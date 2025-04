YouTube introduce timere per gestire il tempo passato su Shorts: ecco cosa sappiamo

L’ultimo aggiornamento dell’app di YouTube rivela una novità interessante: la possibilità di impostare un timer per limitare il tempo trascorso a guardare i video brevi, noti come Shorts. Questa funzione appare nel codice della versione beta dell’app, suggerendo che la piattaforma sta lavorando per dare agli utenti strumenti per controllare meglio il loro consumo di contenuti.

Il contesto dietro i video brevi

Negli ultimi anni, i video brevi hanno conquistato il web, diventando uno dei formati più popolari su diverse piattaforme social. Con oltre 70 miliardi di visualizzazioni quotidiane, YouTube Shorts è una parte fondamentale dell’ecosistema di YouTube. Tuttavia, l’abitudine di guardare video brevi può trasformarsi in un’attività consumante e potenzialmente dannosa, con effetti negativi sulla concentrazione e sul tempo a disposizione. Alcuni studi hanno messo in luce come l’uso eccessivo di app di video brevi possa portare a problemi di distrazione e gestione del tempo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nonostante il successo della funzione Short, molte persone si trovano spesso a scorrere senza sosta, lasciandosi trasportare in un ciclo infinito di clip brevi. Questo può comportare l’esaurimento della capacità di apprendimento e altre problematiche legate all’uso eccessivo della tecnologia. Per questo motivo, YouTube ha iniziato a prendere atto dell’impatto di questo fenomeno sui propri utenti.

La nuova funzione di timer per YouTube Shorts

L’analisi del codice della versione beta dell’app di YouTube rivela dettagli su una nuova funzione concepita per monitorare il tempo trascorso sugli Shorts. Questa caratteristica permette agli utenti di impostare un timer giornaliero specifico per i video brevi, distinto dal promemoria “Prendi una pausa” esistente, che si applica all’intera visione dei video.

Il codice suggerisce che, raggiunto il limite impostato dall’utente, lo scrolling automatico degli Shorts verrà interrotto, garantendo così una pausa dal binge-watching. Tuttavia, è importante notare che i video brevi potranno comunque essere visualizzati individualmente nel feed principale o nei risultati di ricerca, anche se lo scrolling continuo verrà bloccato.

Implicazioni della nuova funzionalità

Malgrado non sia ancora chiaro quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti, il fatto che sia presente nella versione beta indica un attivo test da parte di YouTube. La funzione di timer potrebbe rappresentare una risposta diretta alle preoccupazioni sulla salute mentale e sul benessere degli utenti in relazione all’uso delle app di video brevi.

Attendiamo gli sviluppi futuri per vedere se questa iniziativa effettivamente riuscirà a sostenere le persone nella gestione del proprio tempo e a favorire un utilizzo più consapevole dei contenuti video. Quel che è certo è che la lotta contro il tempo trascorso in modalità “scrolling” è iniziata.