Xiaomi Mi Band 5 è ufficiale con display più grande e ricarica magnetica

La gamma di orologi Xiaomi Mi Band ha ricevuto un nuovo modello oggi: Mi Band 5. Il nuovo smartwatch porta aggiornamenti significativi alla famiglia di smart band dell’azienda, tra cui un nuovo design di ricarica magnetica, un display OLED più grande e nuove modalità sportive. Il dispositivo ha anche un display più luminoso che arriva fino a 450 nit, migliorando la sua visibilità all’aperto.

Il nuovo Mi Band 5 mantiene lo stesso design del Mi Band 4 e ha una vasta gamma di varietà di colori del cinturino. Puoi scegliere il cinturino in TPU in otto diversi colori che includono: nero grafite, blu, arancio, viola bronzo, giallo, verde chiaro, ciano scuro e avorio.

Xiaomi Mi Band 5: specifiche tecniche

Xiaomi Mi Band 5 è dotato di un ampio display AMOLED a colori dinamico da 1,2 pollici, protetto da un vetro 2.5D antigraffio sulla parte superiore. Come possiamo notare questo nuovo smartwatch arriva con aumento significativo delle dimensioni dello schermo (oltre il 20%), dettaglio che consente di visualizzare più informazioni a colpo d’occhio. Un altro punto saliente del nuovo display è il supporto ai nuovi quadranti animati: 100 nuovi quadranti dinamici e alcuni speciali basati su personaggi di serie popolari.

A causa della situazione sanitaria attuale in tutto il mondo gli esercizi indoor da fare a casa stanno guadagnando sempre più popolarità. Per questo Xiaomi ha aggiunto cinque nuove modalità indoor nel nuovo Mi Band 5, tra cui esercizi da terra come vogatore, ellittica, salto della corda, yoga, e ciclismo indoor / spinning. Tutte queste attività si aggiungono, alle sei modalità di allenamento già disponibili come: nuoto, camminata, ciclismo, ecc…, per un totale di 11 modalità sportive.

Mi Band 5 viene fornito con un bio-sensore che garantisce un accurato monitoraggio della frequenza cardiaca. Anche il monitoraggio del sonno ottiene un aggiornamento e la sua precisione è aumentata del 40%. Il dispositivo può mostrare quante ore di sonno REM hai avuto ogni notte, oltre al sonno profondo e leggero. Xiaomi Mi Band 5 arriva con un nuovo caricabatterie magnetico. Il caricabatterie si collega facilmente ai due pin di ricarica sul dispositivo, quindi non è più necessario rimuoverlo dal cinturino. Lo smartwatch ha una durata della batteria di 14 giorni ed è anche impermeabile fino a 50 metri, proprio come il suo predecessore.

Fonte gizmochina