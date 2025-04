Yahoo punta a diventare protagonista nel mercato dei browser: l’ipotesi di acquisto di Chrome

Negli ultimi giorni, il marchio di ricerca Yahoo ha rivelato il suo interesse nel mercato dei browser, in particolare nei confronti di Google Chrome. Questa notizia emerge durante il processo avviato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, volto a modificare la presunta posizione dominante di Google nel campo della ricerca. Yahoo ha dichiarato che sarebbe disposto a valutare l’acquisto di Chrome, qualora la corte ordinasse alla grande azienda di venderlo.

La battaglia legale di Google e le implicazioni per il mercato

Il processo del Dipartimento di Giustizia, iniziato da poco meno di una settimana, ha come obiettivo primario la lotta contro il monopolio di Google nella ricerca online. Durante l’udienza, è emerso che il giudice Amit Mehta ha ricevuto proposte che includono la richiesta di separare Google da Chrome, considerato un canale fondamentale per distribuire il motore di ricerca. La posizione di Google è considerata così forte che altre aziende faticano a competere. Non è solo Yahoo a scrutare l’opportunità di acquistare un browser; altre aziende, come DuckDuckGo, Perplexity e OpenAI, hanno manifestato interesse. Tuttavia, il CEO di DuckDuckGo ha affermato di non avere le risorse per poter competere per l’acquisto di Chrome.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Yahoo si prepara a sviluppare il proprio browser

Nel contesto delle udienze, Brian Provost, il Direttore Generale di Yahoo Search, ha testimoniato l’importanza di possedere un browser web. Secondo Provost, circa il 60% delle ricerche avviene attraverso un browser, e la maggior parte degli utenti esegue ricerche direttamente dalla barra degli indirizzi. Questo spiega perché Yahoo ha cominciato a sviluppare un prototipo di browser, avviato a partire dalla scorsa estate. Provost ha rivelato che il processo per portare il prototipo sul mercato richiederà tra i sei e i nove mesi, segnando un passo importante per Yahoo.

Oltre allo sviluppo interno, Yahoo sta portando avanti trattative con altre aziende riguardo l’acquisto di un browser, sebbene Provost non abbia specificato con quali aziende sia in contatto. Questa strategia riflette la consapevolezza dell’azienda riguardo l’importanza strategica di possedere un proprio browser per potenziare la propria offerta di ricerca.

L’eventuale acquisizione di Chrome e le proiezioni di mercato

Provost ha descritto Chrome come “probabilmente il giocatore strategico più rilevante sul web”, evidenziando che l’acquisizione del browser potrebbe trasformare significativamente il mercato per Yahoo. Le sue stime indicano che se Yahoo dovesse acquisire Chrome, la propria quota di mercato nella ricerca potrebbe passare dal 3% a cifre a due cifre. Tuttavia, l’operazione richiederebbe un investimento considerevole, stimato nell’ordine delle decine di miliardi di dollari. Provost ha anche sottolineato che Yahoo potrebbe contare sul sostegno finanziario di Apollo Global Management, il suo attuale proprietario.

In un contesto di indagini antitrust e di ristrutturazione delle dinamiche di mercato, Yahoo sembra dunque determinata a trovare un modo per affermare la propria presenza nel panorama della navigazione web. Se l’acquisizione di Chrome dovesse avvenire, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’azienda, posizionandola non solo come un motore di ricerca, ma anche come un attore chiave nel mercato dei browser.