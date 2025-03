Xiaomi 15 Ultra: il re delle foto, ma con qualche imperfezione nel software

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra si presenta come uno dei modelli di smartphone più ambiziosi sul mercato, puntando sulla fotografia di alta qualità e su una batteria performante. Con un'attenzione particolare al comparto fotocamera, questo dispositivo sembra promettere esperienze di scatto senza pari. Tuttavia, ci sono degli aspetti che potrebbero non convincere a tutti gli utenti. Questa analisi approfondita mette in luce le peculiarità del Xiaomi 15 Ultra, ponendo l'accento su pregi e difetti di un dispositivo che si prenota il titolo di miglior smartphone per la fotografia.

Un comparto fotografico da sogno

Il Xiaomi 15 Ultra è dotato di un sistema fotografico impressionante. Lo schema posteriore della fotocamera include un sensore principale da 50MP con apertura ƒ/1.63 e dimensione da 1 pollice, accompagnato da un ulteriore sensore da 50MP a grandangolo con apertura ƒ/2.2 e angolo di visione di 115 gradi. A questi si aggiungono un teleobiettivo 3x da 50MP che opera a 70mm e un sorprendente zoom periscopico da 200MP, con apertura ƒ/2.6 e capacità di ingrandimento 4.3x . Questa configurazione consente di ottenere scatti con dettagli straordinari e possibilità di zoom a lungo raggio.

In aggiunta al potente hardware, il Xiaomi 15 Ultra offre profili colore Leica autentici e dodici filtri per arricchire l’esperienza fotografica, permettendo agli utenti di esplorare numerose direttrici creative. Durante le mie prove, ho notato che le fotocamere dell'Ultra gestiscono bene dinamiche di luce sfavorevoli, risultando particolarmente efficaci in situazioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, alcuni difetti si palesano, come l'incapacità di mantenere un'adeguata esposizione nei ritratti, dove spesso emerge una sott'esposizione del soggetto.

In termini di prestazioni, i sensori più grandi del Xiaomi 15 Ultra si comportano come veri e propri "cinematografi", con una grana quasi filmica anche in condizioni di luce ridotte. Continuiamo a rilevare la presenza di rumore nelle immagini, ma il risultato finale riesce a mantenere un fascino che è in grado di attrarre anche i fotografi più esigenti.

Prestazioni fotografiche: pregi e difetti

Non tutto è perfetto nel regno del Xiaomi 15 Ultra. Mentre il comparto principale brilla, la fotocamera ultrawide mostra delle lacune. La qualità dell’immagine tende a deteriorarsi in condizioni di scarsa luminosità, e la distorsione o l'aberrazione ai bordi, sebbene contenuta, è sempre presente. L'ottica può risultare meno luminosa, accusando il colpo in situazioni di chiaroscuro, il che può deludere chi cerca un'esperienza completa di wide-angle.

Un'altra nota dolente è l’efficacia dello zoom. Sebbene i lunghi ingrandimenti producano immagini accettabili, il cropping del sensore tende a risultare in una perdita di dettaglio nelle distanze. Scattare oltre i 10x rivela deterioramenti significativi nella qualità dell'immagine, rendendo la fotografia a lungo raggio una user experience non proprio ottimale. Per quanto la fotocamera sia dotata di un ottimo design e funzioni, cambiare l'obiettivo per ogni scatto non è sempre l'ideale per gli utenti che cercano rapidità e flessibilità.

Design e hardware: un'esperienza premium

Il design esterno del Xiaomi 15 Ultra è un altro elemento di spicco. Il display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ regala immagini nitide e vivaci, riuscendo a mantenere un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. La cornice in alluminio e il vetro Xiaomi Shield Glass 2.0 danno al dispositivo un aspetto elegante e premium. La classificazione IP68 garantisce ulteriore tranquillità in termini di resistenza ad acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto a diverse situazioni.

Per quanto riguarda la batteria, il Xiaomi 15 Ultra offre un'ottima autonomia, riuscendo a coprire due giorni di utilizzo moderato con una singola carica. La ricarica rapida è altrettanto vantaggiosa, ma l'assenza di un caricabatterie nella confezione ha destato qualche nota critica. L'efficienza energetica è comunque un punto forte, consentendo un utilizzo prolungato senza dover ricorrere a frequenti ricariche.

Rendimento e software: alcune riserve

Il Xiaomi 15 Ultra viene alimentato da un processore Snapdragon 8 Elite, ma alcuni utenti hanno riscontrato problematiche di surriscaldamento durante le operazioni di carico. Sebbene il telefono sviluppi buone performance in termini di velocità, la sommità di calore generata durante le sessioni di stress test è motivo di preoccupazione. È interessante notare che durante un gioco la temperatura rimane sotto controllo, ma questo potrebbe non essere sufficientemente rassicurante per chi gioca regolarmente in ambienti caldi.

La presenza di HyperOS, basato su Android 15, comporta però anche un insieme di applicazioni preinstallate. Molti di questi software sono considerati superflui da alcuni utenti, portando a momenti di frustrazione. Riguardo agli aspetti legati all'Intelligenza Artificiale, seppure presenti, le funzionalità non sembrano risaltare, rendendosi perfettamente integrabili e utilizzabili soprattutto nei margini di supporto e non al centro dell'attenzione.

Xiaomi ha promesso aggiornamenti regolari per il sistema operativo e la sicurezza nei prossimi anni, ma la lenta evoluzione del software potrebbe far sorgere dubbi tra gli utenti più esigenti.

In sintesi, il Xiaomi 15 Ultra si conferma come un'ottima scelta per chi cerca prestazioni fotografiche d'eccellenza, ma non senza dei compromessi da considerare nel complesso dell’esperienza utente.