YouTube amplia le sue funzionalità: dalla creazione di multiview all’aggiornamento dell’app

YouTube sta per introdurre funzionalità innovative per i suoi abbonati a YouTube TV, un cambiamento significativo che potrebbe trasformare l’esperienza di visione, in particolare per gli appassionati di contenuti non sportivi. Mentre il multiview ha già dimostrato di essere un successo in eventi come March Madness e NFL Sunday Ticket, la nuova opzione permetterà di personalizzare la visione anche con canali diversi dallo sport.

Multiview: un nuovo orizzonte per gli abbonati

Secondo quanto annunciato, YouTube prevede di fornire ai membri di YouTube TV la possibilità di costruire il proprio “multiview” con contenuti non sportivi. Questa innovazione promette di ampliare le opzioni di visione e di migliorare l’interazione degli utenti con la piattaforma. L’implementazione sarà inizialmente limitata a un “piccolo gruppo di canali popolari”, ma YouTube ha dichiarato che il servizio si espanderà nei mesi a venire.

Alla domanda se ci siano stati network che abbiano deciso di non partecipare al progetto, l’addetta stampa di YouTube, Allison Toh, ha confermato che l’intento è di ampliare il multiview a una serie molto ampia di canali, inclusi quelli di diversi generi di contenuto. Questa mossa potrebbe aprire un nuovo modo di fruire i contenuti, rendendo YouTube TV sempre più competitivo nel settore dello streaming.

Un’app in evoluzione: il redesign di YouTube TV

Un ulteriore passo avanti per YouTube TV è rappresentato dal redesign dell’app, previsto a breve. Quest’aggiornamento porterà un’interfaccia più intuitiva, facilitando la navigazione e l’accesso a vari aspetti della piattaforma, come la riproduzione, la qualità video e i commenti. Le modifiche sono progettate per attrarre gli utenti e migliorare l’esperienza complessiva, con l’app che prenderà ispirazione da piattaforme come Netflix.

Secondo quanto riportato da The Information, l’app sarà dotata di funzionalità ulteriori, come la visualizzazione delle sottoscrizioni a pagamento direttamente sulla homepage. Con un numero crescente di utenti che accedono a YouTube dal televisore piuttosto che dal dispositivo mobile, questi cambiamenti sembrano essere una risposta logica per migliorare la visibilità e l’usabilità.

Nuove velocità di riproduzione per i contenuti premium

YouTube non si ferma qui e, in un’ulteriore mossa strategica, introdurrà anche la possibilità di selezionare una velocità di riproduzione quadrupla per i dispositivi mobili iOS e Android. Questa funzione, attualmente riservata agli abbonati a YouTube Premium, è stata testata a partire da gennaio ed è ora in fase di rollout. La capacità di accelerare la visione dei video può risultare estremamente utile per gli utenti che desiderano consumare contenuti in tempi brevi, aumentando la fruibilità della piattaforma.

In un panorama mediatico in continua evoluzione, le nuove funzionalità di YouTube TV testimoniano un impegno costante verso l’innovazione e l’ottimizzazione dell’esperienza utente. Con lo sguardo rivolto ai potenziali miglioramenti sia nel multiview che nella fruizione mobile, YouTube sembra voler rimanere un punto di riferimento nel campo dello streaming.