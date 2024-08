12 siti per fare scherzi divertenti ai tuoi amici

Internet è uno strumento utile in svariati contesti, dal lavoro al semplice divertimento. Per chi ha la passione per gli scherzi, online non mancano di certo le risorse per mettere in atto diabolici piani nei confronti di amici e famigliari.

In questo articolo abbiamo raccolto 12 siti che offrono diversi contesti per poter fare scherzi di ogni tipo, da quelli più classici a quelli più folli.

Se invece vuoi fare scherzi specifici a tema hacker, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo nostro articolo.

1- WhatsApp Fake Chat

Cosa c’è di più divertente che creare chat WhatsApp false e ingannare i tuoi amici in diversi modi? Il sito è davvero completo e ti permette di realizzare delle copie di chat straordinarie della nota applicazione di messaggistica.

Tieni comunque presente che WhatsApp Fake Chat può anche essere uno strumento molto pericoloso nelle mani sbagliate. Non esagerare con gli scherzi e cerca di farli a persone che sanno stare al gioco.

Se cerchi qualcosa di simile, tieni conto che esiste un’app alternativa per Android (ovvero WhatsFake) e una pers iOS (Prank).

2- Hacker Typer

L’immagine degli hacker che, nei film più o meno datati, digitano flussi di codice incomprensibile a schermo sono impresse nella mente di tutti.

Nonostante si tratti di un qualcosa di molto diverso dalla realtà, puoi fare diversi scherzi divertenti a tema, soprattutto se la tua “vittima” ha poche conoscenze informatiche. Con Hacker Typer, puoi far credere a qualcuno che stai digitando del codice durante un’operazione di hacking. Non mancano i messaggi pop-up di accesso negato e altri effetti scenografici.

3- GeekTyper

Rispetto al precedente sito GeekTyper è un po’ più sofisticato. Anche se puoi fare scherzi migliori, potrebbe richiedere un po’ più di tempo affinché tu capisca come funziona nei dettagli. Questo offre diversi temi e persino desktop simulati con finestre finte: tutto ciò che ti serve per fare scherzi con i fiocchi.

Hacker Type è eccellente quando vuoi impostare lo scherzo in pochi secondi, ma GeekTyper è un po' più divertente se hai il tempo di prepararlo prima che arrivi la tua vittima. Se hai un po’ di fantasia è più che consigliato.

4- Prank Me Not

Proprio come il primo sito di questa lista, Prank Me Not ti consente di creare un post di Facebook o di X che sembrano veri.

Con questo sito puoi dunque fingere che qualcuno affermi qualcosa quando ciò non corrisponde alla realtà. Questo è un altro scherzo con cui puoi fare danni reali, quindi fai grande attenzione.

Nota bene: non è disponibile in italiano, dunque gli scherzi nella nostra lingua possono apparire un po’ poco efficaci.

5- Peter Answers

Peter Answers sfrutta uno scherzo alquanto noto, ma che riesce comunque sempre a funzionare.

Peter è un fantomatico lettore del pensiero e un indovino. Per farlo funzionare al meglio basta che tu gli dia qualche indicazione sulla vittima dello schermo e il gioco è fatto.

Per ottenere una risposta devi chiedere "Peter, per favore rispondi alla seguente domanda", seguito poi dalla domanda vera e propria.

Per prima cosa, chiedi al tuo bersaglio quale domanda vuole fare. Quindi fai clic sul campo Richiesta e inserisci un punto come primo carattere. Questo renderà attiva la modalità valida per gli scherzi.

Ora digita la risposta che vuoi che Peter dia e poi riempi il resto del campo con dei punti fino a quando l'intera domanda della petizione non sarà compilata.

Non importa cosa digiti dopo aver inserito un punto, scriverà semplicemente la risposta. La parte difficile è completare il campo con i punti senza che il tuo bersaglio si accorga che stai premendo lo stesso tasto. In questo senso dovrai essere bravo a nascondere la pressione dei tasti o effettuare l’operazione a distanza notevole dalla vittima.

Quindi digita la domanda, chiedi la risposta, premi Invio e cerca di non ridere.

6- Update Faker

A nessuno piace essere interrotto dagli aggiornamenti di macOS o Windows, ma ciò che odieranno davvero è un aggiornamento fasullo.

Se il tuo bersaglio lascia il computer incustodito, puoi aprire il sito Web di Update Faker nel suo browser. Dunque scegli il sistema operativo che sta utilizzando ed espandi la pagina a schermo intero per completare l'illusione di una vera schermata di aggiornamento.

Il risultato è che la vittima si troverà con un aggiornamento del sistema in corso, dovendo attendere un tempo indefinito. Quanto tempo ci metterà ad accorgersi che è tutto uno scherzo?

7- FartScrollJS

Non sarà il tipo di scherzo più raffinato al mondo, ma il classico rumore di flatulenze ha sempre un suo fascino. FartScrollJS ti offre delle porzioni di codice che puoi inserire in un sito Web, con lo stesso che emetterà questi “simpatici” suoni quando qualcuno scrolla la pagina.

Se non hai un sito con cui fare scherzi ai tuoi amici, troverai anche dei plugin del browser da installare sul computer di qualcuno rendendo la sua navigazione un po’ “rumorosa”.

8- The Awesome Prank Extension

Questa estensione di Chrome è una sorta di “coltellino svizzero” degli scherzi.

The Awesome Prank Extension include anche dei rumori molesti in caso di scroll su browser (così come offerto dal sito appena presentato. In totale l’estensione ti offre 18 scherzi esilaranti e, una volta installata, puoi attivarla e scegliere facilmente lo scherzo che vuoi utilizzare.

9- Love Calculator Prank

Il sito Love Calculator Prank può essere utile tanto per scherzi quanto per avvicinarti a una persona per cui hai una cotta.

Puoi inviare il link di questo sito che calcola la compatibilità tra due persone in base al nome. Mettendo il nome, questo ti verrà inviato in automatico e potrai capire per quale persona ha un interesse.

Tieni però anche presente che il comunica immediatamente alla tua vittima che è uno scherzo, quindi non ti permette di organizzare burle di alto livello.

10- The Google Terminal

Google Terminal non è esattamente uno scherzo, o almeno non di proposito. I suoi creatori lo hanno reso un easter egg ufficiale di Google per mostrare come sarebbe potuto apparire il motore di ricerca negli anni '80.

Puoi usarlo per fare scherzi alla gente facendole credere che Google esistesse davvero negli anni '80. Tieni presente che non è semplicemente una schermata, ma anche una demo in qualche modo interattiva, ma puoi anche semplicemente fare degli screenshot come "prova" che Google esisteva già allora.

11 e 12 Instructables e WikiHow

Anche se nascono con altri intenti, potresti considerare siti teoricamente molto utili come Instructables o WikiHow come opportunità per organizzare qualche scherzo, in quanto ricchi di spunti molto interessanti.

Sono particolarmente utili se vuoi fare scherzi che vadano oltre qualcosa di legato esclusivamente al computer. Se vuoi fare scherzi alla vecchia maniera, lì troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Se ti piace organizzare qualcosa di più vecchio stile, questi due siti ti offrono tutto quello di cui hai bisogno.