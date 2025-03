Xiaomi lancia i Buds 5 Pro WiFi in Europa: ascolto audio di alta qualità a un nuovo livello

La tecnologia audio sta compiendo passi da gigante e, dopo lunghe attese, arrivano sul mercato i nuovi auricolari Xiaomi Buds 5 Pro WiFi. Disponibili in Europa, questi dispositivi promettono una connessione WiFi per trasmettere audio di qualità superiore rispetto agli attuali standard Bluetooth. Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questi auricolari e le differenze tra le due versioni disponibili.

Differenze tra le due versioni dei Buds 5 Pro

Xiaomi ha lanciato due varianti degli auricolari Buds 5 Pro: la versione WiFi e quella non WiFi. Mentre entrambi i modelli offrono un'esperienza audio di certo livello, ci sono alcune differenze significative da considerare. Per cominciare, il prezzo della versione WiFi è più elevato; nel Regno Unito, ad esempio, i Buds 5 Pro WiFi hanno un costo di £189, mentre la versione tradizionale è proposta a £159. Una differenza di prezzo giustificata, almeno in parte, dal miglioramento dell'autonomia: la variante WiFi può arrivare fino a 10 ore di utilizzo, a fronte delle 8 ore della versione standard.

Questo è solo l'inizio delle differenze. L’aspetto che maggiormente cattura l'attenzione è la connessione WiFi, che promette di offrire un audio di qualità lossless. Ciò significa che, a parità di condizioni, gli utenti potranno godere di una trasmissione audio priva di compressioni, con una gamma di frequenze che supera quella di una connessione Bluetooth tradizionale. Questo è un passo avanti significativo per chi desidera ascoltare musica o altri contenuti con un livello di dettaglio senza precedenti.

Vantaggi della connessione WiFi per l’audio

La connessione WiFi offre una stabilità e una qualità audio che possono rivoluzionare l’esperienza di ascolto. A differenza del Bluetooth, infatti, la connessione WiFi permette di mantenere un segnale costante anche a distanze maggiori dal dispositivo di origine, che in questo caso è lo smartphone. Ciò significa che gli audiofili potranno muoversi liberamente senza compromettere la qualità audio, aspetto cruciale per chi ama ascoltare musica in movimento.

Inoltre, la larghezza di banda superiore del WiFi consente ai Buds 5 Pro di restituire un audio che punta a ricreare l'esperienza sonora di una registrazione in studio. Per ora, tuttavia, non è possibile verificare se la qualità sia realmente superiore a quella dei migliori auricolari wireless già presenti sul mercato, in attesa di test pratici e comparazioni dirette.

Limitazioni e compatibilità

È importante notare che per utilizzare al meglio i nuovi Buds 5 Pro WiFi è necessario possedere lo smartphone Xiaomi 15 Ultra. Questo rappresenta una limitazione significativa per molti utenti, poiché chi non è in possesso di questo dispositivo non potrà sfruttare a pieno le capacità audio degli auricolari. Inoltre, il modello 15 Ultra non è attualmente disponibile negli Stati Uniti, il che esclude una parte consistente della clientela potenziale.

Questo ostacolo potrebbe ritardare l’adozione generalizzata di questa nuova tecnologia di trasmissione audio tra gli utenti più tradizionali. È lecito quindi aspettarsi che, nonostante la promettente innovazione, molti preferiscono rimanere fedeli a prodotti come gli AirPods fino a quando non saranno disponibili soluzioni più accessibili e compatibili con un'ampia gamma di dispositivi.

La presentazione dei Buds 5 Pro WiFi rappresenta indubbiamente un passo avanti per Xiaomi nel settore degli auricolari wireless e promette di avvicinare ulteriormente gli amanti della musica a un ascolto di elevata qualità. Tuttavia, per ora, resta da vedere quanto questo prodotto saprà conquistare il mercato rispetto alle alternative già consolidate.