJI Osmo Mobile 3 è uno strumento professionale di grande qualità e affidabilità. Ideale sia per le fotografie che per le riprese video, consente di ottenere sempre scatti stabili e di assoluta qualità. Dotato di impugnatura ergonomica e una serie di tecnologie innovative, il Gimbal DJI Osmo Mobile 3 è un dispositivo a tre assi di stabilizzazione che elimina vibrazioni e movimenti, permettendoti di scattare sempre foto perfette. Se ti interessano gli stabilizzatori ti consigliamo di leggere la nostra guida all’acquisto del gimbal.

Stampante fotografica istantanea HP Sprocket

Per evitare che le foto si accumulino all’interno della memoria dell’iPhone (o del PC) o sul cloud, finendo in una sorta di dimenticatoio digitale, è utilissimo poter stampare immediatamente gli scatti più belli. Con la stampante fotografica istantanea HP Sprocket abbiamo la possibilità di stampare in qualsiasi momento le foto appena scattate, con una qualità pazzesca e un’ampia versatilità. Questo dispositivo, infatti, si collega all’iPhone tramite connessione Bluetooth e ha un’app dedicata con la quale modificare le fotografie prima di mandarle in stampa. Compatta, elegante e comoda da trasportare, la stampante fotografica istantanea HP Sprocket è perfetta per lasciare ricordi ai propri amici e imprimere sulla carta fotografica i momenti più belli.